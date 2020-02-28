28 февраля – какой сегодня праздник: День авиации и Виленской иконы Божией Матери

28 февраля – праздник Виленской иконы Божией Матери – что нельзя делать, молитва / 1zoom.ru

28 февраля 2020 – сегодня праздник неба и культуры.

Наша страна отмечает День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.

В Финляндии празднуют День Калевалы – праздник народного карело-финского эпоса и финской культуры. А во Франции нынче вручают кинопремию Сезар.

По народному календарю, 28 февраля – Онисим Овчарник.

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28 февраля – праздник церковный

У православных 28 февраля отведено под празднование в честь Виленской иконы Божией Матери. Ее еще называют икона Божией Матери с полумесяцем.

Виленская икона Божией Матери – в чем образ помогает? Перед ним молятся об исцелении души и тела. Молитва Виленской иконе Божией Матери помогает защититься от врагов, уберечься от напастей и соблазнов.

Также православные вспоминают апостола Онисима – покровителя овцеводства.

Поста пока нет, но мясо есть уже нельзя – идет Масленичная неделя.

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Акафист Виленской иконе Божией Матери

28 февраля – приметы

Есть такие приметы 28 февраля на погоду:

снег уже полностью растаял, а на дорогах много луж – к хорошему сенокосу;

мало снега – к неурожаю;

алый закат – к метели;

сосульки длинные висят еще – к затяжной весне;

восточный ветер – к песчаным бурям летом;

много звезд на небе – много ягнят уродится;

яркая луна хорошо видна на небе – морозы задержатся.

28 февраля – что нельзя делать, а что нужно

Крестьяне на Онисима-овчара проводили различные обряды для защиты и хорошего приплода у овец.

Ребенку, который родился сегодня, нужно непременно подарить что-то из овчины – тогда будет у него в жизни счастье.

Женщины устраивали сегодня гадания: они считались одними из самых верных в году. Особенно старались одинокие дамочки.

По примете, если одинокому человеку помолиться сегодня – скоро он найдет свою пару.

Читайте такжеРождество Богородицы: что делать для замужества и беременностиДень отлично подходит для домашних работ. А вот лишний раз выходить на улицу на Онисима в старину не советовали: велик риск сглаза.

По народным поверьям, 28 февраля нельзя:

выходить из дому без молитвы – сглазят, мол, или порчу наведут;

строить планы и, особенно, делиться ими – все пойдет через пень-колоду.

28 февраля – именины

День ангела справляют Евфросиния и Софья, а также Алексей, Арсений и Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Пафнутий и Петр, Семен.

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28 февраля – кто родился

28 февраля родились такие знаменитости: