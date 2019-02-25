Все, что нужно знать о празднике Иверской иконы Божией Матери – от молитв до поздравлений

Считается, что она помогает людям найти правильный путь.
25 февраля православные отмечают большой церковный праздник в честь Иверской иконы Божией Матери.
Ее еще называют Вратарницей или Привратницей, так как среди чудес от иконы часто относят факты, когда она не допускала в обитель злых людей, нераскаявшихся в каком-либо грехе. Поэтому и вешать Иверскую икону Божией Матери принято возле входа в дом.
Иверская икона Божией Матери: в чем помогает
Читайте такжеКогда Пасха в 2019 году и что нужно знать – от выходных до погоды и рецептов паскиСчитается, что она помогает людям найти правильный путь, оказывает поддержку всем, кто раскаялся. Молятся Иверской иконе Божией Матери как сами сбившиеся с пути праведного, так и их родственники. Также перед ней молятся о защите от пожара и о плодородии.
Иверская икона Божией Матери: молитва
О, Пресвятая Дево, Мати Господа, Царице Небесе и земли! Вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святыя Твоея на нас, с верою и любовию поклоняющихся пречистому образу Твоему. Се бо, грехми погружаемии и скорбьми обуреваемии, взирающе на Твой образ, яко живей Ти сущей с нами, приносим смиренная моления наша. Не имамы бо ни иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о, Мати всех скорбящих и обремененных! Помози нам немощным, утоли скорбь нашу, настави на путь правый нас, заблуждающих, уврачуй и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и тишине проводити, подаждь христианскую кончину и на Страшнем Суде Сына Твоего явися нам милосердая заступница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианскаго, со всеми угодившими Богу. Аминь.
Поздравление с праздником Иверской иконы
Много тысяч лет тому назад,
Иверская Икона миру явилась,
Она преследовалась много раз,
Но по сей день силу чудотворную сохранила.
Сегодня светлый праздник, поздравляем,
Здоровья всем и счастья желаем,
Пусть Матерь Божия Вам даст благословенья,
Пусть дарит жизнь вам только вдохновенье.
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Сегодня праздник Иверской Иконы,
Она хранит весь мир от бед и зла,
В молитвах православные получают исцеление,
Духовное и телесное сполна.
В светлый праздник, поздравления примите,
С чистой совестью в душе живите,
Желаем вам удачи, счастья,
Пускай минуют вас ненастья.
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Совершая ныне новое сретение Иверской иконы Божией Матери, мы твердо верим, что Пресвятая Богоматерь не оставит и впредь Украину и народ ее Своим Покровом.
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В день праздника Иверскрой Иконы,
Всем желаем радости, здоровья и добра,
Пусть помогает вам вера в Бога,
Пусть будет жизнь удачею полна.
Пускай молитва от беды вас бережет,
Пускай тревоги мимо пролетают,
Пусть утешение, спокойствие в дом придет,
Пусть новости всегда приятно удивляют.
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Взор свой к небу направь
Душу от злобы и греха избавь.
Благодари в молитве за чудеса
Будут щедрыми к тебе небеса!