Мох больше не будет портить вид брусчатки: поможет обычное средство из ванной

Осенью мох быстро разрастается на влажной брусчатке, однако избавиться от него можно с помощью доступного бытового средства.

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Как избавиться от мха на брусчатке / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Как очистить брусчатку от мха

Чем удалить зеленый налет с плитки

Как очистить тротуарную плитку с помощью стирального порошка

Осенью подъездные дорожки и дворы часто покрываются мхом. Влага долго задерживается на плитке, а мокрые листья создают идеальные условия для его роста. Обычно хозяева прибегают к мойке высокого давления, но есть простой и доступный способ - использовать стиральный порошок. Об этом пишет Главред со ссылкой на Deccoria.

Зачем сыпать стиральный порошок на брусчатку

В составе порошка есть поверхностно-активные вещества, щелочные компоненты и ферменты. Они проникают в клетки мха и водорослей, разрушают их структуру и высушивают. Растения теряют способность удерживаться на поверхности, и плитка очищается значительно легче. Это позволяет избавиться от неприятного зеленого налета без чрезмерного трения и риска повредить камень.

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Как правильно применять метод

Есть два варианта применения. Первый - растворить порошок в тёплой воде и вылить на дорожку. Второй - рассыпать сухое средство по плитке и смочить его водой. Именно второй способ более удобен, ведь так можно точечно обработать места, где мха больше всего.

Перед работой рекомендуем подмести листья и мусор, убрать горшки или другие предметы. В резиновых перчатках рассыпать тонкий слой порошка, смочить тёплой водой и пройтись щёткой по наиболее проблемным участкам. Через десять минут результат уже заметен: плитка становится светлее, зеленый налет исчезает. После завершения процедуры остатки порошка нужно тщательно смыть, а высохший мох легко убрать.

Важный нюанс

Метод действительно эффективен, но им не стоит пользоваться слишком часто. Стиральный порошок может повредить газон или клумбы, если раствор попадет в почву. Поэтому промывать плитку следует в направлении, противоположном растениям, и применять средство не чаще одного-двух раз в год. Лучше всего выбирать экологичные варианты порошка, чтобы уменьшить вред для окружающей среды.

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Об источнике: Deccoria Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках. Ресурс ориентирован на широкую аудиторию - от новичков до опытных пользователей - и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.

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