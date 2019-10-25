Открытки с Днем маркетолога и прикольные поздравления

Картинки с Днем маркетолога и пожелания на словах подобрал Главред на их профессиональный праздник 25 октября.
25 октября 2019 – сегодня праздник креативный: День маркетолога 2019 Украина празднует именно в эту дату.
Поздравления и открытки в этот день принимают и специалисты смежных профессий: логисты, статисты и рекламщики.
Главред подобрал самые лучшие поздравления и открытки с Днем маркетолога на их праздник.
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День маркетолога: поздравления в прозе, стихах и смс
Маркетинг – это правильное дело,
И в этой сфере ты справляешься умело,
Коммуникабельность, высокий интеллект,
Альтернативных вариантов нет.
Обширность знаний многих удивляет,
Директор постоянно восхваляет,
В день маркетолога желаю для тебя,
Любви, здоровья, счастья, вдохновения.
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Великолепного маркетолога поздравляю с праздником! Хочу пожелать всегда делать верные прогнозы, уметь сочетать высокий профессионализм и полезные навыки в своей работе, с легкостью заинтересовывать клиента и успешно продвигать любой продукт. Пусть каждый день будет солнечным, а каждая идея — перспективной и удачной.
***
В день маркетолога работникам желаю,
Аналитическими свойствами стрелять,
Всех с праздничком сегодня поздравляю,
Надеюсь, что мы будем удивлять.
Имеем опыт и желание работать,
И больше нам не надо нечего,
Получится все деньги заработать,
Осуществив желание свое.
***
Великолепного и профессионального маркетолога хочу поздравить с его днем и пожелать невероятных сил и великолепной деятельности, верных решений и результативных исследований, правильного анализа данных и успешного планирования, крепкого здоровья и замечательных идей, личного благосостояния и верного счастья.
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Через тернии к звездам,
Пробиваешь нам путь!
Ты про праздник любимый,
Про себя не забудь!
Брось исследовать рынок
Все и всех изучать!
И тебе, маркетолог,
Мы хотим пожелать!
Чтоб друзей было много
У тебя на пути!
И большая удача,
Ждет тебя впереди!
Только к счастью, конечно,
Маркетолог, иди!
И добра бесконечно,
Только лучшего жди!
День маркетолога: найкращі привітання у прозі, віршах та смс
Шановні наші маркетологи! Щиро вітаю вас з професійним святом! Від щирого серця бажаю вам здоров’я та щастя, невичерпних сил та наснаги, безмежного натхнення та креативу, професійної реалізації та постійного зростання добробуту, а також великого успіху, який буде супроводжувати вас у всіх ваших справах!
***
Маркетологам – сьогодні дорога,
Маркетологам – зелений лише колір,
Як швидше продати товар,
Так подорожче...
Це їх професії секрет!
Сьогодні ми раді привітати,
І в цей день побажати "мрії" –
Щоб склади були порожніми,
А прилавки магазинів – чисті!
***
У День маркетолога бажаю хлібосольного столу. Щоб бюджети розросталися. Щоб спорились справи. Кожен день хай буде свято, на роботі просто рай. І товару багато різного, тільки вибрати встигай!
***
Ви не тільки в маркетингу ас,
У будь-якій роботі ви – як рибка в морі,
І всі завжди кличуть на допомогу вас,
Коли у них із рішенням задачі горе.