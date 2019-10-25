25 октября – какой сегодня праздник: что делать, чтоб избежать жутких мук

Те, кто не соблюдает традиции и приметы праздника 25 октября, может навлечь на себя страшные муки и разные беды, верили в старину.
25 октября 2019 – сегодня праздник проводимости. Просто кто-то проводит грузы, а кто-то – информацию.
Украина отмечает День маркетолога 2019. Поздравлять в этот день можно и специалистов смежных профессий: логистов, статистов и рекламщиков.
Подробнее читайте в нашем материале Открытки с Днем маркетолога и прикольные поздравления.
В России сегодня сразу два праздника: День таможенника 2019 и День работника кабельной промышленности.
У литовской Конституции "день рождения". Белорусы чествуют своих мельников.
К слову, сегодня годовщина первой Черной пятницы: ровно 90 лет назад, в 1929 году, в этот день начался всемирный экономический кризис 1929-1933 годов.
А Украина в этот день четыре года назад прекратила прямое авиасообщение с Россией.
По народному календарю, 25 октября – Андрон Звездочет.
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25 октября: праздник православный
Церковный праздник 25 октября напоминает о подвиге веры трех святых мучеников – Андроника, Прова и Тараха. Они приняли мученическую смерть от язычников, но так и не отреклись от своей веры во Христа.
Постный день.
25 октября: приметы
В этот день принято было наблюдать за небосклоном и звездами: недаром ведь Андрон прозван Звездочетом.
Приметы 25 октября на погоду:
- звездное небо – к богатому урожаю гороха на следующий год;
- яркие звезды, отливающие синевой – к морозам и снегу, мигающие – к перемене погоды, тусклые – к оттепели;
- падающая звезда – к ветрам и сухому году;
- южный ветер – к потеплению, северный – к холодам;
- порывистый или слабый ветер сменил направление – к затяжной пасмурной погоде.
25 октября: что нельзя делать, а что нужно
Главным блюдом на столе в этот день была каша – с мясом, шкварками, грибами или вареньем. При этом переедать не рекомендуется.
Это день воздержания во всем, в том числе и в эмоциях. Особое спокойствие стоит сохранять в общении с начальством и любыми вышестоящими людьми: считается, что чем спокойнее будет человек – тем быстрее ему воздастся за его смирение.
Чтобы привлечь счастье и достаток в дом – нужно обмести все комнаты веником, предварительно повязав на него белую ленту.
25 октября нельзя:
- смеяться – физические страдания на себя навлечь можно;
- стирать;
- перины выбивать;
- делать покупки в дом – особенно церковные свечи;
- белить;
- квас настаивать;
- обижать людей и животных – особенно бить домашних питомцев: "Не обижай никого на Прова – не будет счастья никакого";
- гадать на картах;
- после стука в дверь спрашивать: "Кто там?" – беду, мол, в дом пустить можно.
25 октября: именины
День ангела сегодня справляют Доминика, Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Макар, Максимилиан и Мартин, Николай, Тарас и Федот.
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25 октября: кто родился
Человек, который родился 25 октября, часто обладает даром предсказания по звездам. Талисман для него – янтарь.
25 октября родились такие знаменитости:
- 1820 — русский писатель и издатель, старший брат Федора Достоевского Михаил Достоевский.
- 1825 — австрийский композитор, король вальса Иоганн Штраус.
- 1838 — французский композитор, дирижер, пианист эпохи романтизма Жорж Бизе.
- 1881 — Пабло Пикассо (умер 1973), испанский художник.
- 1932 — первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.
- 1951 — украинская актриса, режиссер Людмила Ефименко.
- 1955 – гитарист-виртуоз Scorpions Матиас Ябс.
- 1970 — российская певица Наталья Сенчукова (жена солиста группы Дюна Виктора Рыбина).
- 1977 — украинская художественная гимнастка, абсолютная чемпионка Олимпиады 1996 года Екатерина Серебрянская.
- 1979 – юморист Михаил Галустян.
- 1984 — американская певица Кэти Перри.