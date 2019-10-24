24 октября – какой сегодня праздник: что делать, чтоб деньги водились

Традиции и приметы праздника 24 октября помогут привлечь деньги в кошелек.
24 октября 2019 – праздник здоровый и здравый.
В России сегодня сразу несколько праздников: День без бумаги, День подразделений специального назначения ВСР и День памяти погибших испытателей ракетно-космической техники в РФ.
А еще сегодня – день рождения ООН (День Организации Объединенных Наций) и Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Заодно ООН проводит Всемирный день информации о развитии.
По народному календарю, 24 октября – Филиппова канитель.
24 октября: праздник православный
Церковный праздник 24 октября прославляет святого Филиппа.
Поста нет.
24 октября: приметы
Если до этого дня до сих пор не выпал снег, то ждали тяжелого, голодного года из-за переменчивости и непредсказуемости погоды.
Приметы 24 октября на погоду:
- иней в этот день – к скорому снегу;
- туман – к оттепели;
- ясная луна – к морозу;
- снег с утра пошел на Филиппа – к суровой зиме.
24 октября: что нельзя делать, а что нужно
Если к этому дню реки сковывало льдом, то по нему нужно было непременно походить: это считался самый верный способ привлечь деньги в кошелек.
В этот день стоит проявить заботу о близких. Даже просто доброе слово принесет дополнительную гармонию в семью и отношения.
Стоит также убраться в доме и не сорить словами (особенно бранными).
24 октября нельзя:
- стирать одежду;
- одалживать – особенно соль, хлеб и деньги;
- планировать дату свадьбы;
- передать;
- играть с огнем.
24 октября: именины
День ангела сегодня справляют Зинаида, Александр, Анатолий и Антон, Иларион, Иосиф и Исаакий, Лев, Макар и Моисей, Феофан, Филарет и Филипп.
24 октября: кто родился
Человек, который родился 24 октября, будет очень сообразительным. Талисман для него хрусталь.
24 октября родились такие знаменитости:
- 1493 — швейцарский врач и алхимик Парацельс.
- 1633 — король Англии, Шотландии и Ирландии Яков II.
- 1804 — немецкий физик, создатель первого телеграфа Вильгельм Вебер.
- 1862 — основатель австрийской хрустальной империи Swarovski Даниэль Сваровски.
- 1911 — советский актер, юморист, режиссер, народный артист СССР Аркадий Райкин.
- 1947 — американский актер, обладатель Оскара Кевин Клайн (Выбор Софи, Дикий, дикий Вест, Рыбка по имени Ванда и др.).
- 1966 — российский олигарх Роман Абрамович.