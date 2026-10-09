Магнитные бури на пике, колебания достигли 6-балльного уровня: прогноз активности

Исследователи предупредили о непростом периоде для метеочувствительных людей.

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Прогноз магнитных бурь на 9–12 октября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Как долго продлятся магнитные бури

Какой силы будут геомагнитные штормы в эти выходные

Из-за коронального выброса массы, который сегодня, 9 октября, обрушился на Землю, началась магнитная буря G2. Геомагнитные штормы такой силы будут атаковать планету еще как минимум 3 суток.

Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы. В период с 9 по 12 октября ожидаются новые умеренные магнитные бури. Пока неизвестно, когда геомагнитная активность стабилизируется.

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Магнитные бури 9–12 октября / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединенного Королевства и его континентального шельфа путем систематических съемок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

По данным meteoagent, К-индекс сегодня равен 6, что соответствует красному уровню, то есть сильным магнитным колебаниям. Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, также находится на красном уровне. Солнечная вспышка С4 соответствует желтому уровню.

В субботу, 10 октября, К-индекс, по предварительным данным, снизится до 4, то есть до желтого уровня. Но уже в воскресенье, 11 октября, снова ожидается красный уровень с отметкой 5.

Геомагнитная активность 9–11 октября / фото: скриншот

Как магнитные бури могут влиять на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия. В частности, у них появляются такие симптомы, как:

головная боль

головокружение

тошнота

боль в области сердца

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как облегчить самочувствие во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить самочувствие, а именно:

Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Находиться на свежем воздухе и гулять пешком;

Регулярно проветривать комнаты.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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