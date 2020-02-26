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День Светланы 2020 – открытки и лучшее поздравление Светлане

26 февраля 2020, 04:39

Поздравления с Днем ангела Светлана впеврые в 2020 году принимает 26 февраля – так что пора скачать открытку с Днем Светланы и выбрать пожелание своими словами.

картинка всех светлан с днем ангела - С Днем Светланы картинки и прикольные поздравления Светлане с именинами
С Днем Светланы – картинки и прикольные поздравления Светлане с именинами / Коллаж Главреда

Всех Светлан с Днем ангела принято поздравлять 26 февраля. Это первый День Светланы 2020 – в честь преподобной Светланы (Фотины, Фотинии) Палестинской. Будут еще именины Светланы 2 апреля, а в третий, и последний за год, раз прозвучат поздравления с Днем Светланы 16 ноября.

Поздравления с Днем Светланы стоит подбирать веселые – под характер самой именинницы. Отлично подойдут прикольные картинки с Днем Светланы и смешные поздравления с Днем ангела Светлане своими словами.

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День Светланы – поздравления в прозе, стихах и короткие смс

Поздравления с Днем ангела Светлане в прозе:

Поздравляю тебя, наш светлый ангел, наш светлячок, с Днем рождения. Желаю, чтобы все в твоей жизни было под стать твоему имени. Чтобы в судьбе были только светлые полосы, встречались только светлые, добрые люди, а душу наполняла светлая радость. С праздником, дорогая Светланка!

***

Поздравления с Днем ангела Светлане своими словами:

Милая Светлана, ты искренний яркий лучик, выделяющийся из толпы сиянием доброты. В этот праздничный день я хочу пожелать крепкого здоровья тебе и твоим близким, потому что это и есть основная составляющая счастья. Пускай каждый день твоей жизни будет наполнен звонким смехом детей, а ночи сладкими снами без переживаний и слез в подушку.

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***

Поздравления с Днем ангела Светлане от коллег:

Светлана, светлый ты наш человек! Пусть в твой день ангела исполнится все то, что пожелала, найдется то, что искала, вспомнится, что позабыла. Пусть придут к тебе в гости все, кого ты пригласила, а если кто-то придет без приглашения, но с добрыми пожеланиями и с любовью в сердце, то в твоем доме, как и в душе, найдется им местечко!

***

Красивые поздравления с Днем ангела Светлане – стих С Днем ангела, Света:

С Днем ангела тебя, Светлана!

Пусть жизнь течет без всякого изъяна!

Чтоб вмиг исполнились мечты,

Сбылось все то, что хочешь ты!

Пусть будет в жизни, что надо:

Всегда шикарные наряды,

Карьера, личное авто,

От Гуччи модное пальто,

Пентхаус и своя прислуга,

Будь счастлива, моя подруга!

Мужчинам строй почаще глазки,

Живи, как будто в доброй сказке!

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***

Прикольные поздравления с Днем ангела Светлане короткие:

Желаю тебе, Светка,

Чтоб жизнь была конфеткой,

Со вкусною начинкой,

С сюрпризом в серединке,

С оберткой дорогою,

Красивой, золотою.

И чтоб ее ты ела

И только хорошела!

***

Твоё имя озаряет этот мир прекрасным светом

Словно лучик золотого солнца ласковым рассветом.

Дорогая моя Света, с днем ангела поздравляю,

Ты прекрасна, как богиня, от твоей улыбки таю.

Пусть твое очарование, будет вечно неизменным

Будет жизнь твоя прекрасна, настроение отменным.

С Днем Светланы – открытки, картинки и гифки

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