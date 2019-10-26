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26 октября – какой сегодня праздник: что делать в день Иверской иконы

26 октября 2019, 00:20

По народному календарю, 26 октября – Иверская. Приметы и традиции дня призваны помочь людям очиститься телом и душой.

Праздник Иверской иконы Божией Матери 26 октября: что нельзя делать, приметы
Праздник Иверской иконы Божией Матери 26 октября: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

26 октября 2019 – сегодня праздник Ветрнэтр – День Зимы. По сути, это скандинавский Новый год.

Но это праздник для язычников. А вот православные прославляют нынче Иверскую икону Божией Матери. По народному календарю, 26 октября – Иверская.

Из иных праздников стоит упомянуть Всероссийский день гимнастики. Австрийцы отмечают свой всенародный день рождения – Национальный день Австрийской республики.

В этот день во Франкфурте презентовали телефон в 1861 году, в Лондоне основали первый в мире футбольный союз (Английскую футбольную ассоциацию) в 1863-м, а в Нью-Йорке открыли первую линию метро – в 1900-м.

ВОЗ в 1978 году объявила об окончательной победе над оспой. А Михаил Горбачев в 1990 году заложил основы девальвации, введя коммерческий курс рубля к иностранным валютам.

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26 октября: праздник православный

Церковный праздник 26 октября установлен в честь празднования Иверской иконы Божией Матери.

Читайте такжеВсе, что нужно знать о празднике Иверской иконы Божией Матери – от молитв до поздравленийПоявилась Иверская икона Божией Матери на Афоне – и с тех пор одаривает целительной силой всех верующих.

Иверская икона Божией Матери – каково ее значение, в чем она помогает? Перед этим образом молятся об избавлении от всевозможных бытовых проблем и бед, а также о плодородии земли. Она помогает утешиться в горе, защищает от пожара и воров. Иверскую икону Божией Матери вешать нужно возле входа в дом.

Поста нет.

Иверская икона Божией Матери: молитва

Иверская икона Божьей Матери - молитва

26 октября: приметы

Приметы 26 октября на погоду:

  • если вечером петух внезапно закукарекал – к перемене погоды;
  • если петухи запели слишком рано утром – к потеплению.

26 октября: что нельзя делать, а что нужно

От язычников осталась примета не проводить День Зимы в темноте и одиночестве: люди старались провести этот день в гуляниях, жгли костры и свечи – чтобы всякие злыдни в темноте не прокрались в дом.

Также не принято отказываться от приглашений в гости и на праздники в этот день.

А вот на Иверскую принято было устраивать банный день. В обязательном порядке париться ходили больные (особенно те, кто болен эпилепсией), устраивая заодно в бане целебную ароматерапию. Считалось, что пар, наполненный запахом целебных трав, изгонит из тела болезнь.

В день Иверской иконы Божией Матери нельзя:

  • ругаться, вступать в ссоры и употреблять бранные слова;
  • отказывать людям в доброй помощи;
  • злоупотреблять алкоголем и переедать;
  • любую работу стоит выполнять честно и отвественно.

26 октября: именины

День ангела сегодня справляют Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита и Николай, Трофим.

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26 октября: кто родился

26 октября родились такие знаменитости:

  • 1901 — театральный режиссер, профессор ГИТИСа, народный артист Украины Бенедикт Норд (настоящая фамилия Левин).
  • 1914 — первый ребенок, ставший звездой Голливуда, Джеки Куган.
  • 1916 — французский политик-социалист, 21-й президент Франции Франсуа Миттеран.
  • 1947 — украинская актриса театра и кино Ольга Матешко.
  • 1947 — американский политик, сенатор Хиллари Клинтон.
  • 1962 — английский актер и продюсер Кэри Элвес (Принцесса невеста, Робин Гуд: Мужчины в трико, Пила, Заколдованная Элла и др.).

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