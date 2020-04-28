Церковный православный календарь на май 2020 – все церковные праздники

Церковный православный календарь на май 2020 года предусматривает 9 постных дней и один важный двунадесятый праздник, дата у которого каждый год разная.
Православный церковный календарь на май 2020 года предусматривает важные церковные праздники в мае 2020. Ведь Пасху 2020 мы до конца так еще и не отгуляли.
По церковным канонам, празднование Пасхи закончится на 40-й день после Воскресения Господнего. Это событие знаменует большой церковный праздник Вознесение Господне 2020. Он и станет главным православным праздником месяца.
Что касается многодневных постов, то таковых в мае 2020 года нет. Зато есть девять постных дней. И другие православные праздники, о которых забывать не стоит.
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Православный календарь на май 2020 церковные праздники в мае 2020 определил следующим образом:
Какой праздник церковный 1 мая 2020 (пятница)
- Седмица 2-я по Пасхе.
- Преподобного Иоанна Солунского и ученика преподобного Григория Декаполита.
- Максимовской иконы Божией Матери.
Православные блюдут пост.
Какой праздник церковный 2 мая 2020 (суббота)
- День памяти блаженной Матроны Московской.
- Преподобного Иоанна Ветхопещерника.
Какой праздник церковный 3 мая 2020 (воскресенье)
- Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.
- Святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных.
- Праведных Иосифа Аримафейского и Никодима.
- Преподобного Феодора Трихины.
- Святителей Григория и Анастасия Первого Синаита, патриархов Антиохийских;
- Празднование Кипрской, Кипяжской икон Божией Матери.
Какой праздник церковный 4 мая 2020 (понедельник)
- Седмица 3-я по Пасхе.
- Мученика Феодора, иже в Пергии, матери его, мученицы Филиппии, мучеников Диоскора, Сократа и Дионисия.
- Священномученика Ианнуария, епископа Беневентского, и с ним мучеников Прокула, Соссия и Фавста, диаконов, Дисидерия, чтеца, Евтихия и Акутиона.
- Обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского.
- Праведного Алексия Бортсурманского, пресвитера.
Какой праздник церковный 5 мая 2020 (вторник)
- Седмица 3-я по Пасхе.
- Пpеподобного Феодора Сикеота, eпископа Анастасиопольского.
Какой праздник церковный 6 мая 2020 (среда)
- Седмица 3-я по Пасхе.
- Великомученика Георгия Победоносца.
- Второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери.
Православные блюдут пост.
Какой праздник церковный 7 мая 2020 (четверг)
- Седмица 3-я по Пасхе.
- Молченской икoны Божией Матери.
- День памяти мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов.
Какой праздник церковный 8 мая 2020 (пятница)
- Седмица 3-я по Пасхе.
- Цареградской иконы Божией Матери.
- Апостоластола и евангелиста Марка.
Православные блюдут пост.
Какой праздник церковный 9 мая 2020 (суббота)
- Седмица 3-я по Пасхе. Поминовение усопших воинов.
- Священномученика Василия, епископа Амасийского.
- Святителя Стефана, епископа Великопермского.
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Какой праздник церковный 10 мая 2020 (воскресенье)
- Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
- Апостола от 70-ти и священномученика Симеона Иерусалимского, сродника Господня.
Какой праздник церковный 11 мая 2020 (понедельник)
- Седмица 4-я по Пасхе.
- Мучеников Дады, Максима и Квинтилиана.
- Апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, мученицы Керкиры девы и иных, с ними пострадавших.
Какой праздник церковный 12 мая 2020 (вторник)
- Седмица 4-я по Пасхе.
- Девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона.
- Преподобного Нектария Оптинского.
- Преподобного Мемнона Чудотворца, игумена Египетского.
Какой праздник церковный 13 мая 2020 (среда)
- Седмица 4-я по Пасхе.
- Преполовение Пятидесятницы.
- Святителя Игнатия (Брянчанинова), епископа Кавказского.
- Апостола Иакова Зеведеева.
- Обретение мощей святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского.
- Моздокской (Иверской); Дубенской (Красногорской) – икон Божией Матери.
Православные блюдут пост.
Какой праздник церковный 14 мая 2020 (четверг)
- Седмица 4-я по Пасхе.
- Преподобного Пафнутия Боровского.
- Пророкака Иеремии.
- Нечаянная Радость; Царевококшайской (Мироносицкой); Андрониковской и именуемой Нечаянная Радость – икон Божией Матери.
Какой праздник церковный 15 мая 2020 (пятница)
- Седмица 4-я по Пасхе.
- Перенесение мощей благоверные князeй страстотерпцев Бориса и Глеба, вo святом Крещeнии Романа и Давида.
- Святителя Афанасия Великого, архиeпископа Александрийского.
- Путивльской и Вутиванской икон Божией Матери.
Православные блюдут пост.
Какой праздник церковный 16 мая 2020 (суббота)
- Седмица 4-я по Пасхе.
- Празднование икон Божией Матери: Яскинской-Печерской; Печерской-Нерукотворенной; Свенской (Печерской); Печерской (с предстоящими Антонием и Феодосием); Успение Киево-Печерской.
- Мученика Тимофея, чтеца и мученицы Мавры.
- Преподобного Петра, чудотворца, епископа Аргосского.
- Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.
- Преподобных Иулиании и Евпраксии, Московских.
Какой праздник церковный 17 мая 2020 (воскресенье)
- Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
- Старорусской икoны Божией Матери.
- Мученицы Пелагии.
Какой праздник церковный 18 мая 2020 (понедельник)
- Седмица 5-я по Пасхе.
- Празднование иконы Божиeй Матери Неупиваемая чаша.
- Великомученицы Ирины Македонской.
Какой праздник церковный 19 мая 2020 (вторник)
- Неделя 5-я по Пасхе.
- Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.
- Прaведного Иова Многострадального.
Какой праздник церковный 20 мая 2020 (среда)
- Седмица 5-я по Пасхе.
- Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме.
- Празднование Любечской и Жировицкой икон Божией Матери.
- Мученика Акакия сотника.
Православные блюдут пост.
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Какой праздник церковный 21 мая 2020 (четверг)
- Седмица 5-я по Пасхе.
- Преподобного Арсения Великого.
- Апостола и евангелистa Иоанна Богослова.
Какой праздник церковный 22 мая 2020 (пятница)
- Седмица 5-я по Пасхе.
- Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.
- Пророка Исаии.
- Празднование Перекопской иконы Божией Матери.
- Мученика Христофора Ликийского.
- Преподобного Иосифа Оптинского.
Православные блюдут пост.
Какой праздник церковный 23 мая 2020 (суббота)
- Седмица 5-я по Пасхе.
- Киево-Братской иконы Божией Матери.
- Апостола Симона Зилота.
Какой праздник церковный 24 мая 2020 (воскресенье)
- Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
- Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителeй Словенских.
- Равноапостольного Ростислава, князя Великоморавского.
- Священномученика Мокия.
Какой праздник церковный 25 мая 2020 (понедельник)
- Седмица 6-я по Пасхе.
- Святителя Германа, патриарха Константинопольского.
- Святителя Епифания, епископа Кипрского.
- Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси чудотворца.
Какой праздник церковный 26 мая 2020 (вторник)
- Седмица 6-я по Пасхе.
- Mученицы Гликерии девы и c нeю мученика Лаодикия, стража темничного.
Какой праздник церковный 27 мая 2020 (среда)
- Седмица 6-я по Пасхе.
- Предпразднство Вознесения Господня.
- Отдание праздника Пасхи.
- Блаженного Исидора, Христа рaди юродивого, Ростовского чудотворца.
- Теребенской и Ярославской Печерской икон Божией Матери.
- Мученика Исидора Хиосского.
Православные блюдут пост.
Какой праздник церковный 28 мая 2020 (четверг)
- Седмица 6-я по Пасхе.
- Вознесение Господне 2020.
- Святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца.
- Преподобного Пахомия Великого.
- Благоверного царевича Димитрия, Угличского и Московского.
Какой праздник церковный 29 мая 2020 (пятница)
- Седмица 6-я по Пасхе.
- Попразднство Вознесения Господня.
- Преподобного Феодора Освященного.
- Перенесение мощей Ефрема Перекомского, Новогородского чудотворца.
Православные блюдут пост.
Какой праздник церковный 30 мая 2020 (суббота)
- Седмица 6-я по Пасхе.
- Апостола Андроника и cвятой Иунии, помощницы его.
Какой праздник церковный 31 мая 2020 (воскресенье)
- Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов Первого Вселенского Собора.
- Празднование Чолнской (Челнской); Умиление Псково-Печерской – икон Божией Матери.
- Память святых отцов сeми Вселенских Соборов.
- Мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и мученицы Христины.
- Мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии (Евфросинии), Матроны и Иулии.
- Преподобного Макария Алтайского.
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