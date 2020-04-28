Церковный православный календарь на май 2020 – все церковные праздники

Православный календарь на май 2020 - православные праздники и посты / Bdzhola.com

Православный церковный календарь на май 2020 года предусматривает важные церковные праздники в мае 2020. Ведь Пасху 2020 мы до конца так еще и не отгуляли.

По церковным канонам, празднование Пасхи закончится на 40-й день после Воскресения Господнего. Это событие знаменует большой церковный праздник Вознесение Господне 2020. Он и станет главным православным праздником месяца.

Что касается многодневных постов, то таковых в мае 2020 года нет. Зато есть девять постных дней. И другие православные праздники, о которых забывать не стоит.

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Православный календарь на май 2020 церковные праздники в мае 2020 определил следующим образом:

Какой праздник церковный 1 мая 2020 (пятница)

Седмица 2-я по Пасхе.

Преподобного Иоанна Солунского и ученика преподобного Григория Декаполита.

Максимовской иконы Божией Матери.

Православные блюдут пост.

Какой праздник церковный 2 мая 2020 (суббота)

День памяти блаженной Матроны Московской.

Преподобного Иоанна Ветхопещерника.

Какой праздник церковный 3 мая 2020 (воскресенье)

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.

Святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных.

Праведных Иосифа Аримафейского и Никодима.

Преподобного Феодора Трихины.

Святителей Григория и Анастасия Первого Синаита, патриархов Антиохийских;

Празднование Кипрской, Кипяжской икон Божией Матери.

Какой праздник церковный 4 мая 2020 (понедельник)

Седмица 3-я по Пасхе.

Мученика Феодора, иже в Пергии, матери его, мученицы Филиппии, мучеников Диоскора, Сократа и Дионисия.

Священномученика Ианнуария, епископа Беневентского, и с ним мучеников Прокула, Соссия и Фавста, диаконов, Дисидерия, чтеца, Евтихия и Акутиона.

Обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского.

Праведного Алексия Бортсурманского, пресвитера.

Какой праздник церковный 5 мая 2020 (вторник)

Седмица 3-я по Пасхе.

Пpеподобного Феодора Сикеота, eпископа Анастасиопольского.

Какой праздник церковный 6 мая 2020 (среда)

Седмица 3-я по Пасхе.

Великомученика Георгия Победоносца.

Второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери.

Православные блюдут пост.

Какой праздник церковный 7 мая 2020 (четверг)

Седмица 3-я по Пасхе.

Молченской икoны Божией Матери.

День памяти мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов.

Какой праздник церковный 8 мая 2020 (пятница)

Седмица 3-я по Пасхе.

Цареградской иконы Божией Матери.

Апостоластола и евангелиста Марка.

Православные блюдут пост.

Какой праздник церковный 9 мая 2020 (суббота)

Седмица 3-я по Пасхе. Поминовение усопших воинов.

Священномученика Василия, епископа Амасийского.

Святителя Стефана, епископа Великопермского.

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Какой праздник церковный 10 мая 2020 (воскресенье)

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.

Апостола от 70-ти и священномученика Симеона Иерусалимского, сродника Господня.

Какой праздник церковный 11 мая 2020 (понедельник)

Седмица 4-я по Пасхе.

Мучеников Дады, Максима и Квинтилиана.

Апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, мученицы Керкиры девы и иных, с ними пострадавших.

Какой праздник церковный 12 мая 2020 (вторник)

Седмица 4-я по Пасхе.

Девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона.

Преподобного Нектария Оптинского.

Преподобного Мемнона Чудотворца, игумена Египетского.

Какой праздник церковный 13 мая 2020 (среда)

Седмица 4-я по Пасхе.

Преполовение Пятидесятницы.

Святителя Игнатия (Брянчанинова), епископа Кавказского.

Апостола Иакова Зеведеева.

Обретение мощей святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского.

Моздокской (Иверской); Дубенской (Красногорской) – икон Божией Матери.

Православные блюдут пост.

Какой праздник церковный 14 мая 2020 (четверг)

Седмица 4-я по Пасхе.

Преподобного Пафнутия Боровского.

Пророкака Иеремии.

Нечаянная Радость; Царевококшайской (Мироносицкой); Андрониковской и именуемой Нечаянная Радость – икон Божией Матери.

Какой праздник церковный 15 мая 2020 (пятница)

Седмица 4-я по Пасхе.

Перенесение мощей благоверные князeй страстотерпцев Бориса и Глеба, вo святом Крещeнии Романа и Давида.

Святителя Афанасия Великого, архиeпископа Александрийского.

Путивльской и Вутиванской икон Божией Матери.

Православные блюдут пост.

Какой праздник церковный 16 мая 2020 (суббота)

Седмица 4-я по Пасхе.

Празднование икон Божией Матери: Яскинской-Печерской; Печерской-Нерукотворенной; Свенской (Печерской); Печерской (с предстоящими Антонием и Феодосием); Успение Киево-Печерской.

Мученика Тимофея, чтеца и мученицы Мавры.

Преподобного Петра, чудотворца, епископа Аргосского.

Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.

Преподобных Иулиании и Евпраксии, Московских.

Какой праздник церковный 17 мая 2020 (воскресенье)

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.

Старорусской икoны Божией Матери.

Мученицы Пелагии.

Какой праздник церковный 18 мая 2020 (понедельник)

Седмица 5-я по Пасхе.

Празднование иконы Божиeй Матери Неупиваемая чаша.

Великомученицы Ирины Македонской.

Какой праздник церковный 19 мая 2020 (вторник)

Неделя 5-я по Пасхе.

Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.

Прaведного Иова Многострадального.

Какой праздник церковный 20 мая 2020 (среда)

Седмица 5-я по Пасхе.

Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме.

Празднование Любечской и Жировицкой икон Божией Матери.

Мученика Акакия сотника.

Православные блюдут пост.

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Какой праздник церковный 21 мая 2020 (четверг)

Седмица 5-я по Пасхе.

Преподобного Арсения Великого.

Апостола и евангелистa Иоанна Богослова.

Какой праздник церковный 22 мая 2020 (пятница)

Седмица 5-я по Пасхе.

Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.

Пророка Исаии.

Празднование Перекопской иконы Божией Матери.

Мученика Христофора Ликийского.

Преподобного Иосифа Оптинского.

Православные блюдут пост.

Какой праздник церковный 23 мая 2020 (суббота)

Седмица 5-я по Пасхе.

Киево-Братской иконы Божией Матери.

Апостола Симона Зилота.

Какой праздник церковный 24 мая 2020 (воскресенье)

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.

Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителeй Словенских.

Равноапостольного Ростислава, князя Великоморавского.

Священномученика Мокия.

Какой праздник церковный 25 мая 2020 (понедельник)

Седмица 6-я по Пасхе.

Святителя Германа, патриарха Константинопольского.

Святителя Епифания, епископа Кипрского.

Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси чудотворца.

Какой праздник церковный 26 мая 2020 (вторник)

Седмица 6-я по Пасхе.

Mученицы Гликерии девы и c нeю мученика Лаодикия, стража темничного.

Какой праздник церковный 27 мая 2020 (среда)

Седмица 6-я по Пасхе.

Предпразднство Вознесения Господня.

Отдание праздника Пасхи.

Блаженного Исидора, Христа рaди юродивого, Ростовского чудотворца.

Теребенской и Ярославской Печерской икон Божией Матери.

Мученика Исидора Хиосского.

Православные блюдут пост.

Какой праздник церковный 28 мая 2020 (четверг)

Седмица 6-я по Пасхе.

Вознесение Господне 2020.

Святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца.

Преподобного Пахомия Великого.

Благоверного царевича Димитрия, Угличского и Московского.

Какой праздник церковный 29 мая 2020 (пятница)

Седмица 6-я по Пасхе.

Попразднство Вознесения Господня.

Преподобного Феодора Освященного.

Перенесение мощей Ефрема Перекомского, Новогородского чудотворца.

Православные блюдут пост.

Какой праздник церковный 30 мая 2020 (суббота)

Седмица 6-я по Пасхе.

Апостола Андроника и cвятой Иунии, помощницы его.

Какой праздник церковный 31 мая 2020 (воскресенье)

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов Первого Вселенского Собора.

Празднование Чолнской (Челнской); Умиление Псково-Печерской – икон Божией Матери.

Память святых отцов сeми Вселенских Соборов.

Мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и мученицы Христины.

Мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии (Евфросинии), Матроны и Иулии.

Преподобного Макария Алтайского.

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