Все, что нужно знать о празднике Иверской иконы Божией Матери – от молитв до поздравлений

25 февраля 2019, 05:15

Считается, что она помогает людям найти правильный путь.

  • Открытки с праздником Иверской Божьей Матери Фото из открытых источников
  • Открытки с праздником Иверской Божьей Матери Фото из открытых источников
  • Открытки с праздником Иверской Божьей Матери Фото из открытых источников
  • Открытки с праздником Иверской Божьей Матери Фото из открытых источников
  • Открытки с праздником Иверской Божьей Матери Фото из открытых источников
  • Открытки с праздником Иверской Божьей Матери Фото из открытых источников
  • Открытки с праздником Иверской Божьей Матери Фото из открытых источников

25 февраля православные отмечают большой церковный праздник в честь Иверской иконы Божией Матери.

Ее еще называют Вратарницей или Привратницей, так как среди чудес от иконы часто относят факты, когда она не допускала в обитель злых людей, нераскаявшихся в каком-либо грехе. Поэтому и вешать Иверскую икону Божией Матери принято возле входа в дом.

Иверская икона Божией Матери: в чем помогает

Читайте такжеКогда Пасха в 2019 году и что нужно знать – от выходных до погоды и рецептов паскиСчитается, что она помогает людям найти правильный путь, оказывает поддержку всем, кто раскаялся. Молятся Иверской иконе Божией Матери как сами сбившиеся с пути праведного, так и их родственники. Также перед ней молятся о защите от пожара и о плодородии. 

Иверская икона Божией Матери: молитва

О, Пресвятая Дево, Мати Господа, Царице Небесе и земли! Вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святыя Твоея на нас, с верою и любовию поклоняющихся пречистому образу Твоему. Се бо, грехми погружаемии и скорбьми обуреваемии, взирающе на Твой образ, яко живей Ти сущей с нами, приносим смиренная моления наша. Не имамы бо ни иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о, Мати всех скорбящих и обремененных! Помози нам немощным, утоли скорбь нашу, настави на путь правый нас, заблуждающих, уврачуй и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и тишине проводити, подаждь христианскую кончину и на Страшнем Суде Сына Твоего явися нам милосердая заступница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианскаго, со всеми угодившими Богу. Аминь.

Поздравление с праздником Иверской иконы

Много тысяч лет тому назад,

Иверская Икона миру явилась,

Она преследовалась много раз,

Но по сей день силу чудотворную сохранила.

Сегодня светлый праздник, поздравляем,

Здоровья всем и счастья желаем,

Пусть Матерь Божия Вам даст благословенья,

Пусть дарит жизнь вам только вдохновенье.

***

Сегодня праздник Иверской Иконы,

Она хранит весь мир от бед и зла,

В молитвах православные получают исцеление,

Духовное и телесное сполна.

В светлый праздник, поздравления примите,

С чистой совестью в душе живите,

Желаем вам удачи, счастья,

Пускай минуют вас ненастья.

***

Совершая ныне новое сретение Иверской иконы Божией Матери, мы твердо верим, что Пресвятая Богоматерь не оставит и впредь Украину и народ ее Своим Покровом.

***

В день праздника Иверскрой Иконы,

Всем желаем радости, здоровья и добра,

Пусть помогает вам вера в Бога,

Пусть будет жизнь удачею полна.

Пускай молитва от беды вас бережет,

Пускай тревоги мимо пролетают,

Пусть утешение, спокойствие в дом придет,

Пусть новости всегда приятно удивляют.

*** 

Взор свой к небу направь

Душу от злобы и греха избавь.

Благодари в молитве за чудеса

Будут щедрыми к тебе небеса!

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