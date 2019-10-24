24 октября – какой сегодня праздник: что делать, чтоб деньги водились

24 октября – праздник Филиппа: что нельзя делать в этот день, приметы / УНИАН

24 октября 2019 – праздник здоровый и здравый.

В России сегодня сразу несколько праздников: День без бумаги, День подразделений специального назначения ВСР и День памяти погибших испытателей ракетно-космической техники в РФ.

А еще сегодня – день рождения ООН (День Организации Объединенных Наций) и Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Заодно ООН проводит Всемирный день информации о развитии.

По народному календарю, 24 октября – Филиппова канитель.

24 октября: праздник православный

Церковный праздник 24 октября прославляет святого Филиппа.

Поста нет.

24 октября: приметы

Если до этого дня до сих пор не выпал снег, то ждали тяжелого, голодного года из-за переменчивости и непредсказуемости погоды.

Приметы 24 октября на погоду:

иней в этот день – к скорому снегу;

туман – к оттепели;

ясная луна – к морозу;

снег с утра пошел на Филиппа – к суровой зиме.

24 октября: что нельзя делать, а что нужно

Если к этому дню реки сковывало льдом, то по нему нужно было непременно походить: это считался самый верный способ привлечь деньги в кошелек.

В этот день стоит проявить заботу о близких. Даже просто доброе слово принесет дополнительную гармонию в семью и отношения.

Стоит также убраться в доме и не сорить словами (особенно бранными).

24 октября нельзя:

стирать одежду;

одалживать – особенно соль, хлеб и деньги;

планировать дату свадьбы;

передать;

играть с огнем.

24 октября: именины

День ангела сегодня справляют Зинаида, Александр, Анатолий и Антон, Иларион, Иосиф и Исаакий, Лев, Макар и Моисей, Феофан, Филарет и Филипп.

24 октября: кто родился

Человек, который родился 24 октября, будет очень сообразительным. Талисман для него хрусталь.

24 октября родились такие знаменитости: