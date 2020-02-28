УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

28 февраля – какой сегодня праздник: День авиации и Виленской иконы Божией Матери

28 февраля 2020, 00:19

Сегодня церковный праздник в честь Виленской иконы Божией Матери, а Украина отмечает День штурманской службы авиации ВСУ. Традиции и приметы дня занимательны.

28 февраля – праздник Виленской иконы Божией Матери – что нельзя делать, молитва
28 февраля – праздник Виленской иконы Божией Матери – что нельзя делать, молитва / 1zoom.ru

28 февраля 2020 – сегодня праздник неба и культуры.

Наша страна отмечает День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.

В Финляндии празднуют День Калевалы – праздник народного карело-финского эпоса и финской культуры. А во Франции нынче вручают кинопремию Сезар.

По народному календарю, 28 февраля – Онисим Овчарник.

Читайте такжеПрикольные поздравления с Днем гражданской авиации на словах и в картинках

28 февраля – праздник церковный

У православных 28 февраля отведено под празднование в честь Виленской иконы Божией Матери. Ее еще называют икона Божией Матери с полумесяцем.

Виленская икона Божией Матери – в чем образ помогает? Перед ним молятся об исцелении души и тела. Молитва Виленской иконе Божией Матери помогает защититься от врагов, уберечься от напастей и соблазнов.

Также православные вспоминают апостола Онисима – покровителя овцеводства.

Поста пока нет, но мясо есть уже нельзя – идет Масленичная неделя.

Читайте такжеМасленица 2020 – что приготовить и что делать в Масленичную неделю

Акафист Виленской иконе Божией Матери

28 февраля – приметы

Есть такие приметы 28 февраля на погоду:

  • снег уже полностью растаял, а на дорогах много луж – к хорошему сенокосу;
  • мало снега – к неурожаю;
  • алый закат – к метели;
  • сосульки длинные висят еще – к затяжной весне;
  • восточный ветер – к песчаным бурям летом;
  • много звезд на небе – много ягнят уродится;
  • яркая луна хорошо видна на небе – морозы задержатся.

28 февраля – что нельзя делать, а что нужно

Крестьяне на Онисима-овчара проводили различные обряды для защиты и хорошего приплода у овец.

Ребенку, который родился сегодня, нужно непременно подарить что-то из овчины – тогда будет у него в жизни счастье.

Женщины устраивали сегодня гадания: они считались одними из самых верных в году. Особенно старались одинокие дамочки.

По примете, если одинокому человеку помолиться сегодня – скоро он найдет свою пару.

Читайте такжеРождество Богородицы: что делать для замужества и беременностиДень отлично подходит для домашних работ. А вот лишний раз выходить на улицу на Онисима в старину не советовали: велик риск сглаза.

По народным поверьям, 28 февраля нельзя:

  • выходить из дому без молитвы – сглазят, мол, или порчу наведут;
  • строить планы и, особенно, делиться ими – все пойдет через пень-колоду.

28 февраля – именины

День ангела справляют Евфросиния и Софья, а также Алексей, Арсений и Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Пафнутий и Петр, Семен.

Читайте такжеДень Софии – трогательные поздравления и красивые открытки

28 февраля – кто родился

28 февраля родились такие знаменитости:

  • 1826 — украинский философ, профессор Киевской Духовной Академии Памфил Юркевич.
  • 1929 — один из крупнейших архитекторов современности Фрэнк Гери.
  • 1947 — советская и российская актриса театра и кино Татьяна Васильева (Дуэнья, Мнимый больной, Самая обаятельная и привлекательная и др.).
  • 1969 — американский актер Роберт Шон Леонард (больше всего известен по роли роли доктора Джеймса Уилсона в телесериале Доктор Хаус и Нила Перри в фильме Общество мертвых поэтов).
  • 1974 — английская киноактриса Аманда Аббингтон (Мэри Морстен в сериале Шерлок).
  • 1979 — украинский футболист, игрок клуба Динамо (Киев) Андрей Несмачный.
  • 1981 — российский комедийный актер, участник Comedy Club Игорь Харламов.
праздник приметы традиции
Сейчас вы просматриваете новость «28 февраля – какой сегодня праздник: День авиации и Виленской иконы Божией Матери». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:57
Весеннее жиросжигание: эксперт показала "жаркую" кардиотренировку
00:51
Эксперт пояснил, почему Путин не может всерьез угрожать Украине Видео
00:50
В случае войны с Турцией шансы Кремля практически нулевые мнение
00:30
На пороге третьей мировой: как Турция, Россия и Сирия загнали себя в тупик мнение
00:19
28 февраля – какой сегодня праздник: День авиации и Виленской иконы Божией Матери Видео
00:16
ВКС Сирии и России нанесли удар по турецкому у конвою, говорят о ста погибших Видео
00:04
Доктор Комаровский забил тревогу из-за очень опасной игры
27 февраля, четверг
23:33
Анти-Грета Тунберг: в мире набирает популярность блогер, осуждающая экологических активистов Видео
23:24
"Шапито какое-то, бл*ть": в Сети накинулись на Скалецкую из-за поста о борще
23:04
Довести до конца: топ-3 способа секс-удовлетворения мужчин
23:01
Врач озвучил самый простой способ определения у человека коронавируса Видео
22:43
"Начинаю новую жизнь": Чапкис признался, есть ли секс в 90 лет
22:17
"Лучше красноармейцам": в Кремле разозлились из-за сквера Немцова в Праге Видео
22:14
"Золотой" Ильич: на Черниговщине памятник Ленину ушел с молотка
21:30
Пророссийские власти Ялты пробрались в Ниццу под прикрытием карнавала
21:28
"Открытое давление": Лукашенко резко прошелся по предложению Путина об интеграции Видео
20:49
В Украине запретили новую группу российских каналов: детали
20:48
Стало известно, сколько украинцев хотят вернуть в школы русский язык
20:46
В Белом доме назначили ответственного по борьбе с опасным коронавирусом
20:31
Продолжение скандала: Tvorchi поведали, как над ними издевались на отборе Евровидения Видео
20:21
Цены на обучения в вузах вырастут: на сколько и кого коснется
20:14
Съел – и раньше срока околел: ученые нашли смертельную опасность мяса
20:07
Защита от жуткого коронавируса: Скалецкая дала украинцам важные советы
19:40
Диетолог назвала продукты, которые помогут снизить давление
19:33
"Это не выход": в Сумской ОГА резко ответили на претензии мужчины, совершившего самоподжог
19:26
Канал для оккупированных территорий: как назвали и когда запустят
19:21
Видоизмененный углерод 2 сезон: блеск и ужас экранизации Видео
18:56
"Приду сам": Порошенко выложил видео по поводу допроса в ГБР Видео
18:48
В Минздраве пояснили ситуацию с закупкой российских тест-систем Видео
18:14
При чем тут коронавирус? Игра о болезнях Plague Inc. была удалена из App Store в Китае
17:59
Уже четвертый политик: вице-президент Ирана заразилась коронавирусом Видео
17:54
В полиции рассказали скандальные подробности о побоище в Харькове
17:48
"Нех*р людей грабить": на вокзале случился скандал с карманниками и полицией - видео Видео
17:31
В Киеве из детдома похищен ребенок: фото подозреваемой
17:28
Обитель зла 2021: Дата выхода, сюжет и все подробности
17:19
Китайский коронавирус на Diamond Princess: число заболевших украинцев резко увеличилось Видео
16:46
Стреляли по коммунальщикам: Кернес нашел виновного в беспорядках в Харькове
16:37
Социологи рассказали, сколько украинцев не одобряют работу Рады и Кабмина
16:10
Первый Канал официально ответил по Александру Панайотову
15:56
"Живу как все": Гаврилюк подтвердил, что работает таксистом
15:53
В Resident Evil 3 Remake кампания проигрывает в продолжительности Resident Evil 2
15:39
Астролог раскрыл, станет ли Тигипко премьером
15:35
Ляшко рассказал о состоянии украинки, заразившейся коронавирусом в Италии Видео
15:34
Страховые премии УНИКА Украина в 2019 году достигли 3 млрд грн новости компании
15:30
Беспорядки в Жмеринке: радикалы с камнями и дымовыми шашками разгромили горсовет Фото Видео
15:14
Под Днепром нардеп из Слуги народа сбежал со встречи с избирателями Видео
14:59
Убийство Гандзюк: одному из фигурантов предъявили новые подозрения Видео
14:58
Алина Гросу занялась сексом в машине в новом клипе Арестован
14:38
В The Guardian рассказали, когда в Киеве стоит ждать Трампа
14:23
"Ногой надо": Милованов поучил украинцев правильно чихать Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять