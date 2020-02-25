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25 февраля – какой сегодня праздник: в чем помогает икона Иверской Божьей Материи

25 февраля 2020, 00:19

Иверская икона празднуется 25 февраля – сегодня молятся о замужестве и здоровье. А еще в Алексеев день принято есть особые блюда и нельзя делать некоторые вещи.

25 февраля – праздник Иверской Божьей Материи и день блина – открытки, что нельзя делать
25 февраля – праздник Иверской Божьей Материи и день блина – открытки, что нельзя делать / 1zoom.ru

25 февраля 2020 – сегодня праздник вкусненький и жирненький.

Мир – немного с опозданием от нас, которые Масленицу начала отмечать еще накануне – празднует Международный день блина 2020. А вот у католиков нынче Жирный вторник или Марди Гра: там тоже лакомятся блинами – но уже с оглядкой на Пепельную среду – старт католического Великого поста 2020.

Украина отмечает День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ, а Грузия – День советской оккупации. В Кувейте сегодня Национальный день (по сути, День независимости – в их случае от британского протектората).

По народному календарю, 25 февраля – Алексей Рыбный.

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25 февраля – праздник церковный

25 февраля православный праздник установлен в честь одной из наиболее любимых и известных икон Богоматери – это праздник Иверской иконы Божией Матери.

День Иверской иконы отмечается дважды – второй раз 26 октября.

Иверская икона Божией Матери – в чем она помогает и как ей молиться читайте в нашем материале Все, что нужно знать о празднике Иверской иконы Божией Матери – от молитв до поздравлений (в прозе, стихи и картинки). Среди прочего, перед Иверской иконой молятся о замужестве, здоровье и наставлении на пусть истинный (не только для себя, но и для близких людей).

Также в этот день почитают митрополита Алексия. Он был чудотворцем.

Мясо под запретом – подготовка к Великому посту 2020.

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Иверская икона Божией Матери – акафист

Открытки с праздником Иверской Божьей Матери и гифки

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25 февраля – приметы

Есть такие приметы 25 февраля на погоду:

  • чем холоднее погода на Алексея – тем раньше придет весна и жарче выдастся март;
  • звездное небо – к богатому урожаю;
  • туман или метель – к очень дождливому лету;
  • длинные сосульки сулят хороший урожай овощей.

25 февраля – что нельзя делать, а что нужно

По поверью, рыбалка в этот день будет удачной.

Отсюда и традиция на стол подавать в первую очередь рыбные блюда. А, учитывая разгул Масленицы, можно сделать, к примеру, блинчики с семгой.

Читайте такжеРыбные котлеты из хека, минтая и щуки: крутейшие рецептыОгородники в Алексеев день выставляют посевные семена на мороз: по поверью, после такой "криобани" те подарят хозяевам лучший урожай.

Рукодельницы аналогично поступают с пряжей, читая при этом заговор: "Морозишь пряжу после Власия (отмечается накануне) – будешь с деньгами на Масленицу" – чтоб нитки были крепче и ровнее.

А знахари именно в этот день стараются лечить испуг.

Сны на Алексея считаются вещими: перчатки приснились – к незваному гостю, орехи и какие-то семечки или семена – к мелким неприятностям, квас – к обману, обезьяны – к спонтанным поступкам.

По народным поверьям, 25 февраля нельзя:

  • подметать – чтоб удачу и деньги из дома не вымести;
  • начинать любые новые дела (от рабочих проектов до поездок) – удачи в них, по поверьям, не будет;
  • венчаться – брак, по поверью, будет неудачным (см. предыдущий пункт);
  • бранные слова произносить и мыслить негативно – это притягивает негатив в жизнь на долгий период.

25 февраля – именины

День ангела справляют Мария, а также Алексей, Антон, Евгений.

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25 февраля – кто родился

25 февраля родились такие знаменитости:

  • 1871 — украинская поэтесса, переводчица, культурная деятельница Леся Украинка.
  • 1873 — итальянский оперный певец Энрико Карузо.
  • 1887 — украинский актер, режиссер, реформатор украинского театра Лесь Курбас.
  • 1905 — украинский хореограф, балетмейстер, организатор Национального ансамбля танца Украины Павел Вирский.
  • 1966 — американская актриса и продюсер Теа Леони (Плохие парни, Семьянин, Мадам госсекретарь и др.).

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