День Светланы 2020 – открытки и лучшее поздравление Светлане

Поздравления с Днем ангела Светлана впеврые в 2020 году принимает 26 февраля – так что пора скачать открытку с Днем Светланы и выбрать пожелание своими словами.
Всех Светлан с Днем ангела принято поздравлять 26 февраля. Это первый День Светланы 2020 – в честь преподобной Светланы (Фотины, Фотинии) Палестинской. Будут еще именины Светланы 2 апреля, а в третий, и последний за год, раз прозвучат поздравления с Днем Светланы 16 ноября.
Поздравления с Днем Светланы стоит подбирать веселые – под характер самой именинницы. Отлично подойдут прикольные картинки с Днем Светланы и смешные поздравления с Днем ангела Светлане своими словами.
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День Светланы – поздравления в прозе, стихах и короткие смс
Поздравления с Днем ангела Светлане в прозе:
Поздравляю тебя, наш светлый ангел, наш светлячок, с Днем рождения. Желаю, чтобы все в твоей жизни было под стать твоему имени. Чтобы в судьбе были только светлые полосы, встречались только светлые, добрые люди, а душу наполняла светлая радость. С праздником, дорогая Светланка!
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Поздравления с Днем ангела Светлане своими словами:
Милая Светлана, ты искренний яркий лучик, выделяющийся из толпы сиянием доброты. В этот праздничный день я хочу пожелать крепкого здоровья тебе и твоим близким, потому что это и есть основная составляющая счастья. Пускай каждый день твоей жизни будет наполнен звонким смехом детей, а ночи сладкими снами без переживаний и слез в подушку.
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Поздравления с Днем ангела Светлане от коллег:
Светлана, светлый ты наш человек! Пусть в твой день ангела исполнится все то, что пожелала, найдется то, что искала, вспомнится, что позабыла. Пусть придут к тебе в гости все, кого ты пригласила, а если кто-то придет без приглашения, но с добрыми пожеланиями и с любовью в сердце, то в твоем доме, как и в душе, найдется им местечко!
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Красивые поздравления с Днем ангела Светлане – стих С Днем ангела, Света:
С Днем ангела тебя, Светлана!
Пусть жизнь течет без всякого изъяна!
Чтоб вмиг исполнились мечты,
Сбылось все то, что хочешь ты!
Пусть будет в жизни, что надо:
Всегда шикарные наряды,
Карьера, личное авто,
От Гуччи модное пальто,
Пентхаус и своя прислуга,
Будь счастлива, моя подруга!
Мужчинам строй почаще глазки,
Живи, как будто в доброй сказке!
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Прикольные поздравления с Днем ангела Светлане короткие:
Желаю тебе, Светка,
Чтоб жизнь была конфеткой,
Со вкусною начинкой,
С сюрпризом в серединке,
С оберткой дорогою,
Красивой, золотою.
И чтоб ее ты ела
И только хорошела!
***
Твоё имя озаряет этот мир прекрасным светом
Словно лучик золотого солнца ласковым рассветом.
Дорогая моя Света, с днем ангела поздравляю,
Ты прекрасна, как богиня, от твоей улыбки таю.
Пусть твое очарование, будет вечно неизменным
Будет жизнь твоя прекрасна, настроение отменным.