25 октября – какой сегодня праздник: что делать, чтоб избежать жутких мук

25 октября 2019 – праздник Андрона, маркетолога и таможенника: что нельзя делать в этот день, приметы / Скриншот

25 октября 2019 – сегодня праздник проводимости. Просто кто-то проводит грузы, а кто-то – информацию.

Украина отмечает День маркетолога 2019. Поздравлять в этот день можно и специалистов смежных профессий: логистов, статистов и рекламщиков.

Подробнее читайте в нашем материале Открытки с Днем маркетолога и прикольные поздравления.

В России сегодня сразу два праздника: День таможенника 2019 и День работника кабельной промышленности.

У литовской Конституции "день рождения". Белорусы чествуют своих мельников.

К слову, сегодня годовщина первой Черной пятницы: ровно 90 лет назад, в 1929 году, в этот день начался всемирный экономический кризис 1929-1933 годов.

А Украина в этот день четыре года назад прекратила прямое авиасообщение с Россией.

По народному календарю, 25 октября – Андрон Звездочет.

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25 октября: праздник православный

Церковный праздник 25 октября напоминает о подвиге веры трех святых мучеников – Андроника, Прова и Тараха. Они приняли мученическую смерть от язычников, но так и не отреклись от своей веры во Христа.

Постный день.

25 октября: приметы

В этот день принято было наблюдать за небосклоном и звездами: недаром ведь Андрон прозван Звездочетом.

Приметы 25 октября на погоду:

звездное небо – к богатому урожаю гороха на следующий год;

яркие звезды, отливающие синевой – к морозам и снегу, мигающие – к перемене погоды, тусклые – к оттепели;

падающая звезда – к ветрам и сухому году;

южный ветер – к потеплению, северный – к холодам;

порывистый или слабый ветер сменил направление – к затяжной пасмурной погоде.

25 октября: что нельзя делать, а что нужно

Главным блюдом на столе в этот день была каша – с мясом, шкварками, грибами или вареньем. При этом переедать не рекомендуется.

Это день воздержания во всем, в том числе и в эмоциях. Особое спокойствие стоит сохранять в общении с начальством и любыми вышестоящими людьми: считается, что чем спокойнее будет человек – тем быстрее ему воздастся за его смирение.

Чтобы привлечь счастье и достаток в дом – нужно обмести все комнаты веником, предварительно повязав на него белую ленту.

25 октября нельзя:

смеяться – физические страдания на себя навлечь можно;

стирать;

перины выбивать;

делать покупки в дом – особенно церковные свечи;

белить;

квас настаивать;

обижать людей и животных – особенно бить домашних питомцев: "Не обижай никого на Прова – не будет счастья никакого" ;

; гадать на картах;

после стука в дверь спрашивать: "Кто там?" – беду, мол, в дом пустить можно.

25 октября: именины

День ангела сегодня справляют Доминика, Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Макар, Максимилиан и Мартин, Николай, Тарас и Федот.

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25 октября: кто родился

Человек, который родился 25 октября, часто обладает даром предсказания по звездам. Талисман для него – янтарь.

25 октября родились такие знаменитости: