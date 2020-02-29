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29 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Касьянов день

29 февраля 2020, 00:01

Високосный день 29 февраля считается самым худшим в году. Приметы в Касьянов день подскажут, что нельзя делать сегодня.

29 февраля – праздник болезней и високосный Касьянов день – что нельзя делать
29 февраля – праздник болезней и високосный Касьянов день – что нельзя делать / 1zoom.ru

29 февраля 2020 – сегодня праздник високосного дня.

Мир отмечает Международный день редких заболеваний.

По народному календарю, 29 февраля – Касьян Високос или Касьян Грозный.

29 февраля – праздник церковный

Православный праздник 29 февраля – Собор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.

Поста пока нет, но мясо есть уже нельзя – идет Масленичная неделя.

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29 февраля – приметы

Есть такие приметы 29 февраля на погоду:

  • туман или снег – к доброму урожаю;
  • деревья в лесу трещат – к морозу, шуршат – к оттепели;
  • не лает собака и/или петух не запел – к страшной болезни.

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29 февраля – что нельзя делать, а что нужно

По народным приметам, День Касьяна – самый страшный в году. А ведь и сам високосный год считается годом мора, эпидемий и всяческих несчастий.

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На Касьяна люди старались вообще лишний раз из дому не выходить, особенно до рассвета. Люди старались подольше поспать – чтобы "переспать" злое время. При этом сны, которые снятся на 29 февраля, по поверью, сбываются быстро.

Никто не работал, ведь любое начатое сегодня дело считалось заранее обреченным на провал.

Чтобы обернуть негатив дня на удачу – на рассвете читают особый заговор.

Четыре темные свечи расставляют на монеты и лицом к окну трижды шепотом читают заговор: "Солнце красное встало, Касьяна к помощи призвало, сегодня день непростой – удачу даст с собой. Магией високосной зазываю и добра желаю!" После чего полагается открыть окно, чтоб впустить удачу от Касьяна, а свечи не трогать, пока те не догорят.

По народным поверьям, 29 февраля нельзя:

  • выходить из дома до восхода солнца;
  • начинать новые дела – успеха в них не будет, особенно это касается строительства и ремонта;
  • ссориться и скандалить – это только усилит негатив дня;
  • пускать кого-то переночевать – к болезни;
  • носить одежду светлого цвета – считается, что темный наряд позволит затеряться и не попадаться нечисти на глаза.

29 февраля – именины

День ангела справляют Марианна и Марина, а также Касьян, Даниил, Илья, Иннокентий, Макар, Павел, Самуил и Юлиан.

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29 февраля – кто родился

29 февраля родились такие знаменитости:

  • 1792 — знаменитый итальянский композитор Джоаккино Россини (опера Севильский цирюльник и др.).
  • 1904 — дирижер, трубач, аранжировщик, американская легенда джаза и свинга Гленн Миллер.
  • 1932 — украинский эстрадный певец (баритон) Юрий Богатиков.
  • 1944 — украинский политический деятель, экс-председатель ВРУ Александр Мороз.
  • 1948 — актриса театра и кино Ирина Купченко (Звезда пленительного счастья, Обыкновенное чудо, Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей и др.).
  • 1964 — украинский комик, музыкант, бывший участник группы Маски Владимир Комаров.

 

Високосный год праздник приметы традиции
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