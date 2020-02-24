Уматовые блины на молоке и не только с разными начинками: лучшие рецепты

Уматовые блины на Масленицу 2020 можно украсить зеленью.
Блюдо блины совсем скоро окажется в центре внимания – на носу два праздника, отмечание которых немыслимо без блинчиков.
Речь идет не только о Масленице – она стартует с 24 февраля, а и о празднике Международный день блина 2020, который отмечают 25 числа этого же месяца.
Блины на Масленицу можно приготовить тонкие и пышные – тонкие блинчики можно сделать на молоке, на воде, на сыворотке, на кефире, на кислом молоке, а пышные – на дрожжах.
Блюдо можно сделать постным – постные блины готовят, в частности, без яиц.
Главред решил объяснить, как приготовить разные виды блинчиков – тонкие, толстые, постные, с уматовыми начинками, и собрал лучшие рецепты.
Уматовые блины – рецепт №1
Уматовые тонкие блины на молоке – рецепт с бананами
Ингредиенты:
- Молоко – 300 мл;
- Яйца – 2;
- Спелые бананы – 2;
- Мука – около 110 г;
- Щепотка соли;
- Растительное масло – 2 столовые ложки в тесто и немного для смазывания сковороды.
Как приготовить блины на молоке с бананами
Разомните очищенные бананы, чтобы получилась кашица. Вбейте в банановую кашицу яйца, всыпьте щепотку соли и все взбейте. В массу влейте молоко, просейте муку и сделайте тесто на блины. Массу тщательно перемешайте – в ней не должно быть комочков. В приготовленное тесто влейте растительное масло и выпекайте блинчики.
Блины на молоке, как и другие блинчики, нужно выпекать на раскаленной сковороде. Перед выпеканием первого блина смажьте сковороду растительным маслом или салом.
Когда блин с одной стороны поджарится до золотистой корочки, его нужно перевернуть и подождать, пока он станет золотистым и с другой стороны.
Блинчики можно подавать с вареньем или джемом.
Уматовые блины – рецепт №2
Уматовые блины на кефире – рецепт с ветчиной и сыром
Ингредиенты:
- Яйца – 2;
- Сахар – 2 столовые ложки;
- Соль – 1,5 чайной ложки;
- Кефир – 1 л;
- Мука – 1,5 стакана;
- Растительное масло – 3 столовые ложки;
- Ветчина – 150 г;
- Сыр – 100 г;
- Сметана – 2 чайные ложки;
- Сливочное масло – по вкусу.
Как сделать блины на кефире с ветчиной и сыром
Вбейте в миску яйца, всыпьте сахар, соль, влейте кефир, добавьте просеянную муку и все перемешайте, чтобы в тесте не было комков. Потом влейте в тесто на блины растительное масло и снова все перемешайте.
Пожарьте блинчики. Перед жаркой первого блина сковороду можно немного смазать растительным маслом. Доведите блинчики до полуготовности и приступайте к приготовлению начинки.
Натрите ветчину на крупной терке, а твердый сыр – на мелкой. Отправьте в ингредиенты сметану, все тщательно перемешайте и уложите начинку на блины. Блинчики обжарьте с двух сторон.
Уматовые блины – рецепт №3
Уматовые блины на молоке и кипятке – рецепт заварных блинов с семгой
Ингредиенты:
- Яйца – 3;
- Сахар – 1-2 столовые ложки;
- Соль – 1 чайная ложка;
- Молоко – 0,5 л;
- Мука – 280 г;
- Растительное масло – 2-3 столовые ложки;
- Кипяток – 0,5 стакана;
- Малосольная семга – 200 г;
- Сливочный сыр – 300 г;
- Укроп – по вкусу.
Как делать блины на молоке и кипятке с семгой
Вбейте в миску яйца, всыпьте соль, сахар и все тщательно смешайте. Добавьте муку, теплое молоко и все перемешайте, чтобы тесто получилось без комочков. Потом отправьте в тесто на блины кипяток и все перемешайте. После этого в тесто необходимо добавить растительное масло, снова все перемешать и выпекать блинчики.
Когда блинчики остынут, можно уложить в них начинку. Порежьте семгу тонкими кусочками. Намажьте блины на молоке и кипятке сливочным сыром, уложите семгу и скрутите блинчики. Уматовые заварные блины можно украсить укропом.
Уматовые блины – рецепт №4
Уматовые пышные блины на сыворотке c дрожжами и яичной начинкой
Ингредиенты:
- 700 мл теплой сыворотки;
- Полстакана молока (3,2% жирности);
- 25 г свежих дрожжей;
- 5 столовых ложек сахара;
- 1 чайная ложка соли;
- Приблизительно 1,5 стакана муки;
- 1 яйцо (нехолодное);
- 3 столовые ложки растительного масла.
Ингредиенты для начинки на пышные блины на сыворотке c дрожжами:
- 3 яйца;
- 200 г плавленого сыра;
- Зеленый лук, греческий йогурт – по вкусу.
Как готовить блины на дрожжах на сыворотке с яичной начинкой
В теплое молоко положите дрожжи, 2 столовые ложки сахара, 4 столовые ложки муки, перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы дрожжи заработали. Через 15 минут получится опара.
В большую емкость влейте сыворотку, вбейте яйцо, всыпьте соль, оставшуюся часть сахара, 1 стакан муки и все перемешайте. Потом влейте растительное масло и снова все перемешайте.
Перелейте в емкость опару и все перемешайте. Тесто на блины на сыворотке должно получиться таким, как на оладьи. Если тесто получиться слишком жидким – всыпьте муку, а если слишком густым – добавьте сыворотку. Готовое тесто поставьте на три часа в теплое место.
Пока тесто подходит, приготовьте начинку. Мелко порежьте яйца, зеленый лук, добавьте плавленый сыр, греческий йогурт и все смешайте. Пожарьте дрожжевые блины, а когда они остынут – уложите в них начинку и скрутите блинчики.
Уматовые блины – рецепт №5
Уматовые блины на кислом молоке с сыром, яйцом и зеленью
Ингредиенты:
- 5 яиц;
- 900 мл кислого молока;
- 400 мг муки;
- 4 столовые ложки сахара;
- Щепотка соли;
- 4 столовые ложки растительного масла.
Ингредиенты для начинки:
- 200 г натертого сулугуни;
- 2 яйца, сваренных вкрутую и натертых на терке;
- Мелко нарезанные укроп и зеленый лук;
- 3 чайные ложки сметаны;
Как приготовить блины кислом молоке с сыром, яйцом и зеленью
Вбейте яйца в емкость, добавьте сахар и соль и все слегка взбейте. Влейте в емкость часть кислого молока и снова все взбейте. Просейте в смесь муку, все перемешайте, влейте оставшуюся часть кислого молока и сделайте тесто на блины однородным и без комочков.
Потом влейте в приготовленное тесто растительное масло. Оставьте тесто на 20 минут, а потом пожарьте блинчики.
Все ингредиенты для начинки для блинов смешайте, а потом уложите в блинчики. Уматовые блины на кислом молоке можно украсить зеленью.
Уматовые блины – рецепт №6
Уматовые блины на воде постные (без яиц) с грибной начинкой
Ингредиенты:
- Сильногазированная минералка – 400 мл;
- Пшеничная мука – 150 г;
- Растительное масло – 3 столовые ложки;
- Щепотка соли.
Ингредиенты для начинки на постные блины:
- Грибы – 500 г;
- Лук – 2 штуки;
- Соль, перец – по вкусу.
Как приготовить блины на воде без яиц с грибной начинкой
Просейте муку в емкость, всыпьте соль, влейте минеральную воду и все тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Влейте растительное масло и снова перемешайте тесто на блины без яиц. Потом пожарьте блины.
Приготовьте начинку – обжарьте грибы с луков и добавьте соль и перец. Когда начинка остынет, уложите ее в блинчики.