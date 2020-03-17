Какие нас ждут выходные на Пасху в Украине в 2020 году

Выходные на Пасху 2020 – когда Украина отмечает Пасху 2020 и как долго / 1zoom.ru

Еще идет Великий пост 2020 – но все быстрее к нам приближается Пасха 2020. Когда отмечается Пасха в Украине и России в 2020 году и какие выходные на Пасху 2020 нас ждут – в материале Главреда.

Пасха 2020 католическая и православная отмечается с разницей в неделю – сразу после того, как у верующих закончится Великий пост. У православных в этом году это случится 18 апреля.

То есть Пасха 2020 православная проходит 19 апреля.

Выходные на Пасху 2020 в Украине начнутся с вечера пятницы (это еще и Страстная пятница, которая в 2020 году выпала на 17 апреля) – и захватят понедельник. Проще говоря, Украина на Пасху в 2020 году отдыхает по 20 апреля включительно.

Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытныеК слову, католическая Пасха в 2020 году отмечается 12 апреля, еврейская Пасха – Песах 2020 – празднуется с 8 по 16 апреля включительно.

Ранее мы писали про праздники 2020 – как распределила календарь выходных 2020 Украина. Праздники 2020 Украина в календарь внесла щедро – но и отработать за большинство из них тоже придется.