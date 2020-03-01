1 марта – какой сегодня праздник: Прощеное воскресенье, День кошек и весны

На 1 марта 2020 выпал не один праздник – сегодня поздравляют и с Прощеным воскресеньем, и с Днем кошек, и с первым днем весны. Не забываем и про приметы дня.
1 марта 2020 – сегодня праздник прощения, весны и кошек.
Пока мир отмечает Всемирный день гражданской обороны и Всемирный день комплимента – Украина и Россия отмечают День кошки2020. Как поздравить с праздником – от пожеланий в прозе до красивых и прикольных гифок – читайте в нашем материале Красивые картинки с Днем кошек 2020 и поздравления своими словами.
У православных великий праздник Прощеное воскресенье 2020. Детальнее в материалах Смс в Прощеное воскресенье 2020 – поздравления и православные картинки и Прощена неділя 2020 – картинки та вітання з Прощеною неділею пречудові.
Босния и Герцеговина отмечают День независимости, Казахстан – День благодарности, Польша – День "отверженных солдат", Панама – День Конституции, Россия – День эксперта-криминалиста и День иммунитета. А еще это День хостинг-провайдера в России.
В США нынче Национальный день цветных женщин, а в Японии – Национальный день борьбы за мир и День Бикини. День пива гуляют в Исландии.
И, конечно, с первым днем весны принято поздравлять 1 марта. Подробнее читайте в наших материалах Поздравления с первым днем весны – смс, проза, стихи и нежные открытки и Зі святом весни – чудово-зелені привітання з першим днем весни. Между прочим, Праздник прихода весны отмечается на международном уровне.
По народному календарю, 1 марта – День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы.
1 марта – праздник церковный
Православный праздник 1 марта – Прощеное воскресенье в 2020 году. В старину в этот день запрещалось проводить суды, азартные игры вроде скачек, а в одно время – даже торговать.
О том, как правильно просить прощения и как отвечать в Прощеное воскресенье – читайте в нашем материале Прощенное воскресенье 2020: дата, как просить прощения и что отвечать.
Также в этот день молятся святому Федору, чтобы нашлись пропавшие люди и украденные или потерянные вещи. Кроме того, молятся о том, чтобы в семье не было самоубийц и просят защиты от преступников.
Заговенье на Великий пост 2020.
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1 марта – приметы
Есть такие приметы 1 марта на погоду:
- какова погода в этот день – таким и лето будет;
- туман – к холодному и ветреному лету;
- теплый день – жди вскорости похолодания;
- яркий месяц – к хорошему урожаю;
- дождь – к урожаю конкретно льна и хлеба.
1 марта – что нельзя делать, а что нужно
В Мариамнин день девушки устраивали гадания на замужество: если после заката солнца первой на улице встретили женщину – свадьбе быть и наоборот.
Беременные женщины старались встать на рассвете, чтобы погреться в лучах встающего солнца. Тогда, мол, ребенок родится здоровым и жизнь проживет счастливую.
А вот вечером на небо старались не смотреть: увидеть падающую звезду – по поверью, к тяжелой болезни или даже смерти.
А вот талую воду и снег, которые собирались 1 марта, народная молва наделяла целебными свойствами.
По народным поверьям, 1 марта нельзя:
- отказывать в прощении, помощи, милостыне;
- заниматься тяжелой работой, тем более по дому;
- лицемерить, ссориться и ругаться;
- смотреть вечером на небо.
1 марта – именины
День ангела справляют Анна, Марианна и Мария, а также Михаил, Николай, Павел и Порфирий, Роман и Федор.
1 марта – кто родился
1 марта родились такие знаменитости:
- 1810 — польский композитор и пианист Фридерик Шопен.
- 1929 — украинский ученый, профессор, доктор физико-математических наук, первый ректор Волынского национального университета им. Леси Украинки Анатолий Свидзинский.
- 1938 — украинский актер Борислав Брондуков (Гараж, Афоня, Вавилон ХХ и др.).
- 1954 — американский кинорежиссер, продюсер, сценарист, актер Рон Ховард (Аполлон-13, Игры разума, Код да Винчи, Ангелы и демоны и Инферно, др.).
- 1966 — украинский спортсмен-легкоатлет, бронзовый призер Олимпийских игр 1996 в метании молота Александр Крикун.
- 1966 — американский кинорежиссер, сценарист, продюсер Зак Снайдер (Хранители, 300 спартанцев, Запрещенный прием и др.).
- 1978 — американский актер и режиссер, певец Дженсен Эклс (Десятидюймовый герой, сериалы: Темный ангел, Бухта Доусона, Тайны Смолвиля, Сверхъестественное).
- 1983 — украинская поэтесса Мария Дружко.
- 1994 — канадский поп- и R&B-певец, автор песен, музыкант, актер Джастин Бибер.