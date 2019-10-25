Открытки с Днем маркетолога и прикольные поздравления

25 октября 2019 – сегодня праздник креативный: День маркетолога 2019 Украина празднует именно в эту дату.

Поздравления и открытки в этот день принимают и специалисты смежных профессий: логисты, статисты и рекламщики.

Главред подобрал самые лучшие поздравления и открытки с Днем маркетолога на их праздник.

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День маркетолога: поздравления в прозе, стихах и смс

Маркетинг – это правильное дело,

И в этой сфере ты справляешься умело,

Коммуникабельность, высокий интеллект,

Альтернативных вариантов нет.

Обширность знаний многих удивляет,

Директор постоянно восхваляет,

В день маркетолога желаю для тебя,

Любви, здоровья, счастья, вдохновения.

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Великолепного маркетолога поздравляю с праздником! Хочу пожелать всегда делать верные прогнозы, уметь сочетать высокий профессионализм и полезные навыки в своей работе, с легкостью заинтересовывать клиента и успешно продвигать любой продукт. Пусть каждый день будет солнечным, а каждая идея — перспективной и удачной.

***

В день маркетолога работникам желаю,

Аналитическими свойствами стрелять,

Всех с праздничком сегодня поздравляю,

Надеюсь, что мы будем удивлять.

Имеем опыт и желание работать,

И больше нам не надо нечего,

Получится все деньги заработать,

Осуществив желание свое.

***

Великолепного и профессионального маркетолога хочу поздравить с его днем и пожелать невероятных сил и великолепной деятельности, верных решений и результативных исследований, правильного анализа данных и успешного планирования, крепкого здоровья и замечательных идей, личного благосостояния и верного счастья.

***

Через тернии к звездам,

Пробиваешь нам путь!

Ты про праздник любимый,

Про себя не забудь!

Брось исследовать рынок

Все и всех изучать!

И тебе, маркетолог,

Мы хотим пожелать!

Чтоб друзей было много

У тебя на пути!

И большая удача,

Ждет тебя впереди!

Только к счастью, конечно,

Маркетолог, иди!

И добра бесконечно,

Только лучшего жди!

День маркетолога: найкращі привітання у прозі, віршах та смс

Шановні наші маркетологи! Щиро вітаю вас з професійним святом! Від щирого серця бажаю вам здоров’я та щастя, невичерпних сил та наснаги, безмежного натхнення та креативу, професійної реалізації та постійного зростання добробуту, а також великого успіху, який буде супроводжувати вас у всіх ваших справах!

***

Маркетологам – сьогодні дорога,

Маркетологам – зелений лише колір,

Як швидше продати товар,

Так подорожче...

Це їх професії секрет!

Сьогодні ми раді привітати,

І в цей день побажати "мрії" –

Щоб склади були порожніми,

А прилавки магазинів – чисті!

***

У День маркетолога бажаю хлібосольного столу. Щоб бюджети розросталися. Щоб спорились справи. Кожен день хай буде свято, на роботі просто рай. І товару багато різного, тільки вибрати встигай!

***

Ви не тільки в маркетингу ас,

У будь-якій роботі ви – як рибка в морі,

І всі завжди кличуть на допомогу вас,

Коли у них із рішенням задачі горе.