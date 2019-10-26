26 октября – какой сегодня праздник: что делать в день Иверской иконы

По народному календарю, 26 октября – Иверская. Приметы и традиции дня призваны помочь людям очиститься телом и душой.
26 октября 2019 – сегодня праздник Ветрнэтр – День Зимы. По сути, это скандинавский Новый год.
Но это праздник для язычников. А вот православные прославляют нынче Иверскую икону Божией Матери. По народному календарю, 26 октября – Иверская.
Из иных праздников стоит упомянуть Всероссийский день гимнастики. Австрийцы отмечают свой всенародный день рождения – Национальный день Австрийской республики.
В этот день во Франкфурте презентовали телефон в 1861 году, в Лондоне основали первый в мире футбольный союз (Английскую футбольную ассоциацию) в 1863-м, а в Нью-Йорке открыли первую линию метро – в 1900-м.
ВОЗ в 1978 году объявила об окончательной победе над оспой. А Михаил Горбачев в 1990 году заложил основы девальвации, введя коммерческий курс рубля к иностранным валютам.
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26 октября: праздник православный
Церковный праздник 26 октября установлен в честь празднования Иверской иконы Божией Матери.
Читайте такжеВсе, что нужно знать о празднике Иверской иконы Божией Матери – от молитв до поздравленийПоявилась Иверская икона Божией Матери на Афоне – и с тех пор одаривает целительной силой всех верующих.
Иверская икона Божией Матери – каково ее значение, в чем она помогает? Перед этим образом молятся об избавлении от всевозможных бытовых проблем и бед, а также о плодородии земли. Она помогает утешиться в горе, защищает от пожара и воров. Иверскую икону Божией Матери вешать нужно возле входа в дом.
Поста нет.
Иверская икона Божией Матери: молитва
26 октября: приметы
Приметы 26 октября на погоду:
- если вечером петух внезапно закукарекал – к перемене погоды;
- если петухи запели слишком рано утром – к потеплению.
26 октября: что нельзя делать, а что нужно
От язычников осталась примета не проводить День Зимы в темноте и одиночестве: люди старались провести этот день в гуляниях, жгли костры и свечи – чтобы всякие злыдни в темноте не прокрались в дом.
Также не принято отказываться от приглашений в гости и на праздники в этот день.
А вот на Иверскую принято было устраивать банный день. В обязательном порядке париться ходили больные (особенно те, кто болен эпилепсией), устраивая заодно в бане целебную ароматерапию. Считалось, что пар, наполненный запахом целебных трав, изгонит из тела болезнь.
В день Иверской иконы Божией Матери нельзя:
- ругаться, вступать в ссоры и употреблять бранные слова;
- отказывать людям в доброй помощи;
- злоупотреблять алкоголем и переедать;
- любую работу стоит выполнять честно и отвественно.
26 октября: именины
День ангела сегодня справляют Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита и Николай, Трофим.
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26 октября: кто родился
26 октября родились такие знаменитости:
- 1901 — театральный режиссер, профессор ГИТИСа, народный артист Украины Бенедикт Норд (настоящая фамилия Левин).
- 1914 — первый ребенок, ставший звездой Голливуда, Джеки Куган.
- 1916 — французский политик-социалист, 21-й президент Франции Франсуа Миттеран.
- 1947 — украинская актриса театра и кино Ольга Матешко.
- 1947 — американский политик, сенатор Хиллари Клинтон.
- 1962 — английский актер и продюсер Кэри Элвес (Принцесса невеста, Робин Гуд: Мужчины в трико, Пила, Заколдованная Элла и др.).