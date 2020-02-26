26 февраля – какой сегодня праздник: с Днем Светланы и кому молиться

26 февраля – праздник Крыма и День Светланы – поздравления, что нельзя делать / 1zoom.ru

26 февраля 2020 – сегодня праздник светлый.

Украина проводит День крымского сопротивления российской оккупации.

Мир устраивает Всемирный день неторопливости.

По народному календарю, 26 февраля – Мартинианов день.

26 февраля – праздник церковный

У западных христиан уже начинается Великий пост 2020 – а вот православные сегодня чтят святого Мартиниана.

Он считается укротителем страстей. Поэтому святому Мартыну молятся об избавлении от плотских соблазнов и укреплении семьи, защите от блуда.

Поста пока нет, но мясо есть уже нельзя – идет Масленичная неделя.

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26 февраля – приметы

Есть такие приметы 26 февраля на погоду:

снег тает – к ранней и пригожей весне;

синицы распелись – к ранней весне;

пасмурная погода – к холодной и затяжной весне;

морозная сухая погода – к жаркому лету, причем чем холоднее – тем летом жарче;

солнечные лучи хорошо видны – морозы задержатся.

26 февраля – что нельзя делать, а что нужно

Чтобы улучшить зрение – сегодня принято смотреть на звезды. Для закрепления эффекта при этом еще читают заговоры от сглаза и порчи.

Также в этот день принято поминать почившую родню.

Со звездами и покойными связано еще одно поверье на Мартына: если увидел ночью яркую звезду – это покойный родственник смотрит на тебя с небес. Надо позвать его по имени – и в сложную минуту он непременно придет на помощь.

Считается, что уборка в этот день принесет в дом счастье и достаток.

По народным поверьям, 26 февраля нельзя:

заниматься рукоделием, в первую очередь – шить и вышивать, прясть – иначе, мол, ослепнешь;

заниматься денежными вопросами: планировать покупки, одалживать деньги и пр.

26 февраля – именины

Главная именинница дня – Светлана. Подробнее читайте в наших материалах День Светланы 2020 – открытки и лучшее поздравление Светлане и День Світлани 2020 – листівки та вітання Світлані у прозі та віршах.

День ангела также справляют Анна, Вера, Зоя и Ирина. Среди мальчиков – Артемий, Василий и Владимир, Гавриил, Евгений, Иван, Леонтий, Мартин и Михаил, Николай, Павел и Тимофей.

26 февраля – кто родился

26 февраля родились такие знаменитости: