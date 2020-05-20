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День Иоанна Богослова 2020 – что надо делать, мудрые цитаты святого

20 мая 2020, 21:50

День Иоанна Богослова христиане отмечают 21 мая – в этот праздник под запретом всякий негатив.

Праздник Иоанна Богослова 2020 - что нельзя делать, традиции, цитаты
Праздник Иоанна Богослова 2020 - что нельзя делать, традиции, цитаты / Святой Иоанн Богослов. Икона Симона Ушакова

День Иоанна Богослова в православии отмечается 21 мая.

Церковь почитает святого Иоанна за откровения, которые тот дал миру. Его считают автором пяти книг Нового Завета: откровения Иоанна Богослова, Евангелия от Иоанна и трех посланий.

Поэтому и сам святой Иоанн Богослов выступает как покровитель писателей и редакторов, книгопечатников и издателей, а также просто продавцов книг и работников бумажной промышленности.

О чем молятся святому Иоанну Богослову? О любой беде – но особенно в дальней дороге. Если человек на ночь вынужден остановиться в опасном месте, то ему следует просить защиты апостола – от нечисти и злоумышленников.

Читайте такжеДень вышиванки и Вознесение Господне: какой сегодня праздник 21 маяПриметы в праздник Иоанна Богослова 21 мая подскажут, какой будет зима: если березы начали облетать – то теплой, а если осина зеленые листья сбрасывает – жди холодной зимы.

Иоанн Богослов – житие кратко

Родился святой апостол и евангелист Иоанн Богослов в семье Зеведея и Саломии (что была дочерью святого Иосифа Обручника).

Христос призвал его в ученики, когда он вместе с братьями и отцом ходили ловить рыбу на Генисаретском озере (сейчас оно зовется Тивериадское озеро). Он стал самым юным из 12 учеников Спасителя.

При императоре Нероне за исповедание христианской веры Иоанна приговорили к смерти. Однако его не погубили ни яд, ни кипящий котел. После чего апостола сослали на остров Патмос, где и были написаны откровения Иоанна Богослова о конце света – Апокалипсис.

Крайне загадочна и смерть Иоанна Богослова. По преданию, святой был взят на небо живым. На Землю он должен вернуться перед самым Вторым пришествием Спасителя – в разгар царствования антихриста. Святое Писание гласит, что Богослов будет свидетельствовать о Христе – за что и примет мученическую смерть от рук слуг сатаны.

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Праздник Иоанна Богослова 21 мая – что нельзя делать, а что нужно

В праздник Иоанна Богослова стоит посетить церковь и посвятить день добрым делам: подать милостыню, помочь старому человеку и т.п. Главное тут – действовать от чистой души.

В день Иоанна Богослова православные молятся о защите для себя и своей семьи, здоровье и удаче в делах.

Также молятся за души тех, кто родился мертвым, утонул, погиб на войне, кто умер от повешения – но делать это нужно дома и специальной молитвой.

Поста нет – однако переедать и злоупотреблять алкоголем не стоит.

При этом, по поверью, нельзя на Ивана Богослова есть чеснок и лук – а то всю зиму покойники сниться будут.

В этот день под запретом всякий негатив: нельзя ссорится и даже просто злиться.

В праздник Иоанна Богослова нельзя:

  • резать овощи – иначе весь урожай сгниет или почернеет;
  • гадать;
  • работать во второй половине дня – только в первой, иначе непогодой Небеса покарают.

Иоанн Богослов – цитаты

► Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть.

► Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых.

► Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.

► И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя "смерть"; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли – умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными.

►​​​​​​​ Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.

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