Мальовничі вітання з Днем вишиванки – листівки та патріотичні тексти

День вишиванки 2020 - яскраві привітання з Днем вишиванки і картинки / amazingukraine.pro

День вишиванки у 2020 році припав на 21 травня. Саме цього дня українці одягають наш славетний одяг – та дарують один одному яскраві квітчасті привітання з Днем вишиванки – картинки та побажання словами (чи то прозою, чи то у віршах).

Й як у візерунку вишиванки зашифроване послання предків та обереги роду – так і вітання з Днем вишиванки містять у собі не лише побажання кращою долі, а й нагадування про наше героїчне минуле, вони є своєрідним оберегом нашої національної пам’яті та свідомості.

Лише найкращі поздоровлення на День вишиванки у 2020 році – картинки-листівки та привітання своїми словами, вірші – підібрав Главред на свято.

До речі, детальніше про те, як відзначати в карантин, листівки, картинки та відео до свята – читайте в нашому матеріалі День вишиванки 2020: коли і як відзначають свято українці.

Привітання з Днем вишиванки – картинки, прозою (своїми словами) та у віршах

З Днем вишиванки! Нехай це свято зітре кордони й об'єднує українців по всьому світу. Чудового настрою та різнобарвних вражень!

День вишиванки / amazingukraine.pro

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Українська вишиванка – це національна святиня! Це наш національний оберіг!Саме вишиванка символізує і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв’язок багатьох поколінь. Тож хай вона охороняє вас і всю вашу родину. Доброту вам та щастя на довгі роки! Зі святом вас!

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Вишиванка, вишиванка,

одягну її я зранку,

гарно причешуся,

радісно всміхнуся.

Бо сьогодні свято

будемо святкувати

і пісень співати.

На весь світ казати,

бо у нашої Вишиваночки

сьогодні святечко.

День вишиванки / amazingukraine.pro

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День вишиванки – міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Тож вітаю вас з Днем вишиванки та бажаю усім нам зміцнення української ідентичності заради процвітання країни. Нехай це чудове свято зітре кордони й об'єднає українців по всьому світу.

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Я встану рано-вранці, на світанку,

Як спалахне на квіточці роса.

Вдягну найкращу в світі вишиванку

І оживе, засвітиться краса

В промінні сонця. І моя сорочка

У рунах, в квітах зразу оживе...

З чарівних квітів я сплету віночка

Й над світом щира пісня попливе.

Сорочка, що матуся вишивала,

Сердечко гріє, душу веселить.

Бо ж мама щастя-долю закликала.

Цей оберіг в житті нас захистить.

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День вишиванки – патріотичний день. Це чудове свято, яке об’єднує всіх українців. Бажаємо вам милуватися рідною землею, не цуратися свого та пишатися тим, що ви – українці.

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Встає над світом щире сонце в ранці,

І землю гріє променем ясним.

А я іду по світу в вишиванці.

Я – Українець. Я горджуся цим.

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З Днем вишиванки – чудовим святом патріотизму, любові до рідної землі та поваги до своїх предків. Одягайте національний костюм, милуйтеся красою України. Любіть свою Батьківщину.

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А українська вишиванка – диво,

У ній народу код, його душі.

І кожному в ній зручно і красиво,

Вдягнути ж вишиванку поспіши.