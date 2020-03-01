1 марта – какой сегодня праздник: Прощеное воскресенье, День кошек и весны

1 марта – праздник весны, Прощеное воскресенье 2020 и День кошек – поздравления, что нельзя делать / 1zoom.ru

1 марта 2020 – сегодня праздник прощения, весны и кошек.

Пока мир отмечает Всемирный день гражданской обороны и Всемирный день комплимента – Украина и Россия отмечают День кошки2020. Как поздравить с праздником – от пожеланий в прозе до красивых и прикольных гифок – читайте в нашем материале Красивые картинки с Днем кошек 2020 и поздравления своими словами.

У православных великий праздник Прощеное воскресенье 2020. Детальнее в материалах Смс в Прощеное воскресенье 2020 – поздравления и православные картинки и Прощена неділя 2020 – картинки та вітання з Прощеною неділею пречудові.

Босния и Герцеговина отмечают День независимости, Казахстан – День благодарности, Польша – День "отверженных солдат", Панама – День Конституции, Россия – День эксперта-криминалиста и День иммунитета. А еще это День хостинг-провайдера в России.

В США нынче Национальный день цветных женщин, а в Японии – Национальный день борьбы за мир и День Бикини. День пива гуляют в Исландии.

И, конечно, с первым днем весны принято поздравлять 1 марта. Подробнее читайте в наших материалах Поздравления с первым днем весны – смс, проза, стихи и нежные открытки и Зі святом весни – чудово-зелені привітання з першим днем весни. Между прочим, Праздник прихода весны отмечается на международном уровне.

По народному календарю, 1 марта – День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы.

1 марта – праздник церковный

Православный праздник 1 марта – Прощеное воскресенье в 2020 году. В старину в этот день запрещалось проводить суды, азартные игры вроде скачек, а в одно время – даже торговать.

О том, как правильно просить прощения и как отвечать в Прощеное воскресенье – читайте в нашем материале Прощенное воскресенье 2020: дата, как просить прощения и что отвечать.

Также в этот день молятся святому Федору, чтобы нашлись пропавшие люди и украденные или потерянные вещи. Кроме того, молятся о том, чтобы в семье не было самоубийц и просят защиты от преступников.

Заговенье на Великий пост 2020.

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1 марта – приметы

Есть такие приметы 1 марта на погоду:

какова погода в этот день – таким и лето будет;

туман – к холодному и ветреному лету;

теплый день – жди вскорости похолодания;

яркий месяц – к хорошему урожаю;

дождь – к урожаю конкретно льна и хлеба.

1 марта – что нельзя делать, а что нужно

В Мариамнин день девушки устраивали гадания на замужество: если после заката солнца первой на улице встретили женщину – свадьбе быть и наоборот.

Беременные женщины старались встать на рассвете, чтобы погреться в лучах встающего солнца. Тогда, мол, ребенок родится здоровым и жизнь проживет счастливую.

А вот вечером на небо старались не смотреть: увидеть падающую звезду – по поверью, к тяжелой болезни или даже смерти.

А вот талую воду и снег, которые собирались 1 марта, народная молва наделяла целебными свойствами.

По народным поверьям, 1 марта нельзя:

отказывать в прощении, помощи, милостыне;

заниматься тяжелой работой, тем более по дому;

лицемерить, ссориться и ругаться;

смотреть вечером на небо.

1 марта – именины

День ангела справляют Анна, Марианна и Мария, а также Михаил, Николай, Павел и Порфирий, Роман и Федор.

1 марта – кто родился

1 марта родились такие знаменитости: