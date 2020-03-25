Когда Троица в 2020 году и как ее правильно отмечать

Какого числа Троица 2020 католическая и православная – важные традиции / Коллаж Главреда

Троица 2020 – один из самых главных православных праздников. Его еще называют Пятидесятница, День Святой Троицы или день сошествия Святого Духа. В этот праздник чтят триединство Бога – Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа.

Троица 2020 – какого числа, дата

Дата празднования зависит от Воскресения Господнего: Пасха и Троица 2020 отмечаются с разницей в 50 дней (отсюда и второе название Троицы).

Троица в 2020 году отмечается 7 июня.

Читайте такжеКакого числа Вербное воскресенье в 2020 году и как его отмечатьОбычно Троица 2020 католическая и православная отмечаются в разные даты, но в этом году числа совпали. Так что католики также будут отмечать Троицу 7 июля.

Когда отмечается Троица – установил еще II Вселенский собор в 381 году.

Выходные на Троицу 2020 в Украине

Троица 2020 в Украине – официальный выходной день: отдыхать положено в следующий за праздником понедельник. Так что на Троицу 2020 выходные растянутся на три дня подряд – с 6 июня, субботы, до 8-го числа, понедельника.

Троица 2020 – традиции, что святят в церкви

На Троицу принято заботиться о душе: ходить в церковь, молиться, не поддаваться соблазнам и грехам.

В церкви верующие святят различные травы и ветки березы. Затем их, как и вербные веточки с Вербного воскресенья, хранят дома – чтобы те защищали от зла и наполняли жилище добром.

В этот день принято также устраивать пышные застолья для родни. Вечером – ходить гулять и веселиться.

В старину в Троицын день принято было свататься. Люди верили: если на Троицу посвататься, а на Покров свадьбу сыграть – то быть молодой семье счастливой.

Троица 2020 – что нельзя делать, как подготовиться

На Троицу не принято работать, но и праздновать в грязном доме нельзя – поэтому генеральную уборку устраивают накануне.

Также на Троицу нельзя:

шить и стирать,

ругаться и сквернословить;

ходить на кладбище: поминают родных и знакомых накануне – в Троицкую родительскую субботу;

купаться в открытых водоемах – утонуть, мол, можно;

работать на земле.

В общем, нужно молиться и побольше отдыхать. Считается, что того, кто не отдыхает на Троицу – ждут неприятности в течение года.

Ранее мы писали о том, какие нас ждут выходные на Пасху в Украине в 2020 году. Какого числа Пасха 2020 – дата праздника – и сколько выходных дней положено отдыхать в Украине.