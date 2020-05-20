День вышиванки 2020: когда и как отмечают праздник украинцы

День вышиванки 2020 - когда дата праздника и как отмечать в карантин / Facebook.com

День вышиванки в Украине 2020 пройдет 21 мая. Яркий этнический праздник вышиванки всегда отмечается в третий четверг мая.

День вышиванки Украина отмечает с весны 2006 года – по инициативе студентки Черновицкого национального университета Леси Воронюк. А вдохновил ее на это пример другого учащегося – Игоря Житарюка.

Как отмечать день стильной и яркой национальной одежды украинцев – в материале Главреда.

День вышиванки в Украине 2020 – как отмечать в карантин

Главная традиция Дня вышиванки – это, собственно, надеть саму вышиванку. В этот день улицы городов буквально заполоняют стильные патриоты. И не только. Несколько лет назад в украинских вышиванках пощеголяли такие звезды, как Кэтрин Зета-Джонс, Деми Мур, Дита фон Тиз и десятки других.

Читайте такжеНебритый Зеленский, трогательный Потап и красотка Сумская: как отмечают День вышиванкиВо многих городах – независимо от их положения, на западе или на востоке, и численности населения – в этот день устраивают парады вышиванок и марши. В целом, более чем в 70 странах мира празднуется нынче День вышиванки.

В День вышиванки – праздник яркий и светлый – в вышитые одеяния наряжают даже памятники. К примеру, в один из прошлых годов в вышиванку обрядили знаменитого писающего мальчика в Брюсселе.

В 2020 году Украина до Дня вышиванки не успела выйти из карантина.

Поэтому массовых мероприятий ждать не стоит. Даже на работу в вышиванке большинство съездить не сможет.

На помощь приходят социальные сети: многие компании своим сотрудникам – или просто друзья своим знакомым – уже предложили надеть вышиванку дома. А потом патриотично запостить фото или видео в сети, на страннице компании или выложить на YouTube.

Читайте такжеМодные женские вышиванки 2020 и вышитые платья в этностиле: фото

День вышиванки – открытки

День вышиванки – картинки

День вышиванки – видео