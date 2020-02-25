25 февраля – какой сегодня праздник: в чем помогает икона Иверской Божьей Материи

Иверская икона празднуется 25 февраля – сегодня молятся о замужестве и здоровье. А еще в Алексеев день принято есть особые блюда и нельзя делать некоторые вещи.
25 февраля 2020 – сегодня праздник вкусненький и жирненький.
Мир – немного с опозданием от нас, которые Масленицу начала отмечать еще накануне – празднует Международный день блина 2020. А вот у католиков нынче Жирный вторник или Марди Гра: там тоже лакомятся блинами – но уже с оглядкой на Пепельную среду – старт католического Великого поста 2020.
Украина отмечает День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ, а Грузия – День советской оккупации. В Кувейте сегодня Национальный день (по сути, День независимости – в их случае от британского протектората).
По народному календарю, 25 февраля – Алексей Рыбный.
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25 февраля – праздник церковный
25 февраля православный праздник установлен в честь одной из наиболее любимых и известных икон Богоматери – это праздник Иверской иконы Божией Матери.
День Иверской иконы отмечается дважды – второй раз 26 октября.
Иверская икона Божией Матери – в чем она помогает и как ей молиться читайте в нашем материале Все, что нужно знать о празднике Иверской иконы Божией Матери – от молитв до поздравлений (в прозе, стихи и картинки). Среди прочего, перед Иверской иконой молятся о замужестве, здоровье и наставлении на пусть истинный (не только для себя, но и для близких людей).
Также в этот день почитают митрополита Алексия. Он был чудотворцем.
Мясо под запретом – подготовка к Великому посту 2020.
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Иверская икона Божией Матери – акафист
Открытки с праздником Иверской Божьей Матери и гифки
25 февраля – приметы
Есть такие приметы 25 февраля на погоду:
- чем холоднее погода на Алексея – тем раньше придет весна и жарче выдастся март;
- звездное небо – к богатому урожаю;
- туман или метель – к очень дождливому лету;
- длинные сосульки сулят хороший урожай овощей.
25 февраля – что нельзя делать, а что нужно
По поверью, рыбалка в этот день будет удачной.
Отсюда и традиция на стол подавать в первую очередь рыбные блюда. А, учитывая разгул Масленицы, можно сделать, к примеру, блинчики с семгой.
Читайте такжеРыбные котлеты из хека, минтая и щуки: крутейшие рецептыОгородники в Алексеев день выставляют посевные семена на мороз: по поверью, после такой "криобани" те подарят хозяевам лучший урожай.
Рукодельницы аналогично поступают с пряжей, читая при этом заговор: "Морозишь пряжу после Власия (отмечается накануне) – будешь с деньгами на Масленицу" – чтоб нитки были крепче и ровнее.
А знахари именно в этот день стараются лечить испуг.
Сны на Алексея считаются вещими: перчатки приснились – к незваному гостю, орехи и какие-то семечки или семена – к мелким неприятностям, квас – к обману, обезьяны – к спонтанным поступкам.
По народным поверьям, 25 февраля нельзя:
- подметать – чтоб удачу и деньги из дома не вымести;
- начинать любые новые дела (от рабочих проектов до поездок) – удачи в них, по поверьям, не будет;
- венчаться – брак, по поверью, будет неудачным (см. предыдущий пункт);
- бранные слова произносить и мыслить негативно – это притягивает негатив в жизнь на долгий период.
25 февраля – именины
День ангела справляют Мария, а также Алексей, Антон, Евгений.
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25 февраля – кто родился
25 февраля родились такие знаменитости:
- 1871 — украинская поэтесса, переводчица, культурная деятельница Леся Украинка.
- 1873 — итальянский оперный певец Энрико Карузо.
- 1887 — украинский актер, режиссер, реформатор украинского театра Лесь Курбас.
- 1905 — украинский хореограф, балетмейстер, организатор Национального ансамбля танца Украины Павел Вирский.
- 1966 — американская актриса и продюсер Теа Леони (Плохие парни, Семьянин, Мадам госсекретарь и др.).