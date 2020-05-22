Поздравления с Днем святого Николая – открытки и тексты красивые

Короткие поздравления с Днем святого Николая в прозе и стихах, православные и прикольные, мультяшные открытки и картинки – в материале Главреда.
День святого Николая весной отмечается 22 мая. Это Никола Вешний – праздник, связанный с исполнением желаний.
Как загадать желание в день Николая Чудотворца, можно ли купаться в День святого Николая, можно ли работать и другие поверья – мы уже писали в материале День святого Николая 2020 – как загадать желание и что нельзя делать.
В сегодняшнем материале мы собрали короткие поздравления с Днем святого Николая своими словами в прозе и красивые стихи (православные и прикольные), а также красивые мультяшные открытки, видео-поздравления и картинки с Днем святого Николая.
День святого Николая – поздравления своими словами в прозе, стихи и смс
Примите мои поздравления с добрым праздником святого Николая. Пусть наполнит святой Николай дом ваш любовью и радостью, да сохранит от бед и разрушений. Желаю, чтобы на протяжении следующего года благополучие ваше только возросло и приумножилось.
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Православные поздравления с Днем святого Николая:
Поздравляю вас со светлым христианским праздником – Днем святого Николая! Желаю, чтобы в этот день в вашем доме воцарились мир, чистота, гармония и уют! Пусть все обиды и горести останутся далеко позади, а впереди будут ждать новые победы и благие свершения! Пусть каждое ваше начинание будет успешным, а жизненный путь – легким и благословенным!
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В день, когда спускается
Николай с небес,
Всё вокруг меняется,
Полон мир чудес.
В праздник пусть веселый
Сбудутся мечты —
Все, что у Николы
Ни попросишь ты.
Пусть получит каждый
В этот день святой,
Маленький подарок
От души большой!
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С днем святого Николая. Желаю сладко жить и любить, искренне верить в чудо и ждать, что оно обязательно произойдет.
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Поздравляю с праздником святого Николая! Пусть святой угодник оберегает вас от ненастья в жизни и одаривает светом, добром и счастьем!
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В День святого Николая
Пусть твой дом он посетит.
От обид оберегая,
Мир и счастье сохранит!
Лад в семье подарит радость,
Дружба с близкими — покой.
Если грусти не осталось,
Значит, Николай с тобой!
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С Днем святого Николая! Пусть чудеса, волшебство, радость и благодать наполнят ваш дом.
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В день Святого Николая
Всему миру пожелаю,
Чтобы радость и успех
Закружили дружно всех.
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Открытки с Днем святого Николая и картинки
Поздравления с Днем святого Николая – видео