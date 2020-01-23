Когда Пасха 2020 католическая и православная, еврейская – все даты

Как и когда празднуется Пасха в 2020 году в Украине, России и других православных и католических странах.
Когда будет Пасха 2020 в Украине и России, определяет лунный календарь.
Это переходящий праздник. При этом от его даты зависит еще и то, какого числа будет Троица 2020, а перед ней еще Вознесение Господне 2020. Также влияет Пасха 2020 на пост: Великий пост 2020 начинается за семь недель до Воскресения Господнего.
В разные годы дата Пасхи варьируется в диапазоне от 4 апреля до 8 мая.
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Пасха 2020 – календарь дат
Пасха 2020 католическая и православная празднуются с разницей в неделю. Итак:
- какого числа Пасха 2020 православная – 19 апреля;
- католическая Пасха – 12 апреля;
- еврейская Пасха – Песах 2020 пройдет с 8 по 16 апреля включительно;
- Великий пост 2020 начинается 2 марта и закончится 18 апреля.
По приметам, ранняя Пасха 2020 сулит холодную и позднюю весну.
А вот Пасха 2021 католическая и православная праздноваться будут с большим разрывом: католическая – 4 апреля, а православная – 2 мая.
Ранее Главред выяснил, когда начинается Масленица в 2020 году, ее традиции, как сделать идеальные блины на молоке и много еще чего интересного. Детальнее читайте в нашем материале Масленица 2020 – когда начинается и заканчивается, что делать.
Идеальная сладкая пасха – рецепт
Рецепт вкусной пасхи подарила нам Валентина Хамайко. Это рецепт пасхи в духовке, выпекается около 40 минут – большая, примерно 15 минут – для маленьких.
Рецепт пасхи по-домашнему предполагает следующие и ингредиенты:
- мука – 300 г,
- свежие дрожжи – 12 г,
- сахар – 75 г,
- соль – четверть ч. л.,
- молоко – 150 г,
- желтки – 7 шт.,
- растительно-сливочная смесь – 75 г,
- для декора глазурь.