Яичница получится вкуснее, если отказаться от сковороды: секрет шеф-повара

Шеф-повар из Лондона поделился ресторанным приёмом, который легко повторить дома.

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Как приготовить яичницу в духовке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как приготовить яичницу в духовке вместо сковороды

Сколько времени и при какой температуре запекать яйца

Для чего ставить в духовку кастрюлю с водой

Яичница - один из самых популярных вариантов завтрака, который легко приготовить даже без особых кулинарных навыков. Однако вместо обычной сковороды профессиональные повара используют духовку. Такой способ помогает получить идеально приготовленные яйца и сэкономить время.

Главред выяснил, как приготовить яичницу в духовке за считанные минуты и какой простой трюк поможет сделать её нежной.

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Как приготовить яичницу в духовке

Шеф-повар лондонского ресторана Fallow Уилл Мюррей рассказал, что во время приготовления завтраков в заведении они ежедневно готовят от 50 до 100 яиц. Чтобы обеспечить одинаковый результат, повара отказались от традиционной жарки на сковороде.

"На завтраках мы готовим от 50 до 100 яиц в день. В чём лайфхак? Мы не жарим яйца, мы запекаем их на противне", - пояснил Мюррей в видео в TikTok.

Для этого повара используют противень с небольшими углублениями, похожими на формы для пудинга. Каждое углубление смазывают небольшим количеством масла, после чего туда разбивают яйцо.

Запекать яйца нужно примерно 2,5 минуты при температуре 160 °C. Важный нюанс - поддерживать влажность в духовке, чтобы яйца приготовились равномерно.

В чём секрет идеальной яичницы

По словам Мюррея, дома для поддержания влажности можно поставить в духовку небольшую кастрюлю с водой. Это поможет воссоздать условия, которые повара используют на профессиональной кухне.

После приготовления остаётся добавить соль и перец по вкусу.

"Абсолютно идеально жареные яйца. Действительно одинаковые каждый раз", - отметил шеф-повар.

Такой способ удобен не только для профессиональных кухонь, но и для домашнего приготовления, особенно если нужно накормить нескольких человек одновременно.

Рецепт яичницы в духовке / Фото: скриншот

Видео о том, как приготовить яичницу невероятно нежной всего за 2,5 минуты, смотрите по ссылке.

Почему стоит попробовать этот способ

Кулинарные эксперты Simply Recipes также обращают внимание на преимущества приготовления яиц на противне. Сара Эпперсон назвала эту технику одним из самых простых способов приготовить яичницу для большой компании.

Главным преимуществом метода является возможность одновременно приготовить несколько порций без необходимости стоять у плиты и жарить каждое яйцо по отдельности. Это особенно удобно для семейного завтрака или бранча.

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Об авторе: Уилл Мюррей Уилл Мюррей - британский шеф-повар и соучредитель лондонского ресторана Fallow, специализирующегося на современной британской кухне и принципах устойчивого приготовления пищи. Он учился в Бирмингемском университете, где изучал классическую литературу, а впоследствии начал карьеру в ресторанной сфере. Профессиональный опыт Мюррея включает работу в ресторанах The Fat Duck, The Clove Club, Core и Dinner by Heston Blumenthal. Именно в Dinner by Heston он познакомился со своим будущим бизнес-партнером, шеф-поваром Джеком Крофтом. В 2019 году они вместе с предпринимателем Джеймсом Робсоном запустили проект Fallow, который впоследствии стал постоянным рестораном в районе Сент-Джеймс в Лондоне.

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