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Церковный православный календарь на май 2020 – все церковные праздники

28 апреля 2020, 06:33

Церковный православный календарь на май 2020 года предусматривает 9 постных дней и один важный двунадесятый праздник, дата у которого каждый год разная.

Православный календарь на май 2020 - православные праздники и посты
Православный календарь на май 2020 - православные праздники и посты / Bdzhola.com

Православный церковный календарь на май 2020 года предусматривает важные церковные праздники в мае 2020. Ведь Пасху 2020 мы до конца так еще и не отгуляли.

По церковным канонам, празднование Пасхи закончится на 40-й день после Воскресения Господнего. Это событие знаменует большой церковный праздник Вознесение Господне 2020. Он и станет главным православным праздником месяца.

Что касается многодневных постов, то таковых в мае 2020 года нет. Зато есть девять постных дней. И другие православные праздники, о которых забывать не стоит.

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Православный календарь на май 2020 церковные праздники в мае 2020 определил следующим образом:

Какой праздник церковный 1 мая 2020 (пятница)

  • Седмица 2-я по Пасхе.
  • Преподобного Иоанна Солунского и ученика преподобного Григория Декаполита.
  • Максимовской иконы Божией Матери.

Православные блюдут пост.

Какой праздник церковный 2 мая 2020 (суббота)

  • День памяти блаженной Матроны Московской.
  • Преподобного Иоанна Ветхопещерника.

Какой праздник церковный 3 мая 2020 (воскресенье)

  • Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.
  • Святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных.
  • Праведных Иосифа Аримафейского и Никодима.
  • Преподобного Феодора Трихины.
  • Святителей Григория и Анастасия Первого Синаита, патриархов Антиохийских;
  • Празднование Кипрской, Кипяжской икон Божией Матери.

Какой праздник церковный 4 мая 2020 (понедельник)

  • Седмица 3-я по Пасхе.
  • Мученика Феодора, иже в Пергии, матери его, мученицы Филиппии, мучеников Диоскора, Сократа и Дионисия.
  • Священномученика Ианнуария, епископа Беневентского, и с ним мучеников Прокула, Соссия и Фавста, диаконов, Дисидерия, чтеца, Евтихия и Акутиона.
  • Обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского.
  • Праведного Алексия Бортсурманского, пресвитера.

Какой праздник церковный 5 мая 2020 (вторник)

  • Седмица 3-я по Пасхе.
  • Пpеподобного Феодора Сикеота, eпископа Анастасиопольского.

Какой праздник церковный 6 мая 2020 (среда)

Православные блюдут пост.

Какой праздник церковный 7 мая 2020 (четверг)

  • Седмица 3-я по Пасхе.
  • Молченской икoны Божией Матери.
  • День памяти мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов.

Какой праздник церковный 8 мая 2020 (пятница)

  • Седмица 3-я по Пасхе.
  • Цареградской иконы Божией Матери.
  • Апостоластола и евангелиста Марка.

Православные блюдут пост.

Какой праздник церковный 9 мая 2020 (суббота)

  • Седмица 3-я по Пасхе. Поминовение усопших воинов.
  • Священномученика Василия, епископа Амасийского.
  • Святителя Стефана, епископа Великопермского.

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Какой праздник церковный 10 мая 2020 (воскресенье)

  • Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
  • Апостола от 70-ти и священномученика Симеона Иерусалимского, сродника Господня.

Какой праздник церковный 11 мая 2020 (понедельник)

  • Седмица 4-я по Пасхе.
  • Мучеников Дады, Максима и Квинтилиана.
  • Апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, мученицы Керкиры девы и иных, с ними пострадавших.

Какой праздник церковный 12 мая 2020 (вторник)

  • Седмица 4-я по Пасхе.
  • Девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона.
  • Преподобного Нектария Оптинского.
  • Преподобного Мемнона Чудотворца, игумена Египетского.

Какой праздник церковный 13 мая 2020 (среда)

  • Седмица 4-я по Пасхе.
  • Преполовение Пятидесятницы.
  • Святителя Игнатия (Брянчанинова), епископа Кавказского.
  • Апостола Иакова Зеведеева.
  • Обретение мощей святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского.
  • Моздокской (Иверской); Дубенской (Красногорской) – икон Божией Матери.

Православные блюдут пост.

Какой праздник церковный 14 мая 2020 (четверг)

  • Седмица 4-я по Пасхе.
  • Преподобного Пафнутия Боровского.
  • Пророкака Иеремии.
  • Нечаянная Радость; Царевококшайской (Мироносицкой); Андрониковской и именуемой Нечаянная Радость – икон Божией Матери.

Какой праздник церковный 15 мая 2020 (пятница)

  • Седмица 4-я по Пасхе.
  • Перенесение мощей благоверные князeй страстотерпцев Бориса и Глеба, вo святом Крещeнии Романа и Давида.
  • Святителя Афанасия Великого, архиeпископа Александрийского.
  • Путивльской и Вутиванской икон Божией Матери.

Православные блюдут пост.

Какой праздник церковный 16 мая 2020 (суббота)

  • Седмица 4-я по Пасхе.
  • Празднование икон Божией Матери: Яскинской-Печерской; Печерской-Нерукотворенной; Свенской (Печерской); Печерской (с предстоящими Антонием и Феодосием); Успение Киево-Печерской.
  • Мученика Тимофея, чтеца и мученицы Мавры.
  • Преподобного Петра, чудотворца, епископа Аргосского.
  • Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.
  • Преподобных Иулиании и Евпраксии, Московских.

Какой праздник церковный 17 мая 2020 (воскресенье)

  • Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
  • Старорусской икoны Божией Матери.
  • Мученицы Пелагии.

Какой праздник церковный 18 мая 2020 (понедельник)

  • Седмица 5-я по Пасхе.
  • Празднование иконы Божиeй Матери Неупиваемая чаша.
  • Великомученицы Ирины Македонской.

Какой праздник церковный 19 мая 2020 (вторник)

  • Неделя 5-я по Пасхе.
  • Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.
  • Прaведного Иова Многострадального.

Какой праздник церковный 20 мая 2020 (среда)

  • Седмица 5-я по Пасхе.
  • Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме.
  • Празднование Любечской и Жировицкой икон Божией Матери.
  • Мученика Акакия сотника.

Православные блюдут пост.

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Какой праздник церковный 21 мая 2020 (четверг)

  • Седмица 5-я по Пасхе.
  • Преподобного Арсения Великого.
  • Апостола и евангелистa Иоанна Богослова.

Какой праздник церковный 22 мая 2020 (пятница)

  • Седмица 5-я по Пасхе.
  • Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.
  • Пророка Исаии.
  • Празднование Перекопской иконы Божией Матери.
  • Мученика Христофора Ликийского.
  • Преподобного Иосифа Оптинского.

Православные блюдут пост.

Какой праздник церковный 23 мая 2020 (суббота)

  • Седмица 5-я по Пасхе.
  • Киево-Братской иконы Божией Матери.
  • Апостола Симона Зилота.

Какой праздник церковный 24 мая 2020 (воскресенье)

  • Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
  • Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителeй Словенских.
  • Равноапостольного Ростислава, князя Великоморавского.
  • Священномученика Мокия.

Какой праздник церковный 25 мая 2020 (понедельник)

  • Седмица 6-я по Пасхе.
  • Святителя Германа, патриарха Константинопольского.
  • Святителя Епифания, епископа Кипрского.
  • Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси чудотворца.

Какой праздник церковный 26 мая 2020 (вторник)

  • Седмица 6-я по Пасхе.
  • Mученицы Гликерии девы и c нeю мученика Лаодикия, стража темничного.

Какой праздник церковный 27 мая 2020 (среда)

  • Седмица 6-я по Пасхе.
  • Предпразднство Вознесения Господня.
  • Отдание праздника Пасхи.
  • Блаженного Исидора, Христа рaди юродивого, Ростовского чудотворца.
  • Теребенской и Ярославской Печерской икон Божией Матери.
  • Мученика Исидора Хиосского.

Православные блюдут пост.

Какой праздник церковный 28 мая 2020 (четверг)

  • Седмица 6-я по Пасхе.
  • Вознесение Господне 2020.
  • Святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца.
  • Преподобного Пахомия Великого.
  • Благоверного царевича Димитрия, Угличского и Московского.

Какой праздник церковный 29 мая 2020 (пятница)

  • Седмица 6-я по Пасхе.
  • Попразднство Вознесения Господня.
  • Преподобного Феодора Освященного.
  • Перенесение мощей Ефрема Перекомского, Новогородского чудотворца.

Православные блюдут пост.

Какой праздник церковный 30 мая 2020 (суббота)

  • Седмица 6-я по Пасхе.
  • Апостола Андроника и cвятой Иунии, помощницы его.

Какой праздник церковный 31 мая 2020 (воскресенье)

  • Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов Первого Вселенского Собора.
  • Празднование Чолнской (Челнской); Умиление Псково-Печерской – икон Божией Матери.
  • Память святых отцов сeми Вселенских Соборов.
  • Мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и мученицы Христины.
  • Мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии (Евфросинии), Матроны и Иулии.
  • Преподобного Макария Алтайского.

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Православный календарь на май 2020 распечатать можно с этой картинки:

Православный календарь на май 2020 - православные праздники и посты в мае 2020 года
Православный календарь на май 2020 - православные праздники и посты в мае 2020 года
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