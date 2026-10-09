Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Магнитные бури на пике, колебания достигли 6-балльного уровня: прогноз активности

Анна Косик
9 октября 2026, 15:37
google news Подпишитесь
на нас в Google
Исследователи предупредили о непростом периоде для метеочувствительных людей.
Магнитные бури на пике, колебания достигли 6-балльного уровня: прогноз активности
Прогноз магнитных бурь на 9–12 октября / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как долго продлятся магнитные бури
  • Какой силы будут геомагнитные штормы в эти выходные

Из-за коронального выброса массы, который сегодня, 9 октября, обрушился на Землю, началась магнитная буря G2. Геомагнитные штормы такой силы будут атаковать планету еще как минимум 3 суток.

Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы. В период с 9 по 12 октября ожидаются новые умеренные магнитные бури. Пока неизвестно, когда геомагнитная активность стабилизируется.

видео дня
Магнитные бури на пике, колебания достигли 6-балльного уровня: прогноз активности
Магнитные бури 9–12 октября / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба

Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединенного Королевства и его континентального шельфа путем систематических съемок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

По данным meteoagent, К-индекс сегодня равен 6, что соответствует красному уровню, то есть сильным магнитным колебаниям. Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, также находится на красном уровне. Солнечная вспышка С4 соответствует желтому уровню.

В субботу, 10 октября, К-индекс, по предварительным данным, снизится до 4, то есть до желтого уровня. Но уже в воскресенье, 11 октября, снова ожидается красный уровень с отметкой 5.

Магнитные бури на пике, колебания достигли 6-балльного уровня: прогноз активности
Геомагнитная активность 9–11 октября / фото: скриншот

Как магнитные бури могут влиять на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия. В частности, у них появляются такие симптомы, как:

  • головная боль
  • головокружение
  • тошнота
  • боль в области сердца
  • слабость
  • сонливость
  • боль в спине и суставах
  • повышенное давление
  • обострение хронических заболеваний
магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как облегчить самочувствие во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить самочувствие, а именно:

  • Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;
  • Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;
  • Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;
  • Находиться на свежем воздухе и гулять пешком;
  • Регулярно проветривать комнаты.

Еще новости:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Москва под атакой дронов: гремят взрывы, правительственные самолеты кружат в небе

Москва под атакой дронов: гремят взрывы, правительственные самолеты кружат в небе

17:44Мир
РФ начала запускать по Киеву модернизированные дроны: "Флеш" раскрыл новую угрозу

РФ начала запускать по Киеву модернизированные дроны: "Флеш" раскрыл новую угрозу

17:21Война
РФ может прекратить удары по энергетике: какое условие Кремль ставит США

РФ может прекратить удары по энергетике: какое условие Кремль ставит США

16:11Мир
Реклама

Популярное

Ещё
США предложат Украине новый план завершения войны - что известно

США предложат Украине новый план завершения войны - что известно

Как согреть дом без отопления: 7 простых уловок, которые действительно помогают

Как согреть дом без отопления: 7 простых уловок, которые действительно помогают

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке кота у телевизора за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке кота у телевизора за 47 с

Не хлеб и не сухари: что добавить в фарш, чтобы котлеты получились в разы сочнее

Не хлеб и не сухари: что добавить в фарш, чтобы котлеты получились в разы сочнее

Озимый лук не уйдет в стрелку: огородница назвала главные ошибки посадки

Озимый лук не уйдет в стрелку: огородница назвала главные ошибки посадки

Последние новости

18:05

НКРЭКУ изменила правила отключения света за долги с 1 октября

17:52

Федорова упрекнули за "Армию роботов": пытается продать неудачный проект трёхлетней давности

17:44

Москва под атакой дронов: гремят взрывы, правительственные самолеты кружат в небе

17:27

Как избавиться от старого нагара на посуде за 15 минут: проверенный способ

17:22

Орхидеи могут не пережить зиму: что нужно сделать уже сейчас, чтобы сохранить цветы до весны

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
17:21

РФ начала запускать по Киеву модернизированные дроны: "Флеш" раскрыл новую угрозуФото

17:09

Жена Шайи ЛаБафа подала на развод после почти 10 лет брака

17:08

Популярная блогерша поразила реакцией на прилет в ее ЖК: "Не вздрогнула"

16:49

Универсальный кляр для мяса и рыбы из лука – готовится всего три минуты

Реклама
16:20

Капуста для голубцов станет мягкой и не будет рваться: что нужно добавить в кипяток

16:11

"У тебя квартира": жена Павлика показала недвижимость 5-летнего сына

16:11

РФ может прекратить удары по энергетике: какое условие Кремль ставит США

16:09

"Новый театр военных действий": РФ хочет расширить войну, как изменится фронт

16:04

Как правильно сказать "пайетки" на украинском — слово, которое знают не все

15:45

Доллар, евро и злотый синхронно полетели вверх: появился курс валют на 12 октября

15:37

Магнитные бури на пике, колебания достигли 6-балльного уровня: прогноз активности

15:25

Что носить осенью 2026: стилистка составила капсульный гардероб из 10 вещейВидео

15:24

Киев под угрозой энергоизоляции: почему свет отключают уже сейчас и что будет зимой

15:09

Почти летние температуры вернутся в Украину в октябре: когда и где потеплеет

15:00

Удача придет откуда не ждали: какие знаки зодиака ворвутся в белую полосу

Реклама
14:43

Зачем класть апельсиновые корки в унитаз: необычный лайфхак для туалета

14:29

Кофейная гуща обретет вторую жизнь: зачем её кладут в холодильник

14:13

Основателя скандального Z-канала Рыбарь задержали

13:54

"Слова забываю": Алексей Суханов перенес инсульт

13:44

Автомобиль не заводится утром: что нужно проверить в октябре

13:26

Украину зальет дождями: синоптикиня раскрыла, где ждать резкой смены погоды

13:23

Бритни Спирс появилась со взрослыми сыновьями-моделями - как они выглядят

13:13

Ошибка с солью и температурой: почему квашеная капуста становится мягкой

13:06

Обязательно ли носить черную одежду после смерти близкого: разъяснение священника

12:40

В комнате будет тепло и без отопления: простая вечерняя хитрость для осени

12:30

"Учусь быть мамой": Витвицкая столкнулась с первыми трудностями

12:26

Счастье в одиночестве: 4 даты рождения, которым не нужна вторая половинка

12:20

Хитрий трюк садоводов: как правильно сажать чеснок осенью

12:06

Плесень больше не испортит стены и окна: что нужно срочно сменить осенью

12:04

Тест на IQ: нужно найти клевер среди цветов за 9 секунд

11:50

ВСУ контратакуют и срывают ключевой замысел РФ на Донетчине: в ISW раскрыли детали

11:44

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября: Тельцам — любовь, Стрельцам — перезагрузка

11:43

Китайский гороскоп на завтра, 10 октября: Тиграм - интерес, Крысам - расчистка

11:31

Когда сажать озимый чеснок осенью: садовод назвала идеальное время и глубину

11:28

Горшок без дренажа: как просверлить отверстие и не расколоть керамику

Реклама
11:08

В Украине обвалились цены на базовый овощ: сколько теперь стоит килограмм

11:02

Как снизить расходы на газ на кухне: простые привычки для экономии

10:50

Яичница получится вкуснее, если отказаться от сковороды: секрет шеф-повара

10:46

Прах Анатолия Кашпировского везут из Москвы в Украину — где его похоронят

10:44

Затхлый запах исчезнет, а полотенца станут мягкими: что из кухни добавить при стирке

10:39

Формула Путина для Европы: эксперт объяснил, от чего зависит следующий шаг Кремля

10:33

Не ради красоты и не из-за мороза: почему на самом деле деревья белят осенью

10:28

Находка объясняет эпизод из Евангелия: в Израиле нашли древнее кольцо

10:20

Грызуны не доберутся до луковиц тюльпанов: что положить в лунку при посадке

10:18

33 % будущих доходов ОПЗ и ОГХК: в деле Сенниченко возник вопрос об участниках "административного модуля"

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять