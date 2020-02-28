28 февраля – какой сегодня праздник: День авиации и Виленской иконы Божией Матери

Сегодня церковный праздник в честь Виленской иконы Божией Матери, а Украина отмечает День штурманской службы авиации ВСУ. Традиции и приметы дня занимательны.
28 февраля 2020 – сегодня праздник неба и культуры.
Наша страна отмечает День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.
В Финляндии празднуют День Калевалы – праздник народного карело-финского эпоса и финской культуры. А во Франции нынче вручают кинопремию Сезар.
По народному календарю, 28 февраля – Онисим Овчарник.
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28 февраля – праздник церковный
У православных 28 февраля отведено под празднование в честь Виленской иконы Божией Матери. Ее еще называют икона Божией Матери с полумесяцем.
Виленская икона Божией Матери – в чем образ помогает? Перед ним молятся об исцелении души и тела. Молитва Виленской иконе Божией Матери помогает защититься от врагов, уберечься от напастей и соблазнов.
Также православные вспоминают апостола Онисима – покровителя овцеводства.
Поста пока нет, но мясо есть уже нельзя – идет Масленичная неделя.
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Акафист Виленской иконе Божией Матери
28 февраля – приметы
Есть такие приметы 28 февраля на погоду:
- снег уже полностью растаял, а на дорогах много луж – к хорошему сенокосу;
- мало снега – к неурожаю;
- алый закат – к метели;
- сосульки длинные висят еще – к затяжной весне;
- восточный ветер – к песчаным бурям летом;
- много звезд на небе – много ягнят уродится;
- яркая луна хорошо видна на небе – морозы задержатся.
28 февраля – что нельзя делать, а что нужно
Крестьяне на Онисима-овчара проводили различные обряды для защиты и хорошего приплода у овец.
Ребенку, который родился сегодня, нужно непременно подарить что-то из овчины – тогда будет у него в жизни счастье.
Женщины устраивали сегодня гадания: они считались одними из самых верных в году. Особенно старались одинокие дамочки.
По примете, если одинокому человеку помолиться сегодня – скоро он найдет свою пару.
Читайте такжеРождество Богородицы: что делать для замужества и беременностиДень отлично подходит для домашних работ. А вот лишний раз выходить на улицу на Онисима в старину не советовали: велик риск сглаза.
По народным поверьям, 28 февраля нельзя:
- выходить из дому без молитвы – сглазят, мол, или порчу наведут;
- строить планы и, особенно, делиться ими – все пойдет через пень-колоду.
28 февраля – именины
День ангела справляют Евфросиния и Софья, а также Алексей, Арсений и Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Пафнутий и Петр, Семен.
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28 февраля – кто родился
28 февраля родились такие знаменитости:
- 1826 — украинский философ, профессор Киевской Духовной Академии Памфил Юркевич.
- 1929 — один из крупнейших архитекторов современности Фрэнк Гери.
- 1947 — советская и российская актриса театра и кино Татьяна Васильева (Дуэнья, Мнимый больной, Самая обаятельная и привлекательная и др.).
- 1969 — американский актер Роберт Шон Леонард (больше всего известен по роли роли доктора Джеймса Уилсона в телесериале Доктор Хаус и Нила Перри в фильме Общество мертвых поэтов).
- 1974 — английская киноактриса Аманда Аббингтон (Мэри Морстен в сериале Шерлок).
- 1979 — украинский футболист, игрок клуба Динамо (Киев) Андрей Несмачный.
- 1981 — российский комедийный актер, участник Comedy Club Игорь Харламов.