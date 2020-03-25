Когда Троица в 2020 году и как ее правильно отмечать

Троица 2020 – дата праздника зависит от того, какого числа Пасха в 2020 году. Традиции праздника связаны с застольями и сватовством.
Троица 2020 – один из самых главных православных праздников. Его еще называют Пятидесятница, День Святой Троицы или день сошествия Святого Духа. В этот праздник чтят триединство Бога – Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа.
Троица 2020 – какого числа, дата
Дата празднования зависит от Воскресения Господнего: Пасха и Троица 2020 отмечаются с разницей в 50 дней (отсюда и второе название Троицы).
Троица в 2020 году отмечается 7 июня.
Читайте такжеКакого числа Вербное воскресенье в 2020 году и как его отмечатьОбычно Троица 2020 католическая и православная отмечаются в разные даты, но в этом году числа совпали. Так что католики также будут отмечать Троицу 7 июля.
Когда отмечается Троица – установил еще II Вселенский собор в 381 году.
Выходные на Троицу 2020 в Украине
Троица 2020 в Украине – официальный выходной день: отдыхать положено в следующий за праздником понедельник. Так что на Троицу 2020 выходные растянутся на три дня подряд – с 6 июня, субботы, до 8-го числа, понедельника.
Троица 2020 – традиции, что святят в церкви
На Троицу принято заботиться о душе: ходить в церковь, молиться, не поддаваться соблазнам и грехам.
В церкви верующие святят различные травы и ветки березы. Затем их, как и вербные веточки с Вербного воскресенья, хранят дома – чтобы те защищали от зла и наполняли жилище добром.
В этот день принято также устраивать пышные застолья для родни. Вечером – ходить гулять и веселиться.
В старину в Троицын день принято было свататься. Люди верили: если на Троицу посвататься, а на Покров свадьбу сыграть – то быть молодой семье счастливой.
Троица 2020 – что нельзя делать, как подготовиться
На Троицу не принято работать, но и праздновать в грязном доме нельзя – поэтому генеральную уборку устраивают накануне.
Также на Троицу нельзя:
- шить и стирать,
- ругаться и сквернословить;
- ходить на кладбище: поминают родных и знакомых накануне – в Троицкую родительскую субботу;
- купаться в открытых водоемах – утонуть, мол, можно;
- работать на земле.
В общем, нужно молиться и побольше отдыхать. Считается, что того, кто не отдыхает на Троицу – ждут неприятности в течение года.
Ранее мы писали о том, какие нас ждут выходные на Пасху в Украине в 2020 году. Какого числа Пасха 2020 – дата праздника – и сколько выходных дней положено отдыхать в Украине.