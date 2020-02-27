27 февраля – какой сегодня праздник: что делать в День Кирилла

27 февраля – праздник медведя и день Кирилла – что нельзя делать, приметы на Бабьи взбрыксы / 1zoom.ru

27 февраля 2020 – сегодня праздник детей и ремонта.

Мир проводит Всемирный день неправительственных организаций, а еще устраивает мимишный праздник – Международный день белого медведя.

Кроме того, сегодня отмечается День Сил специальных операций в России, в Украине его еще называют День зеленых человечков.

По народному календарю, 27 февраля – Кирилл Весноуказчик.

27 февраля – праздник церковный

Православный праздник 27 февраля – День памяти святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.

Именно святой Кирилл вместе с братом своим Мефодием считаются родителями славянской письменности. Подробнее читайте в нашем материале День Кирилла и Мефодия: как они создали славянскую письменность.

Поста пока нет, но мясо есть уже нельзя – продолжается Масленичная неделя.

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27 февраля – приметы

Есть такие приметы 27 февраля на погоду:

по погоде на Кирилла судят о том, какой будет весна 2020;

каков Кирилл – таков и август;

ясная погода – к скорому похолоданию, но теплому лету;

синицы громко поют – к потеплению.

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27 февраля – что нельзя делать, а что нужно

В старину в этот день удобряли поля и свозили на них снег (чтоб когда растает – напитал водой землю).

А женщины в этот день одаривали гостинцами повитух, которые принимали у них роды. Отсюда еще одно народное название праздника – Бабьи взбрыксы.

А еще именно на Кирилла знахари начинают лечить алкоголизм: по поверью, это резко повышает шансы на выздоровление.

Покупки в этот день считаются удачными: вещи, по примете, прослужат долго.

Сны, что приснились в эту ночь, считаются вещими.

По народным поверьям, 27 февраля нельзя:

стричь ногти и волосы;

визит к врачу лучше перенести – особенно к стоматологу или косметологу.

27 февраля – именины

День ангела справляют Георгий, Исаакий, Кирилл и Константин, Михаил, Рафаил, Трифон и Федор.

27 февраля – кто родился

27 февраля родились такие знаменитости: