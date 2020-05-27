Точный церковный православный календарь на июнь 2020 – все праздники

В июне православные отмечают Троицу 2020, и начинается Петров пост 2020. Церковный православный календарь на июнь 2020 поможет ничего не забыть и не перепутать.
Православный церковный календарь на июнь 2020 года обещает нам один из главных православных праздников года: в июне православные отмечают Троицу 2020. Также не стоит забывать и про Петров пост.
В этом году Троица 2020 и католическая, и православная отмечаются в один день. Детальнее читайте в нашем материале Как правильно празднуется Троица в 2020 году – от даты до традиций.
Что касается постов, то однодневные посты пройдут 3 и 5 июня. Это дни, когда верующим нужно отказаться от яиц, мясных и молочных продуктов.
Многодневный пост в июне – это Апостольский или Петров пост, что установлен в память святых апостолов Петра и Павла. Петров пост в 2020 году начинается 15 числа. Продлится он до 11 июля. Это не слишком строгий пост – но для очищения души и тела соблюдать его нужно.
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Какой праздник церковный 1 июня 2020 (понедельник)
- День благоверного великого князя Димитрия Донского.
Какой праздник церковный 2 июня 2020 (вторник)
- День мучеников Фалалея, Александра и Астерия.
Какой праздник церковный 3 июня 2020 (среда)
- День равноапостольных царя Константина и его матери царицы Елены.
- Празднество Владимирской иконе Божией Матери.
Какой праздник церковный 4 июня 2020 (четверг)
- Память II Вселенского Собора.
Какой праздник церковный 5 июня 2020 (пятница)
- День преподобной Евфросинии, княжны и игумении Полоцкой.
Какой праздник церковный 6 июня 2020 (суббота)
- Троицкая родительская суббота.
- День святой блаженной Ксении Петербургской.
- День преподобного Симеона столпника.
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Какой праздник церковный 7 июня 2020 (воскресенье)
- День Святой Троицы 2020. Пятидесятница (Двунадесятый переходящий праздник)
- Третье обретение главы Иоанна Предчети.
Какой праздник церковный 8 июня 2020 (понедельник)
- 8 июня – 14 июня 2020 года – Сплошная седмица (Троицкая седмица). Пост отменяется.
- День Святого Духа.
- День мучеников Аверкия и Елены.
Какой праздник церковный 9 июня 2020 (вторник)
- День праведника Иоанна Русского.
Какой праздник церковный 10 июня 2020 (среда)
- День преподобной Елены Дивеевской.
Какой праздник церковный 11 июня 2020 (четверг)
- День иконы Божией Матери Недремлющее Око.
Какой праздник церковный 12 июня 2020 (пятница)
- День мученика Наталия.
Какой праздник церковный 13 июня 2020 (суббота)
- День мученика Ермия Команского.
Какой праздник церковный 14 июня 2020 (воскресенье)
- Заговенье на Петров пост.
- Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых.
- День праведного Иоанна Кронштадтского.
Какой праздник церковный 15 июня 2020 (понедельник)
- Начало Петрова поста в 2020 году.
- День Киево-Братской иконы Божией Матери.
Какой праздник церковный 16 июня 2020 (вторник)
- Перенесение мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву.
Какой праздник церковный 17 июня 2020 (среда)
- День святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского.
Какой праздник церковный 18 июня 2020 (четверг)
- День благоверного князя Феодора Ярославича (брата святого Александра Невского), Новгородского.
Какой праздник церковный 19 июня 2020 (пятница)
- День Пименовской иконы Божией Матери.
Какой праздник церковный 20 июня 2020 (суббота)
- День священномученика Феодота Анкирского.
Какой праздник церковный 21 июня 2020 (воскресенье)
- Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех русских святых.
- День великомученика Феодора Стратилата.
Какой праздник церковный 22 июня 2020 (понедельник)
- День преподобного Кирилла, игумена Белоезерского.
Какой праздник церковный 23 июня 2020 (вторник)
- Собор Рязанских Святых. Собор Сибирских Святых.
Какой праздник церковный 24 июня 2020 (среда)
- День иконы Божией матери Достойно есть (Милующая)
- День апостолов Варфоломея и Варнавы.
Какой праздник церковный 25 июня 2020 (четверг)
- День преподобного Онуфрия Великого.
Какой праздник церковный 26 июня 2020 (пятница)
- День мученицы Акилины.
Какой праздник церковный 27 июня 2020 (суббота)
- Собор Дивеевских святых.
Какой праздник церковный 28 июня 2020 (воскресенье)
- Неделя 3-я по Пятидесятнице.
- Собор Белорусских святых. Собор Новгородских святых.
- День святого Ионы, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца.
Какой праздник церковный 29 июня 2020 (понедельник)
- День преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца.
- День святителя Тихона, епископа Амафунтского.
Какой праздник церковный 30 июня 2020 (вторник)
- День мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персидских.
Православный календарь на июнь 2020 распечатать можно с этой картинки: