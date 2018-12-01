Как приготовить блины: пять лучших рецептов блинчиков

Назнавы пять лучших рецептов блинов / Скриншот видео с youtube.com

Блины: что это за блюдо

Блины — мучные изделия, готовить блины начали еще до IX века — во времена язычества. Название блюда появилось от слова "мелин" ("млин"), которое происходит от глагола "молоть".

Само слово "мелин" ("млин") обозначало изделие из намеленного, то есть что-то мучное.

Блины готовить можно по разной рецептуре, можно делать блины на молоке, блины на кислом молоке, блины на кефире (заварные блины), блины на воде (постные блины), блины на сыворотке, дрожжевые блины (блюдо, которое лужичане, лужицкие сербы называют плинц или блинц).

ПЯТЬ ЛУЧШИХ РЕЦЕПТОВ БЛИНОВ

Как готовить блины на молоке и как сделать блинчики на воде (постные блины)

Ингредиенты для приготовления блинов на молоке или на воде: пол-литра молока (воды), три яйца, 200 граммов муки, 30 граммов сливочного масла или 2 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки сахара, половина чайной ложки соли, щепотка ванильного сахара.

Блинчики на молоке, способ приготовления:

Вбить в кастрюлю яйца, всыпать сахар, соль, влить стакан холодного молока (или воды), добавить растопленное сливочное масло (или влить растительное масло) и все перемешать.

Читайте такжеРождественский пост: что можно есть в первый день, постное менюПонемногу всыпать просеянную муку, тщательно перемешивая ложкой, а потом развести остатками молока, добавляя его маленькими порциями. Тесто на блины должно быть достаточно жидким.

Как делать блины на кислом молоке

Ингредиенты для приготовления блинов на кислом молоке: пол-литра кислого молока, 250 граммов муки, одно яйцо, 2 столовые ложки растительного масла, соль и сахар — по вкусу.

Блинчики на кислом молоке, способ приготовления:

Вбейте в кастрюлю яйца и взбейте их до появления пенки, добавьте кислое молоко, сахар, соль и все тщательно перемешайте. Потом добавьте в ингредиенты муку, растительное масло и перемешивайте тесто для блинов, пока оно не станет однородным.

Как готовить блины на кефире (заварные блины)

Ингредиенты для приготовления блинчиков на кефире: 400 миллилитров кефира, 400 граммов муки, 2 яйца, пол чайной ложки соды, три столовые ложки растительного масла, 200 миллилитров воды.

Блинчики на кефире, способ приготовления:

Высыпать в кастрюлю муку, вылить кефир и вбить яйца, после чего все ингредиенты перемешать, а потом — взбить венчиком. Вскипятить воду, в кипяток бросить соду, быстро ее перемешать и добавить в тесто. После этого тесто перемешайте и оставьте настояться — минут 5 будет достаточно. Тесто для блинов не должно быть густым.

Как делать блины не сыворотке

Ингредиенты для приготовления блинчиков на сыворотке: 200 граммов муки, пол-литра сыворотки, два яйца, 100 граммов сахара, чайная ложка соли, чайная ложка соды, 3 столовые ложки растительного масла.

Блинчики на сыворотке, способ приготовления:

Вбейте в кастрюлю яйца, всыпьте сахар, соль, влейте масло и все взбейте. Потом добавьте сыворотку (должна быть комнатной температуры или немного подогретая), всыпьте соду и перемешайте ингредиенты. Потом просейте муку и добавьте ее в кастрюлю, все перемешивайте, пока тесто на блины не станет однородным.

Как приготовить дрожжевые блины (блины на дрожжах)

Ингредиенты для приготовления блинчиков на дрожжах: полкилограмма муки, 850 мл молока или воды, 2 яйца, 10 граммов сухих дрожжей, 2 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки сахара, чайная ложка соли.

Дрожжевые блины (блины на дрожжах), способ приготовления:

Читайте такжеКак приготовить глинтвейн: три лучших рецептаПросеять муку, в теплом молоке или воде размешать дрожжи, добавить сахар и соль, а потом смешать с мукой, добавить растительное масло и оставить бродить на 3-4 часа в теплом месте.

Когда тесто поднимется, нужно его перемешать (за 3-4 часа — трижды). Тесто считается готовым, когда увеличится в объеме в 2-3 раза. Если дрожжевые блины сделать на воде, они будут считаться постными.

КАК ЖАРИТЬ БЛИНЧИКИ

Перед жаркой блинчиков сковородку нужно хорошо разогреть;

Перед тем, как выливать на сковороду тесто для блинов, ее нужно хорошо смазать растительным маслом (можно использовать спонж из натурального материала) или кусочком сала;

Тесто на блины должно покрыть нагретую сковородку тонким ровным слоем;

Тесто для блинов нужно жарить на среднем огне;

Когда нижняя сторона блина зарумянится, его нужно перевернуть на другую.

НАЧИНКИ ДЛЯ БЛИНОВ

Разным блинам подходят разные виды начинов. Начинки для блинов делятся на два типа — соленые и сладкие.

СОЛЕНЫЕ НАЧИНКИ ДЛЯ БЛИНОВ

Начинка для блинов из ветчины: ветчину измельчить, добавить сливочный сыр и зелень;

Мясная начинка для блинов: отварное мясо, пропущенное через мясорубку или перемолотое в блендере, обжаренное с луком на сливочном масле. В начинку можно добавлять разные специи, зелень, сметану, чеснок, сыр;

Печеночная начинка для блинов: отваренная и пропущенная через мясорубку или перемолотая в блендере говяжья печень с обжаренными луком и морковью;

Грибная начинка для блинов: отварить и мелко порезать шампиньоны, пережарить их с луком на сливочном масле, добавить немного сметаны;

Яичная начинка для блинов: сварите яйца вкрутую, добавьте укроп, петрушку, пару перышек зеленого лука и все перемелите. Потом добавьте немного несладкого йогурта.

Рыбная начинка для блинов: нарежьте семгу, лосось или горбушу небольшими ломтиками, возьмите маскарпоне (итальянский сливочный сыр), намажьте им блин. Положите рыбу на край блина и сверните его в трубочку.

СЛАДКИЕ НАЧИНКИ ДЛЯ БЛИНОВ

Шоколадная начинка для блинов: растопите молочный или черный шоколад на водяной бане. После того, как шоколад растопится, полейте им блины (можно сначала выложить на блины фрукты, а потом их покрыть шоколадом);

Медово-ореховая: перемелите грецкие орехи и миндаль, добавьте в полученную массу мед;

Орехи со сгущенным молоком: подсушите в духовке грецкие орехи, арахис и миндаль, очистите их от кожуры. Очищенные орехи перемелите в блендере и смешайте со згущенкой;

Творожная начинка: творог растереть ложкой или протереть через сито, добавить желтки, сахар, соль, цедру лимона или апельсина, растопленное масло, все ингредиенты нужно хорошо перемешать. В творог можно добавить изюм. Блины с такой начинку нужно обжаривать.

Бананово-творожная: разомните вилкой бананы, взбрызните массу лимоном, чтобы фрукты не почернели. Возьмите творог, взбейте его в блендрере, а потом добавьте в него банан и, если захотите, сахар;

Чернослив и орехи: замочите чернослив на 20 минут в теплой воде (нельзя замачивать в кипятке, пропадут витамины). Чернослив и грецкие орехи перемелите в блендере и добавьте в массу немного йогурта.