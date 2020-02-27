27 февраля – какой сегодня праздник: что делать в День Кирилла

Приметы 27 февраля подскажут, когда в Украину придет весна 2020, и что нельзя делать сегодня.
27 февраля 2020 – сегодня праздник детей и ремонта.
Мир проводит Всемирный день неправительственных организаций, а еще устраивает мимишный праздник – Международный день белого медведя.
Кроме того, сегодня отмечается День Сил специальных операций в России, в Украине его еще называют День зеленых человечков.
По народному календарю, 27 февраля – Кирилл Весноуказчик.
27 февраля – праздник церковный
Православный праздник 27 февраля – День памяти святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.
Именно святой Кирилл вместе с братом своим Мефодием считаются родителями славянской письменности. Подробнее читайте в нашем материале День Кирилла и Мефодия: как они создали славянскую письменность.
Поста пока нет, но мясо есть уже нельзя – продолжается Масленичная неделя.
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27 февраля – приметы
Есть такие приметы 27 февраля на погоду:
- по погоде на Кирилла судят о том, какой будет весна 2020;
- каков Кирилл – таков и август;
- ясная погода – к скорому похолоданию, но теплому лету;
- синицы громко поют – к потеплению.
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27 февраля – что нельзя делать, а что нужно
В старину в этот день удобряли поля и свозили на них снег (чтоб когда растает – напитал водой землю).
А женщины в этот день одаривали гостинцами повитух, которые принимали у них роды. Отсюда еще одно народное название праздника – Бабьи взбрыксы.
А еще именно на Кирилла знахари начинают лечить алкоголизм: по поверью, это резко повышает шансы на выздоровление.
Покупки в этот день считаются удачными: вещи, по примете, прослужат долго.
Сны, что приснились в эту ночь, считаются вещими.
По народным поверьям, 27 февраля нельзя:
- стричь ногти и волосы;
- визит к врачу лучше перенести – особенно к стоматологу или косметологу.
27 февраля – именины
День ангела справляют Георгий, Исаакий, Кирилл и Константин, Михаил, Рафаил, Трифон и Федор.
27 февраля – кто родился
27 февраля родились такие знаменитости:
- 1873 — итальянский оперный певец, тенор Энрико Карузо.
- 1875 — офтальмолог, хирург, изобретатель, академик АН УССР и АМН СССР, основатель и первый директор Института глазных болезней и тканевой терапии АМН Украины Владимир Филатов.
- 1904 — украинский писатель Леонид Смелянский (Новая усадьба, Машинисты, Периферия и др.).
- 1932 — американская актриса Элизабет Тейлор (Кошка на раскаленной крыше, Клеопатра, Кто боится Вирджинии Вульф? и др.).
- 1939 — японский модельер и дизайнер, основатель бренда Kenzo Кендзо Такада.
- 1957 — американский актер, кинорежиссер и сценарист Джон Туртурро (Большой Лебовски, Трансформеры и др.).