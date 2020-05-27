Точный церковный православный календарь на июнь 2020 – все праздники

Полный православный календарь на июнь 2020 - праздники и посты / 1zoom.ru

Православный церковный календарь на июнь 2020 года обещает нам один из главных православных праздников года: в июне православные отмечают Троицу 2020. Также не стоит забывать и про Петров пост.

В этом году Троица 2020 и католическая, и православная отмечаются в один день. Детальнее читайте в нашем материале Как правильно празднуется Троица в 2020 году – от даты до традиций.

Что касается постов, то однодневные посты пройдут 3 и 5 июня. Это дни, когда верующим нужно отказаться от яиц, мясных и молочных продуктов.

Многодневный пост в июне – это Апостольский или Петров пост, что установлен в память святых апостолов Петра и Павла. Петров пост в 2020 году начинается 15 числа. Продлится он до 11 июля. Это не слишком строгий пост – но для очищения души и тела соблюдать его нужно.

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Какой праздник церковный 1 июня 2020 (понедельник)

День благоверного великого князя Димитрия Донского.

Какой праздник церковный 2 июня 2020 (вторник)

День мучеников Фалалея, Александра и Астерия.

Какой праздник церковный 3 июня 2020 (среда)

День равноапостольных царя Константина и его матери царицы Елены.

Празднество Владимирской иконе Божией Матери.

Какой праздник церковный 4 июня 2020 (четверг)

Память II Вселенского Собора.

Какой праздник церковный 5 июня 2020 (пятница)

День преподобной Евфросинии, княжны и игумении Полоцкой.

Какой праздник церковный 6 июня 2020 (суббота)

Троицкая родительская суббота.

День святой блаженной Ксении Петербургской.

День преподобного Симеона столпника.

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Какой праздник церковный 7 июня 2020 (воскресенье)

День Святой Троицы 2020 . Пятидесятница (Двунадесятый переходящий праздник)

. Пятидесятница (Двунадесятый переходящий праздник) Третье обретение главы Иоанна Предчети.

Какой праздник церковный 8 июня 2020 (понедельник)

8 июня – 14 июня 2020 года – Сплошная седмица (Троицкая седмица). Пост отменяется.

День Святого Духа.

День мучеников Аверкия и Елены.

Какой праздник церковный 9 июня 2020 (вторник)

День праведника Иоанна Русского.

Какой праздник церковный 10 июня 2020 (среда)

День преподобной Елены Дивеевской.

Какой праздник церковный 11 июня 2020 (четверг)

День иконы Божией Матери Недремлющее Око.

Какой праздник церковный 12 июня 2020 (пятница)

День мученика Наталия.

Какой праздник церковный 13 июня 2020 (суббота)

День мученика Ермия Команского.

Какой праздник церковный 14 июня 2020 (воскресенье)

Заговенье на Петров пост.

Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых.

День праведного Иоанна Кронштадтского.

Какой праздник церковный 15 июня 2020 (понедельник)

Начало Петрова поста в 2020 году.

День Киево-Братской иконы Божией Матери.

Какой праздник церковный 16 июня 2020 (вторник)

Перенесение мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву.

Какой праздник церковный 17 июня 2020 (среда)

День святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского.

Какой праздник церковный 18 июня 2020 (четверг)

День благоверного князя Феодора Ярославича (брата святого Александра Невского), Новгородского.

Какой праздник церковный 19 июня 2020 (пятница)

День Пименовской иконы Божией Матери.

Какой праздник церковный 20 июня 2020 (суббота)

День священномученика Феодота Анкирского.

Какой праздник церковный 21 июня 2020 (воскресенье)

Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех русских святых.

День великомученика Феодора Стратилата.

Какой праздник церковный 22 июня 2020 (понедельник)

День преподобного Кирилла, игумена Белоезерского.

Какой праздник церковный 23 июня 2020 (вторник)

Собор Рязанских Святых. Собор Сибирских Святых.

Какой праздник церковный 24 июня 2020 (среда)

День иконы Божией матери Достойно есть (Милующая)

День апостолов Варфоломея и Варнавы.

Какой праздник церковный 25 июня 2020 (четверг)

День преподобного Онуфрия Великого.

Какой праздник церковный 26 июня 2020 (пятница)

День мученицы Акилины.

Какой праздник церковный 27 июня 2020 (суббота)

Собор Дивеевских святых.

Какой праздник церковный 28 июня 2020 (воскресенье)

Неделя 3-я по Пятидесятнице.

Собор Белорусских святых. Собор Новгородских святых.

День святого Ионы, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца.

Какой праздник церковный 29 июня 2020 (понедельник)

День преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца.

День святителя Тихона, епископа Амафунтского.

Какой праздник церковный 30 июня 2020 (вторник)

День мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персидских.

Православный календарь на июнь 2020 распечатать можно с этой картинки: