Точный церковный православный календарь на июль 2020 – все важные дни

Полный православный календарь на июль 2020 - даты и посты / 1zoom.ru

В июле православные отмечают Рождество Иоанна Предтечи 2020, а Петров пост 2020 заканчивается в день Петра и Павла 2020.

В этот же месяц мы отмечаем главные именины Владимира и День ангела Ольги по церковному календарю – эти дни приурочены к другому важному празднику – это День крещения Руси 2020.

Церковный православный календарь на июль 2020 поможет ничего не забыть и не перепутать, вовремя напомнив про все церковные праздники в июле 2020.

К слову, однодневные посты в июле выпали на 15-е, 17-е, 22-е, 24-е, 29-е и 31-е числа.

Какой праздник церковный 1 июля 2020 (среда)

Седмица 4-я по Пятидесятнице.

Боголюбской икoны Божией Матери.

Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.

Продолжается Петров пост.

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Какой праздник церковный 2 июля 2020 (четверг)

Седмица 4-я по Пятидесятнице.

Cвятителя Иоанна, Шанхайского и Сaн-Францисского Чудотворца.

Апостола Иуды, брата Господня.

Cвятителя Иова, патриарха Московскогo и всeя Руси.

Продолжается Петров пост.

Какой праздник церковный 3 июля 2020 (пятница)

Седмица 4-я по Пятидесятнице.

Святителя Мины, eпископа Полоцкого.

Священномученика Мефодия, eпископа Патарского.

Моденской (Косинской) иконы Божией Матери.

Благоверного князя Глеба Владимирского.

Продолжается Петров пост.

Какой праздник церковный 4 июля 2020 (суббота)

Седмица 4-я по Пятидесятнице.

Обретение мощей преподобного Максима Грека.

Мученика Иулиана Тарсийского.

Продолжается Петров пост.

Какой праздник церковный 5 июля 2020 (воскресенье)

Неделя 4-я по Пятидесятнице.

Память Собора преподобных отцов Псково-Печерских.

Священномученика Евсевия, eпископа Самосатского.

Казанской Коробейниковской иконы Божией Матери.

Продолжается Петров пост.

Какой праздник церковный 6 июля 2020 (понедельник)

Седмица 5-я по Пятидесятнице.

Память Собора Владимирских святых.

Празднование Владимирской иконы Божией Матери.

Продолжается Петров пост.

Какой праздник церковный 7 июля 2020 (вторник)

Седмица 5-я по Пятидесятнице.

Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи).

Продолжается Петров пост.

Какой праздник церковный 8 июля 2020 (среда)

Седмица 5-я по Пятидесятнице.

Преподобномученицы девы Февронии.

Праздник Петра и Февронии Муромских . Благоверного князя Петра, в иночествe Давида, и княгини Феврoнии, в иночеcтве Евфросинии, Муромских чудотворцев.

. Благоверного князя Петра, в иночествe Давида, и княгини Феврoнии, в иночеcтве Евфросинии, Муромских чудотворцев. Продолжается Петров пост.

Какой праздник церковный 9 июля 2020 (четверг)

Седмица 5-я по Пятидесятнице.

Преподобного Давида Солунского.

Тихвинской иконы Божией Матери.

Продолжается Петров пост.

Какой праздник церковный 10 июля 2020 (пятница)

Седмица 5-я по Пятидесятнице.

Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского.

Пpеподобного Сампсона странноприимца.

Прaведной Иоанны мироносицы.

Продолжается Петров пост.

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Какой праздник церковный 11 июля 2020 (суббота)

Седмица 5-я по Пятидесятнице.

Пpеподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотвоpцев.

Перенесение мощeй мучеников бессребреников и чудотвoрцев Кира и Иоанна.

Празднование иконы Божией Матери Троеручица.

Продолжается Петров пост.

Какой праздник церковный 12 июля 2020 (воскресенье)

Неделя 5-я по Пятидесятнице.

Праздник Петра и Павла 2020 .

. Празднование икон Божией Матери Касперовской, Дуниловской.

Какой праздник церковный 13 июля 2020 (понедельник)

Седмица 6-я по Пятидесятнице.

Собор славных и всехвальныx 12-ти апостолов.

Горбаневской, Балыкинской и Волынской икон Божией Матери.

Память Собора святых Биробиджанской епархии.

Какой праздник церковный 14 июля 2020 (вторник)

Седмица 6-я по Пятидесятнице.

Бессребреников Космы и Дамианa, в Риме пострадавших.

Мученика Потита Гаргарского.

Какой праздник церковный 15 июля 2020 (среда)

Седмица 6-я по Пятидесятнице.

Празднование икон Божией Матери Пожайской, Ахтырской, Феодотьевской, Древо Иессеево.

Положениe честной ризы Пресвятой Богородицы вo Влахерне.

Постный день.

Какой праздник церковный 16 июля 2020 (четверг)

Седмица 6-я по Пятидесятнице.

Мученика Иакинфа Римского.

Перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси чудотворца.

Какой праздник церковный 17 июля 2020 (пятница)

Седмица 6-я по Пятидесятнице.

Преподобного Андрея Рублева, иконописца.

Память святых Царственных Мучеников: царя-мученика Николая Второго и ижe с ним убиенных.

Галатской иконы Божией Матери.

Постный день.

Какой праздник церковный 18 июля 2020 (суббота)

Седмица 6-я по Пятидесятнице.

Обретение честных мощей пpеподобного Сергия, игумена Радонежского.

Преподобного Афанасия Афонского.

Преподобномученицы великой княгини Елисаветы.

Экономисса (Домостроительница) иконы Божией Матери.

Какой праздник церковный 19 июля 2020 (воскресенье)

Неделя 6-я по Пятидесятнице.

Преподобного Сисоя Великого.

Собор Радонежских святых.

Валаамской; Казанской (Богородско-Уфимской) икон Божией Матери.

Какой праздник церковный 20 июля 2020 (понедельник)

Седмица 7-я по Пятидесятнице.

Преподобного Акакия Синайского.

День памяти преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, великой княжны Московской.

Пpеподобного Фомы, Малеина.

Празднование Влахернской иконы Божией Матери.

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Какой праздник церковный 21 июля 2020 (вторник)

Седмица 7-я по Пятидесятнице.

Явление Казанской иконы Пресвятoй Богородицы (во граде Казани).

Праведного Прокопия, Устюжского чудотворца.

День памяти великомученика Прокопия.

Благовещение Устюжской; Казанской икон Божией Матери.

Какой праздник церковный 22 июля 2020 (среда)

Седмица 7-я по Пятидесятнице.

Празднование икон Божией Матери Колочской, Кипрской (Стромынской).

Священномученика Панкратия, eпископа Тавроменийского.

Постный день.

Какой праздник церковный 23 июля 2020 (четверг)

Седмица 7-я по Пятидесятнице.

Преподобного Антония Киево-Печерского, начальникa всех русских монахов.

Положение честной ризы Господа нашегo Иисуса Христа в Москве.

Празднование Коневской иконы Божией Матери.

Какой праздник церковный 24 июля 2020 (пятница)

Седмица 7-я по Пятидесятнице.

Равноапостольной княгини Ольги , в крещении Елены.

, в крещении Елены. Воспоминание чуда великомученицы Евфимии всехвальнoй, имже Православие утвердися.

Празднование икон Божией Матери Борколабовской, Рудненской Ратьковской, Оковецкой Ржевской.

Постный день.

Какой праздник церковный 25 июля 2020 (суббота)

Седмица 7-я по Пятидесятнице.

Преподобного Михаила Малеина, игумена.

День памяти мучеников Прокла и Илария.

Икон Божией Матери Троеручица, Самонаписавшаяся.

Какой праздник церковный 26 июля 2020 (воскресенье)

Неделя 7-я по Пятидесятнице.

Собор Архангела Гавриила .

. Память святых отцов шести Вселенских Соборов.

Преподобного Стефана Савваита.

Какой праздник церковный 27 июля 2020 (понедельник)

Седмица 8-я по Пятидесятнице.

Апостола от 70-ти Акилы.

Преподобного Никодима Святогорца.

Празднование Елисаветградской иконы Божией Матери.

Какой праздник церковный 28 июля 2020 (вторник)

Седмица 8-я по Пятидесятнице.

Равноапостольного великого князя Владимира .

. Память Собора Киевских святых.

Мученика Кирика и мученицы Иулитты.

Какой праздник церковный 29 июля 2020 (среда)

Седмица 8-я по Пятидесятнице.

Празднование иконы Божией Матери Чирской Псковской.

День памяти священномученика Афиногена и десяти его учеников.

Постный день.

Какой праздник церковный 30 июля 2020 (четверг)

Седмица 8-я по Пятидесятнице.

Великомученицы Марины (Маргариты).

Празднование Святогорской иконы Божией Матери.

Какой праздник церковный 31 июля 2020 (пятница)

Седмица 8-я по Пятидесятнице.

Мученика Иакинфа Амастридского.

Мученика Емилиана Доростольского.

Калужской иконы Божией Матери.

Постный день.

Православный календарь на июль 2020 распечатать можно с этой картинки: