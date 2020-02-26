26 февраля – какой сегодня праздник: с Днем Светланы и кому молиться

Поздравление с Днем Светланы принимают сегодня Светочки, а приметы и традиции 26 февраля подскажут, как улучшить зрение, и что нельзя делать, чтоб не ослепнуть.
26 февраля 2020 – сегодня праздник светлый.
Украина проводит День крымского сопротивления российской оккупации.
Мир устраивает Всемирный день неторопливости.
По народному календарю, 26 февраля – Мартинианов день.
26 февраля – праздник церковный
У западных христиан уже начинается Великий пост 2020 – а вот православные сегодня чтят святого Мартиниана.
Он считается укротителем страстей. Поэтому святому Мартыну молятся об избавлении от плотских соблазнов и укреплении семьи, защите от блуда.
Поста пока нет, но мясо есть уже нельзя – идет Масленичная неделя.
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26 февраля – приметы
Есть такие приметы 26 февраля на погоду:
- снег тает – к ранней и пригожей весне;
- синицы распелись – к ранней весне;
- пасмурная погода – к холодной и затяжной весне;
- морозная сухая погода – к жаркому лету, причем чем холоднее – тем летом жарче;
- солнечные лучи хорошо видны – морозы задержатся.
26 февраля – что нельзя делать, а что нужно
Чтобы улучшить зрение – сегодня принято смотреть на звезды. Для закрепления эффекта при этом еще читают заговоры от сглаза и порчи.
Также в этот день принято поминать почившую родню.
Со звездами и покойными связано еще одно поверье на Мартына: если увидел ночью яркую звезду – это покойный родственник смотрит на тебя с небес. Надо позвать его по имени – и в сложную минуту он непременно придет на помощь.
Считается, что уборка в этот день принесет в дом счастье и достаток.
По народным поверьям, 26 февраля нельзя:
- заниматься рукоделием, в первую очередь – шить и вышивать, прясть – иначе, мол, ослепнешь;
- заниматься денежными вопросами: планировать покупки, одалживать деньги и пр.
26 февраля – именины
Главная именинница дня – Светлана. Подробнее читайте в наших материалах День Светланы 2020 – открытки и лучшее поздравление Светлане и День Світлани 2020 – листівки та вітання Світлані у прозі та віршах.
День ангела также справляют Анна, Вера, Зоя и Ирина. Среди мальчиков – Артемий, Василий и Владимир, Гавриил, Евгений, Иван, Леонтий, Мартин и Михаил, Николай, Павел и Тимофей.
26 февраля – кто родился
26 февраля родились такие знаменитости:
- 1564 — английский драматург и поэт Кристофер Марло (предположительно, он был соавтором Шекспира).
- 1759 — немецкий философ, экономист и филолог, профессор Харьковского университета Людвиг Генрих фон Якоб.
- 1802 — французский писатель Виктор Гюго.
- 1931 — народный артист Украины, певец (баритон) Александр Врабель.
- 1932 — американский певец и композитор-песенник, ключевая фигура в музыке кантри Джонни Кэш.
- 1933 — митрополит УГКЦ, кардинал Любомир (Гузар).
- 1954 — турецкий политик и государственный деятель, нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.