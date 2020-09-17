Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт

Изысканные блинчики готовятся с сыром дорблю / Главред

На скорую руку можно приготовить необычные несладкие блинчики с начинкой – тесто можно сделать как на молоке, так и на воде, а для начинки понадобится сыр дорблю.

Главред решил поделиться изысканным пошаговым рецептом блинчиков.

Сначала нужно сделать тесто для блинов.

Потом поджарьте блин на большом огне с обеих сторон до полуготовности.

Как приготовить необычные блинчики с начинкой:

Уменьшите огонь, выложите на блин кусочки сыра дорблю и немного подождите – сыр должен расплавиться.

Изысканные блинчики готовятся с сыром дорблю / Главред

Когда сыр расплавится, размажьте его по блину.

Изысканные блинчики готовятся с сыром дорблю / Главред

Сложите блинчик вдвое, чтобы он стал похожим на чебурек, и поджарьте с обеих сторон.