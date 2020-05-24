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Как правильно празднуется Троица в 2020 году – от даты до традиций

24 мая 2020, 06:49

Троица имеет особые приметы и традиции, нарушение которых – большой грех. Главред решил напомнить, как и когда празднуется Троица в 2020 году.

Троица 2020 - что нужно сделать на праздник, главные традиции
Троица 2020 – что нужно сделать на праздник, главные традиции / Коллаж Главреда

Троица 2020 – и католическая, и православная – празднуется 7 июня. В этом году даты праздников совпали.

Украинцам Троица подарит еще и дополнительный выходной – 8 июня, в понедельник. Как раз будет время переделать все домашние дела – ведь на саму Троицу работать нельзя: любой физический труд (если это не рабочая смена и не помощь ближнему) – в такой большой церковный праздник является грехом.

На Троицу нужно сходить в церковь, чтобы поблагодарить Бога за все его милости и помолиться за себя и родных. Или сделать это дома, если выйти в храм по какой-то причине не получилось.

В церкви в этот день принято святить травы (преимущественно лечебные: мяту, мелиссу, любисток и пр.) и ветки березы.

При этом есть два растения – которые не святят на Троицу и не украшают ими дом. Это осина и верба.

Верба благословенна, но является деревом Вербного воскресенья, а не Троицы. А осина, наоборот, имеет дурную славу: из нее был сделан крест, на котором распяли Христа, и на ней же повесился предатель Иуда.

Читайте такжеВознесение Господне 2020 – дата праздника и запреты дняИз других запретов стоит помнить о запрете посещать кладбища (поминают родных в Троицкую родительскую субботу, что проходит накануне). При этом хоронить на Троицу можно: священники говорят, что Господу виднее, когда призывать своего раба на Небеса, а дело людское – достойно отправить того в последний путь.

Также нельзя ругаться, купаться, ходить в лес и стричься. Первое – это традиционный запрет любого церковного праздника. А вот моменты, можно ли стричься на Троицу и можно ли купаться на Троицу и гулять по лесу – связаны с народными приметами и поверьями.

Что касается леса и купаний – то, по поверью, на Троицу бушует лесная и водяная нечисть. Из-за страха попасть в их перепончатые лапы наши предки и установили запрет на купания.

А стрижку церковь не запрещает – просто в старину так сложилось, что на духовные праздники принято было больше радеть о душе, нежели заботиться о теле. Тем более что вычурные прически (ради этого ведь и ходят к парикмахеру в салон) у многих верующих ассоциируются со смертным грехом – тщеславием. А его проявлениям во время церковных праздников никак не место. Поэтому и стараются перенести поход к мастеру на другой день.

Троица праздник православие приметы традиции
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