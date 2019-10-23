23 октября – какой сегодня праздник: что делать для денег и счастья

Традиции и приметы праздника 23 октября подскажут, как не потерять деньги и удачу.
23 октября 2019 – праздник во всех отношениях красивый.
Мир празднует Международный день снежного барса. Россия чествует креативщиков в День работников рекламы.
По народному календарю, 23 октября – Евлампий Зимоуказатель. По приметам дня определяли погоду на зиму.
23 октября: праздник православный
Церковный праздник 23 октября прославляет память святых Евлампия и Евлампии – брата и сестры, погибших за веру.
Постный день.
23 октября: приметы
Приметы 23 октября на погоду:
- куда рога месяца показывают, откуда и ветрам быть: на север – к сухому снегу вскорости и студеной зиме, на юг – к мокрому снегу и поздней зиме;
- если погода в этот день слякотная, то снега раньше Казанской (4 ноября) не ждали.
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23 октября: что нельзя делать, а что нужно
В старину на Евлампия (его еще прозывали Евлампий Светильник) заготавливали лучины на зиму.
23 октября нельзя:
- мести пол или пылесосить – убирая сор с пола, можно заодно вымести здоровье и деньги;
- начинать что-то новое – добрых плодов такое дело не принесет;
- покупать что-то новое – также, как и с новыми делами, проку от купленных сегодня новых вещей не будет: сломаются, порвутся, потеряются и т. п.;
- устраивать свадьбу – крепкими такие отношения не будут.
23 октября: именины
День ангела сегодня справляют Андрей, Василий, Евлампия и Евлампий, Иннокентий.
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23 октября: кто родился
23 октября родились такие знаменитости:
- 1715 — русский царь Петр II.
- 1789 — русский экономист, публицист, активный участник движения декабристов Николай Тургенев.
- 1904 — русский художник и мыслитель Святослав Рерих.
- 1920 — итальянский детский писатель Джанни Родари.
- 1940 — бразильский футболист, трехкратный чемпион мира, "король футбола" Пеле.