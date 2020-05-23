Симонов день: какой сегодня праздник 23 мая и как искать клад

23 мая в Украине звучат поздравления с Днем морской пехоты, а приметы в Симонов день связаны с кладами.
23 мая 2020 – сегодня праздник боевой. Украина отмечает День морской пехоты.
В мире проходит Всемирный день черепахи, а на Ямайке – День труда.
По народному календарю, 23 мая – Симон Посев.
23 мая – праздник церковный
Православные 23 мая почитают память Симона Кананиты (Зилоты). Он был одним из учеников Христа и принял мученическую смерть за веру. Убили его на Черноморском побережье Кавказа.
Святой Симон Кананита – покровитель кладоискателей и земледельцев, он также покровительствует браку.
Поста нет.
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23 мая – приметы
Есть такие приметы 23 мая на погоду:
- дождь – к дождливому лету;
- пение птиц до рассвета – к дождю;
- с утра пчелы быстро летают – к ясному дню;
- вечером собрались большие кучевые облака – на следующий день будет хорошая погода;
- крот вокруг норы выбрасывает земли больше обычного – жди дождя.
23 мая – что нельзя делать, а что нужно
В народе Симонов день – это именины Матушки Сырой Земли. В этот день принято искать клады и собирать целебные травы. Только делать это надо после купания, в чистой одежде и испросив благословения у самой Земли.
Чтобы напитаться силой от Земли – нужно в этот день походить босиком по почве.
День удачен для гадания.
По народным поверьям, 23 мая нельзя:
- работать с землей – ей дают отдохнуть (нельзя ни копать, ни рыть, ничего подобного);
- выходить из дому без молитвы.
23 мая – именины
День ангела справляют Таисия, Василий, Кирилл и Симон.
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23 мая – кто родился
23 мая родились такие знаменитости:
- 1734 — австрийский врач, предшественник методов современного гипноза Франц Антон Месмер.
- 1878 — жена Гетмана Украинского Государства Павла Скоропадского Александра Скоропадская.
- 1921 — украинский советский кинорежиссер, сценарист Григорий Чухрай.
- 1959 — актриса театра и кино, телеведущая Лариса Гузеева (Жестокий романс, Жизнь Клима Самгина и др.).