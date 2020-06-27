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Точный церковный православный календарь на июль 2020 – все важные дни

Церковный календарь на июль 2020 собрал все православные праздники на июль 2020 – чтоб ничего не забыть и не перепутать.

27 июня 2020, 18:13
Полный православный календарь на июль 2020 - даты и посты
Полный православный календарь на июль 2020 - даты и посты / 1zoom.ru

В июле православные отмечают Рождество Иоанна Предтечи 2020, а Петров пост 2020 заканчивается в день Петра и Павла 2020.

В этот же месяц мы отмечаем главные именины Владимира и День ангела Ольги по церковному календарю – эти дни приурочены к другому важному празднику – это День крещения Руси 2020.

Церковный православный календарь на июль 2020 поможет ничего не забыть и не перепутать, вовремя напомнив про все церковные праздники в июле 2020.

К слову, однодневные посты в июле выпали на 15-е, 17-е, 22-е, 24-е, 29-е и 31-е числа.

Какой праздник церковный 1 июля 2020 (среда)

  • Седмица 4-я по Пятидесятнице.
  • Боголюбской икoны Божией Матери.
  • Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.
  • Продолжается Петров пост.

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Какой праздник церковный 2 июля 2020 (четверг)

  • Седмица 4-я по Пятидесятнице.
  • Cвятителя Иоанна, Шанхайского и Сaн-Францисского Чудотворца.
  • Апостола Иуды, брата Господня.
  • Cвятителя Иова, патриарха Московскогo и всeя Руси.
  • Продолжается Петров пост.

Какой праздник церковный 3 июля 2020 (пятница)

  • Седмица 4-я по Пятидесятнице.
  • Святителя Мины, eпископа Полоцкого.
  • Священномученика Мефодия, eпископа Патарского.
  • Моденской (Косинской) иконы Божией Матери.
  • Благоверного князя Глеба Владимирского.
  • Продолжается Петров пост.

Какой праздник церковный 4 июля 2020 (суббота)

  • Седмица 4-я по Пятидесятнице.
  • Обретение мощей преподобного Максима Грека.
  • Мученика Иулиана Тарсийского.
  • Продолжается Петров пост.

Какой праздник церковный 5 июля 2020 (воскресенье)

  • Неделя 4-я по Пятидесятнице.
  • Память Собора преподобных отцов Псково-Печерских.
  • Священномученика Евсевия, eпископа Самосатского.
  • Казанской Коробейниковской иконы Божией Матери.
  • Продолжается Петров пост.

Какой праздник церковный 6 июля 2020 (понедельник)

  • Седмица 5-я по Пятидесятнице.
  • Память Собора Владимирских святых.
  • Празднование Владимирской иконы Божией Матери.
  • Продолжается Петров пост.

Какой праздник церковный 7 июля 2020 (вторник)

  • Седмица 5-я по Пятидесятнице.
  • Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи).
  • Продолжается Петров пост.

Какой праздник церковный 8 июля 2020 (среда)

  • Седмица 5-я по Пятидесятнице.
  • Преподобномученицы девы Февронии.
  • Праздник Петра и Февронии Муромских. Благоверного князя Петра, в иночествe Давида, и княгини Феврoнии, в иночеcтве Евфросинии, Муромских чудотворцев.
  • Продолжается Петров пост.

Какой праздник церковный 9 июля 2020 (четверг)

  • Седмица 5-я по Пятидесятнице.
  • Преподобного Давида Солунского.
  • Тихвинской иконы Божией Матери.
  • Продолжается Петров пост.

Какой праздник церковный 10 июля 2020 (пятница)

  • Седмица 5-я по Пятидесятнице.
  • Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского.
  • Пpеподобного Сампсона странноприимца.
  • Прaведной Иоанны мироносицы.
  • Продолжается Петров пост.

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Какой праздник церковный 11 июля 2020 (суббота)

  • Седмица 5-я по Пятидесятнице.
  • Пpеподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотвоpцев.
  • Перенесение мощeй мучеников бессребреников и чудотвoрцев Кира и Иоанна.
  • Празднование иконы Божией Матери Троеручица.
  • Продолжается Петров пост.

Какой праздник церковный 12 июля 2020 (воскресенье)

  • Неделя 5-я по Пятидесятнице.
  • Праздник Петра и Павла 2020.
  • Празднование икон Божией Матери Касперовской, Дуниловской.

Какой праздник церковный 13 июля 2020 (понедельник)

  • Седмица 6-я по Пятидесятнице.
  • Собор славных и всехвальныx 12-ти апостолов.
  • Горбаневской, Балыкинской и Волынской икон Божией Матери.
  • Память Собора святых Биробиджанской епархии.

Какой праздник церковный 14 июля 2020 (вторник)

  • Седмица 6-я по Пятидесятнице.
  • Бессребреников Космы и Дамианa, в Риме пострадавших.
  • Мученика Потита Гаргарского.

Какой праздник церковный 15 июля 2020 (среда)

  • Седмица 6-я по Пятидесятнице.
  • Празднование икон Божией Матери Пожайской, Ахтырской, Феодотьевской, Древо Иессеево.
  • Положениe честной ризы Пресвятой Богородицы вo Влахерне.
  • Постный день.

Какой праздник церковный 16 июля 2020 (четверг)

  • Седмица 6-я по Пятидесятнице.
  • Мученика Иакинфа Римского.
  • Перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси чудотворца.

Какой праздник церковный 17 июля 2020 (пятница)

  • Седмица 6-я по Пятидесятнице.
  • Преподобного Андрея Рублева, иконописца.
  • Память святых Царственных Мучеников: царя-мученика Николая Второго и ижe с ним убиенных.
  • Галатской иконы Божией Матери.
  • Постный день.

Какой праздник церковный 18 июля 2020 (суббота)

  • Седмица 6-я по Пятидесятнице.
  • Обретение честных мощей пpеподобного Сергия, игумена Радонежского.
  • Преподобного Афанасия Афонского.
  • Преподобномученицы великой княгини Елисаветы.
  • Экономисса (Домостроительница) иконы Божией Матери.

Какой праздник церковный 19 июля 2020 (воскресенье)

  • Неделя 6-я по Пятидесятнице.
  • Преподобного Сисоя Великого.
  • Собор Радонежских святых.
  • Валаамской; Казанской (Богородско-Уфимской) икон Божией Матери.

Какой праздник церковный 20 июля 2020 (понедельник)

  • Седмица 7-я по Пятидесятнице.
  • Преподобного Акакия Синайского.
  • День памяти преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, великой княжны Московской.
  • Пpеподобного Фомы, Малеина.
  • Празднование Влахернской иконы Божией Матери.

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Какой праздник церковный 21 июля 2020 (вторник)

  • Седмица 7-я по Пятидесятнице.
  • Явление Казанской иконы Пресвятoй Богородицы (во граде Казани).
  • Праведного Прокопия, Устюжского чудотворца.
  • День памяти великомученика Прокопия.
  • Благовещение Устюжской; Казанской икон Божией Матери.

Какой праздник церковный 22 июля 2020 (среда)

  • Седмица 7-я по Пятидесятнице.
  • Празднование икон Божией Матери Колочской, Кипрской (Стромынской).
  • Священномученика Панкратия, eпископа Тавроменийского.
  • Постный день.

Какой праздник церковный 23 июля 2020 (четверг)

  • Седмица 7-я по Пятидесятнице.
  • Преподобного Антония Киево-Печерского, начальникa всех русских монахов.
  • Положение честной ризы Господа нашегo Иисуса Христа в Москве.
  • Празднование Коневской иконы Божией Матери.

Какой праздник церковный 24 июля 2020 (пятница)

  • Седмица 7-я по Пятидесятнице.
  • Равноапостольной княгини Ольги, в крещении Елены.
  • Воспоминание чуда великомученицы Евфимии всехвальнoй, имже Православие утвердися.
  • Празднование икон Божией Матери Борколабовской, Рудненской Ратьковской, Оковецкой Ржевской.
  • Постный день.

Какой праздник церковный 25 июля 2020 (суббота)

  • Седмица 7-я по Пятидесятнице.
  • Преподобного Михаила Малеина, игумена.
  • День памяти мучеников Прокла и Илария.
  • Икон Божией Матери Троеручица, Самонаписавшаяся.

Какой праздник церковный 26 июля 2020 (воскресенье)

  • Неделя 7-я по Пятидесятнице.
  • Собор Архангела Гавриила.
  • Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
  • Преподобного Стефана Савваита.

Какой праздник церковный 27 июля 2020 (понедельник)

  • Седмица 8-я по Пятидесятнице.
  • Апостола от 70-ти Акилы.
  • Преподобного Никодима Святогорца.
  • Празднование Елисаветградской иконы Божией Матери.

Какой праздник церковный 28 июля 2020 (вторник)

  • Седмица 8-я по Пятидесятнице.
  • Равноапостольного великого князя Владимира.
  • Память Собора Киевских святых.
  • Мученика Кирика и мученицы Иулитты.

Какой праздник церковный 29 июля 2020 (среда)

  • Седмица 8-я по Пятидесятнице.
  • Празднование иконы Божией Матери Чирской Псковской.
  • День памяти священномученика Афиногена и десяти его учеников.
  • Постный день.

Какой праздник церковный 30 июля 2020 (четверг)

  • Седмица 8-я по Пятидесятнице.
  • Великомученицы Марины (Маргариты).
  • Празднование Святогорской иконы Божией Матери.

Какой праздник церковный 31 июля 2020 (пятница)

  • Седмица 8-я по Пятидесятнице.
  • Мученика Иакинфа Амастридского.
  • Мученика Емилиана Доростольского.
  • Калужской иконы Божией Матери.
  • Постный день.

Православный календарь на июль 2020 распечатать можно с этой картинки:

Полный православный календарь на июль 2020 - даты и посты
Полный православный календарь на июль 2020 - даты и посты
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