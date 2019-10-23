23 октября – какой сегодня праздник: что делать для денег и счастья

23 октября – праздник Евлампия: почему нельзя ничего нового в этот день, приметы / 1zoom.ru

23 октября 2019 – праздник во всех отношениях красивый.

Мир празднует Международный день снежного барса. Россия чествует креативщиков в День работников рекламы.

По народному календарю, 23 октября – Евлампий Зимоуказатель. По приметам дня определяли погоду на зиму.

23 октября: праздник православный

Церковный праздник 23 октября прославляет память святых Евлампия и Евлампии – брата и сестры, погибших за веру.

Постный день.

23 октября: приметы

Приметы 23 октября на погоду:

куда рога месяца показывают, откуда и ветрам быть: на север – к сухому снегу вскорости и студеной зиме, на юг – к мокрому снегу и поздней зиме;

если погода в этот день слякотная, то снега раньше Казанской (4 ноября) не ждали.

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23 октября: что нельзя делать, а что нужно

В старину на Евлампия (его еще прозывали Евлампий Светильник) заготавливали лучины на зиму.

23 октября нельзя:

мести пол или пылесосить – убирая сор с пола, можно заодно вымести здоровье и деньги;

начинать что-то новое – добрых плодов такое дело не принесет;

покупать что-то новое – также, как и с новыми делами, проку от купленных сегодня новых вещей не будет: сломаются, порвутся, потеряются и т. п.;

устраивать свадьбу – крепкими такие отношения не будут.

23 октября: именины

День ангела сегодня справляют Андрей, Василий, Евлампия и Евлампий, Иннокентий.

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23 октября: кто родился

23 октября родились такие знаменитости: