Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт

Сначала блины нужно довести до полуготовности, а потом – добавить "изюминку".
На скорую руку можно приготовить необычные несладкие блинчики с начинкой – тесто можно сделать как на молоке, так и на воде, а для начинки понадобится сыр дорблю.
Главред решил поделиться изысканным пошаговым рецептом блинчиков.
Сначала нужно сделать тесто для блинов.
Потом поджарьте блин на большом огне с обеих сторон до полуготовности.
Как приготовить необычные блинчики с начинкой:
- Уменьшите огонь, выложите на блин кусочки сыра дорблю и немного подождите – сыр должен расплавиться.
- Когда сыр расплавится, размажьте его по блину.
- Сложите блинчик вдвое, чтобы он стал похожим на чебурек, и поджарьте с обеих сторон.
Автор: Екатерина Присяжнюк