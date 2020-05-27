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Точный церковный православный календарь на июнь 2020 – все праздники

27 мая 2020, 04:24

В июне православные отмечают Троицу 2020, и начинается Петров пост 2020. Церковный православный календарь на июнь 2020 поможет ничего не забыть и не перепутать.

Полный православный календарь на июнь 2020 - праздники и посты
Полный православный календарь на июнь 2020 - праздники и посты / 1zoom.ru

Православный церковный календарь на июнь 2020 года обещает нам один из главных православных праздников года: в июне православные отмечают Троицу 2020. Также не стоит забывать и про Петров пост.

В этом году Троица 2020 и католическая, и православная отмечаются в один день. Детальнее читайте в нашем материале Как правильно празднуется Троица в 2020 году – от даты до традиций.

Что касается постов, то однодневные посты пройдут 3 и 5 июня. Это дни, когда верующим нужно отказаться от яиц, мясных и молочных продуктов.

Многодневный пост в июне – это Апостольский или Петров пост, что установлен в память святых апостолов Петра и Павла. Петров пост в 2020 году начинается 15 числа. Продлится он до 11 июля. Это не слишком строгий пост – но для очищения души и тела соблюдать его нужно.

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Какой праздник церковный 1 июня 2020 (понедельник)

  • День благоверного великого князя Димитрия Донского.

Какой праздник церковный 2 июня 2020 (вторник)

  • День мучеников Фалалея, Александра и Астерия.

Какой праздник церковный 3 июня 2020 (среда)

  • День равноапостольных царя Константина и его матери царицы Елены.
  • Празднество Владимирской иконе Божией Матери.

Какой праздник церковный 4 июня 2020 (четверг)

  • Память II Вселенского Собора.

Какой праздник церковный 5 июня 2020 (пятница)

  • День преподобной Евфросинии, княжны и игумении Полоцкой.

Какой праздник церковный 6 июня 2020 (суббота)

  • Троицкая родительская суббота.
  • День святой блаженной Ксении Петербургской.
  • День преподобного Симеона столпника.

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Какой праздник церковный 7 июня 2020 (воскресенье)

  • День Святой Троицы 2020. Пятидесятница (Двунадесятый переходящий праздник)
  • Третье обретение главы Иоанна Предчети.

Какой праздник церковный 8 июня 2020 (понедельник)

  • 8 июня – 14 июня 2020 года – Сплошная седмица (Троицкая седмица). Пост отменяется.
  • День Святого Духа.
  • День мучеников Аверкия и Елены.

Какой праздник церковный 9 июня 2020 (вторник)

  • День праведника Иоанна Русского.

Какой праздник церковный 10 июня 2020 (среда)

  • День преподобной Елены Дивеевской.

Какой праздник церковный 11 июня 2020 (четверг)

  • День иконы Божией Матери Недремлющее Око.

Какой праздник церковный 12 июня 2020 (пятница)

  • День мученика Наталия.

Какой праздник церковный 13 июня 2020 (суббота)

  • День мученика Ермия Команского.

Какой праздник церковный 14 июня 2020 (воскресенье)

  • Заговенье на Петров пост.
  • Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых.
  • День праведного Иоанна Кронштадтского.

Какой праздник церковный 15 июня 2020 (понедельник)

  • Начало Петрова поста в 2020 году.
  • День Киево-Братской иконы Божией Матери.

Какой праздник церковный 16 июня 2020 (вторник)

  • Перенесение мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву.

Какой праздник церковный 17 июня 2020 (среда)

  • День святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского.

Какой праздник церковный 18 июня 2020 (четверг)

  • День благоверного князя Феодора Ярославича (брата святого Александра Невского), Новгородского.

Какой праздник церковный 19 июня 2020 (пятница)

  • День Пименовской иконы Божией Матери.

Какой праздник церковный 20 июня 2020 (суббота)

  • День священномученика Феодота Анкирского.

Какой праздник церковный 21 июня 2020 (воскресенье)

  • Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех русских святых.
  • День великомученика Феодора Стратилата.

Какой праздник церковный 22 июня 2020 (понедельник)

  • День преподобного Кирилла, игумена Белоезерского.

Какой праздник церковный 23 июня 2020 (вторник)

  • Собор Рязанских Святых. Собор Сибирских Святых.

Какой праздник церковный 24 июня 2020 (среда)

  • День иконы Божией матери Достойно есть (Милующая)
  • День апостолов Варфоломея и Варнавы.

Какой праздник церковный 25 июня 2020 (четверг)

  • День преподобного Онуфрия Великого.

Какой праздник церковный 26 июня 2020 (пятница)

  • День мученицы Акилины.

Какой праздник церковный 27 июня 2020 (суббота)

  • Собор Дивеевских святых.

Какой праздник церковный 28 июня 2020 (воскресенье)

  • Неделя 3-я по Пятидесятнице.
  • Собор Белорусских святых. Собор Новгородских святых.
  • День святого Ионы, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца.

Какой праздник церковный 29 июня 2020 (понедельник)

  • День преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца.
  • День святителя Тихона, епископа Амафунтского.

Какой праздник церковный 30 июня 2020 (вторник)

  • День мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персидских.

Православный календарь на июнь 2020 распечатать можно с этой картинки:

Православный календарь на июнь 2020 - православные праздники и посты в июне 2020 года
Православный календарь на июнь 2020 - православные праздники и посты в июне 2020 года
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