Поздравления с Днем святого Николая – открытки и тексты красивые

С Днем святого Николая 22 мая - открытки, гиф и поздравления словами

День святого Николая весной отмечается 22 мая. Это Никола Вешний – праздник, связанный с исполнением желаний.

Как загадать желание в день Николая Чудотворца, можно ли купаться в День святого Николая, можно ли работать и другие поверья – мы уже писали в материале День святого Николая 2020 – как загадать желание и что нельзя делать.

В сегодняшнем материале мы собрали короткие поздравления с Днем святого Николая своими словами в прозе и красивые стихи (православные и прикольные), а также красивые мультяшные открытки, видео-поздравления и картинки с Днем святого Николая.

День святого Николая – поздравления своими словами в прозе, стихи и смс

Примите мои поздравления с добрым праздником святого Николая. Пусть наполнит святой Николай дом ваш любовью и радостью, да сохранит от бед и разрушений. Желаю, чтобы на протяжении следующего года благополучие ваше только возросло и приумножилось.

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Православные поздравления с Днем святого Николая:

Поздравляю вас со светлым христианским праздником – Днем святого Николая! Желаю, чтобы в этот день в вашем доме воцарились мир, чистота, гармония и уют! Пусть все обиды и горести останутся далеко позади, а впереди будут ждать новые победы и благие свершения! Пусть каждое ваше начинание будет успешным, а жизненный путь – легким и благословенным!

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В день, когда спускается

Николай с небес,

Всё вокруг меняется,

Полон мир чудес.

В праздник пусть веселый

Сбудутся мечты —

Все, что у Николы

Ни попросишь ты.

Пусть получит каждый

В этот день святой,

Маленький подарок

От души большой!

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С днем святого Николая. Желаю сладко жить и любить, искренне верить в чудо и ждать, что оно обязательно произойдет.

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Поздравляю с праздником святого Николая! Пусть святой угодник оберегает вас от ненастья в жизни и одаривает светом, добром и счастьем!

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В День святого Николая

Пусть твой дом он посетит.

От обид оберегая,

Мир и счастье сохранит!

Лад в семье подарит радость,

Дружба с близкими — покой.

Если грусти не осталось,

Значит, Николай с тобой!

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С Днем святого Николая! Пусть чудеса, волшебство, радость и благодать наполнят ваш дом.

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В день Святого Николая

Всему миру пожелаю,

Чтобы радость и успех

Закружили дружно всех.

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Открытки с Днем святого Николая и картинки

Поздравления с Днем святого Николая – видео