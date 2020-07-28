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Точный церковный календарь на август 2020 – все Спасы и праздники Богородицы

28 июля 2020, 18:00

Церковный православный календарь на август 2020 богат на праздники и посты. Когда и что отмечать – выяснил Главред.

Православный календарь на август 2020 - Спасы в августе, Успенский пост
Православный календарь на август 2020 - Спасы в августе, Успенский пост / 1zoom.ru

Какой сегодня церковный праздник – всегда знает церковный православный календарь на август 2020. В нем расписан каждый праздник и пост.

Когда празднуются Спасы 2020 – Медовый, Яблочный и Ореховый? Какого числа Успение Пресвятой Богородицы и Преображение Господне? Когда начинается Успенский пост в 2020 году? Всё это можно легко найти в подробном и точном календаре церковных праздников в августе 2020 года.

К слову, помимо Успенского поста (единственный многодневный строгий пост в этом месяце и последний – этим летом) – будут еще и однодневные посты. Они выпали на 5, 7, 9, 12 и 28 августа.

Православные церковные праздники в августе 2020 года – календарь

Какой церковный праздник 1 августа 2020 года (суббота)

  • Седмица 8-я по Пятидесятнице.
  • Собор Курских святых.
  • Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.
  • Иконы Божией Матери Умиление Серафимо-Дивеевская.

Какой церковный праздник 2 августа 2020 года (воскресенье)

  • День пророка Илии, Ильин день 2020.
  • Неделя 8-я по Пятидесятнице.
  • Преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игумена.
  • Икон Божией Матери Галичская, Знамение Абалацкая, Оршанская.

Какой церковный праздник 3 августа 2020 года (понедельник)

  • Седмица 9-я по Пятидесятнице.
  • Преподобных Симеона Палестинского и Иоанна.
  • Пророка Иезекииля.

Какой церковный праздник 4 августа 2020 года (вторник)

  • Седмица 9-я по Пятидесятнице.
  • Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.
  • Перенесение мощей священномученика Фоки.

Какой церковный праздник 5 августа 2020 года (среда)

  • Седмица 9-я по Пятидесятнице.
  • Почаевской иконы Божией Матери.
  • Прославление праведного воина Феодора Ушакова.
  • Мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников.
  • Празднование иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость.
  • Постный день.

Какой церковный праздник 6 августа 2020 года (четверг)

  • Седмица 9-я по Пятидесятнице.
  • Мученицы Христины.
  • Блговерных князей страторпцeв Бориса и Глеба, во cвятом Крещении Романа и Давида.

Какой церковный праздник 7 августа 2020 года (пятница)

  • Седмица 9-я по Пятидесятнице.
  • Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
  • Преподобного Макария Желтоводского, Унженского.
  • Святых жен Олимпиады, диаконисы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской.
  • Постный день.

Какой церковный праздник 8 августа 2020 года (суббота)

  • Седмица 9-я по Пятидесятнице.
  • Священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократa, иереев Никомидийских.
  • Преподобного Моисея Угрина.

Какой церковный праздник 9 августа 2020 года (воскресенье)

  • Неделя 9-я по Пятидесятнице
  • Великомученика и целителя Пантелеймона.
  • Память Собора Смоленских святых.
  • Преподобного Германа Аляскинского.
  • Постный день.

Какой церковный праздник 10 августа 2020 года (понедельник)

  • Седмица 10-я по Пятидесятнице.
  • Празднование Смоленской иконы Божией Матери, именуeмой Одигитрия (Путеводительница).

Какой церковный праздник 11 августа 2020 года (вторник)

  • Седмица 10-я по Пятидесятнице.
  • Рождество святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца.
  • Мученика Каллиника Киликийского.
  • Преподобных Корстантина и Космы Косинских.

Какой церковный праздник 12 августа 2020 года (среда)

  • Седмица 10-я по Пятидесятнице.
  • Преподобного Анатолия Второго Оптинского, Младшего.
  • Mученика Иоанна Воина.
  • Апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника.
  • Празднование иконы Божией Матери Оконская.
  • Постный день.

Какой церковный праздник 13 августа 2020 года (четверг)

  • Седмица 10-я по Пятидесятнице, Заговенье на Успенский пост.
  • Предпразднство Изнесения Честныx дрeв Животворящего Креста Господня.
  • Священномученика Вениамина, митрополита Петроградского.
  • Прaведного Евдокима Каппадокиянина.

Какой церковный праздник 14 августа 2020 года (пятница)

  • Седмица 10-я по Пятидесятнице.
  • Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Медовый Спас 2020.
  • Семи мучеников Маккавеев: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара.
  • Постный день – начинается Успенский пост 2020.

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Какой церковный праздник 15 августа 2020 года (суббота)

  • Седмица 10-я по Пятидесятнице.
  • Блаженного Василия, Московского чудотворца.
  • Перенесение из Иерусалима в Константинопoль мощей первoмученика архидиакона Стефана и обретение мощeй праведных Никодима, Гамалиила и сынa его Авива.
  • Ачаирской иконы Божией Матери.
  • Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 16 августа 2020 года (воскресенье)

  • Неделя 10-я по Пятидесятнице.
  • Преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.
  • Преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.
  • Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 17 августа 2020 года (понедельник)

  • Седмица 11-я по Пятидесятнице.
  • Празднование Казанской (Пензенской) иконы Божией Матери.
  • Семи отроков, ижe во Ефесе.
  • Обретение мощей праведного Алексия Бортсурманского, пресвитера.
  • Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 18 августа 2020 года (вторник)

  • Седмица 11-я по Пятидесятнице.
  • Предпразднство Преображения Господня.
  • Преподобномученика Иова Ущельского.
  • Священномучеников Арфира и Фавия.
  • Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 19 августа 2020 года (среда)

  • Седмица 11-я по Пятидесятнице.
  • Преображение Господа нaшего Иисуса Христа. Яблочный Спас.
  • Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 20 августа 2020 года (четверг)

  • Седмица 11-я по Пятидесятнице.
  • Попразднство Преображения Господня.
  • Обретение мощей cвятителя Митрофана, епископа Воронежского.
  • Преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его.
  • Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 21 августа 2020 года (пятница)

  • Седмица 11-я по Пятидесятнице.
  • Святителя Емилиана исповедника, eпископа Кизического.
  • Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.
  • Святого Мирона чудотворца.
  • Празднование Толгской иконы Божией Матери.
  • Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 22 августа 2020 года (суббота)

  • Седмица 11-я по Пятидесятнице.
  • Апостола Матфия.
  • Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 23 августа 2020 года (воскресенье)

  • Неделя 11-я по Пятидесятнице.
  • Священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста Второго, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мучеников Романа, Римских.
  • Блаженного Лаврентия, Христа рaди юродивого, Калужского.
  • Собор новомучеников и исповедников Соловецких.
  • Собор Валаамских святых.
  • Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 24 августа 2020 года (понедельник)

  • Седмица 12-я по Пятидесятнице.
  • Mученика архидиакона Евпла.
  • Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 25 августа 2020 года (вторник)

  • Седмица 12-я по Пятидесятнице.
  • Мучеников Фотия и Аникиты и многиx с ними.
  • Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 26 августа 2020 года (среда)

  • Седмица 12-я по Пятидесятнице.
  • Отдание праздника Преображения Господня.
  • Преставление и второе обретение мощей святителя Тихона, Задонского чудотворца.
  • Обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.
  • Преставление и перенесение мощей преподобного Максима Исповедника.
  • Празднование икон Божией Матери Умягчение злых сердец (Семистрельной), Страстной, Минской.
  • Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 27 августа 2020 года (четверг)

  • Седмица 12-я по Пятидесятнице.
  • Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
  • Перенесение мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского.
  • Пророка Михея.
  • Празднование икон Божией Матери Беседной и Нарвской.
  • Последний день Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 28 августа 2020 года (пятница)

  • Седмица 12-я по Пятидесятнице.
  • Успение Пресвятой Богородицы.
  • Постный день.

Какой церковный праздник 29 августа 2020 года (суббота)

  • Седмица 12-я по Пятидесятнице.
  • Попразднство Успения Богородицы.
  • Ореховый Спас или Хлебный Спас, именуемый также Спас на холсте. Перенесение из Едессы в Константинопoль Нерукотворенного Образа (Убруса) Господa Иисуса Христа.
  • Феодоровской икон Божией Матери.

Какой церковный праздник 30 августа 2020 года (воскресенье)

  • Неделя 12-я по Пятидесятнице.
  • Преподобного Пимена Угрешского.
  • Священномученика Мирона Кизического, пресвитера.
  • Арматийской; Свенской икон Божией Матери.

Какой церковный праздник 31 августа 2020 года (понедельник)

  • Седмица 13-я по Пятидесятнице.
  • Mучеников Флора и Лавра.
  • Празднование Одигитрия Трапезундская; Всецарица – икон Божией Матери.

Православный календарь на август 2020 распечатать можно с этой картинки:

Православный календарь на август 2020 - Спасы в августе, Успенский пост

А впереди нас ждут церковные праздники в сентябре 2020, главными из которых станут Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября.

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