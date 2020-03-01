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1 марта – какой сегодня праздник: Прощеное воскресенье, День кошек и весны

1 марта 2020, 00:00

На 1 марта 2020 выпал не один праздник – сегодня поздравляют и с Прощеным воскресеньем, и с Днем кошек, и с первым днем весны. Не забываем и про приметы дня.

1 марта – праздник весны, Прощеное воскресенье 2020 и День кошек – поздравления, что нельзя делать
1 марта – праздник весны, Прощеное воскресенье 2020 и День кошек – поздравления, что нельзя делать / 1zoom.ru

1 марта 2020 – сегодня праздник прощения, весны и кошек.

Пока мир отмечает Всемирный день гражданской обороны и Всемирный день комплимента – Украина и Россия отмечают День кошки2020. Как поздравить с праздником – от пожеланий в прозе до красивых и прикольных гифок – читайте в нашем материале Красивые картинки с Днем кошек 2020 и поздравления своими словами

У православных великий праздник Прощеное воскресенье 2020. Детальнее в материалах Смс в Прощеное воскресенье 2020 – поздравления и православные картинки и Прощена неділя 2020 – картинки та вітання з Прощеною неділею пречудові.

Босния и Герцеговина отмечают День независимости, Казахстан – День благодарности, Польша – День "отверженных солдат", Панама – День Конституции, Россия – День эксперта-криминалиста и День иммунитета. А еще это День хостинг-провайдера в России.

В США нынче Национальный день цветных женщин, а в Японии – Национальный день борьбы за мир и День Бикини. День пива гуляют в Исландии.

И, конечно, с первым днем весны принято поздравлять 1 марта. Подробнее читайте в наших материалах Поздравления с первым днем весны – смс, проза, стихи и нежные открытки и Зі святом весни – чудово-зелені привітання з першим днем весни. Между прочим, Праздник прихода весны отмечается на международном уровне.

По народному календарю, 1 марта – День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы.

1 марта – праздник церковный

Православный праздник 1 марта – Прощеное воскресенье в 2020 году. В старину в этот день запрещалось проводить суды, азартные игры вроде скачек, а в одно время – даже торговать.

О том, как правильно просить прощения и как отвечать в Прощеное воскресенье – читайте в нашем материале Прощенное воскресенье 2020: дата, как просить прощения и что отвечать.

Также в этот день молятся святому Федору, чтобы нашлись пропавшие люди и украденные или потерянные вещи. Кроме того, молятся о том, чтобы в семье не было самоубийц и просят защиты от преступников.

Заговенье на Великий пост 2020.

Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные

1 марта – приметы

Есть такие приметы 1 марта на погоду:

  • какова погода в этот день – таким и лето будет;
  • туман – к холодному и ветреному лету;
  • теплый день – жди вскорости похолодания;
  • яркий месяц – к хорошему урожаю;
  • дождь – к урожаю конкретно льна и хлеба.

1 марта – что нельзя делать, а что нужно

В Мариамнин день девушки устраивали гадания на замужество: если после заката солнца первой на улице встретили женщину – свадьбе быть и наоборот.

Беременные женщины старались встать на рассвете, чтобы погреться в лучах встающего солнца. Тогда, мол, ребенок родится здоровым и жизнь проживет счастливую.

А вот вечером на небо старались не смотреть: увидеть падающую звезду – по поверью, к тяжелой болезни или даже смерти.

А вот талую воду и снег, которые собирались 1 марта, народная молва наделяла целебными свойствами.

По народным поверьям, 1 марта нельзя:

  • отказывать в прощении, помощи, милостыне;
  • заниматься тяжелой работой, тем более по дому;
  • лицемерить, ссориться и ругаться;
  • смотреть вечером на небо.

1 марта – именины

День ангела справляют Анна, Марианна и Мария, а также Михаил, Николай, Павел и Порфирий, Роман и Федор.

1 марта – кто родился

1 марта родились такие знаменитости:

  • 1810 — польский композитор и пианист Фридерик Шопен.
  • 1929 — украинский ученый, профессор, доктор физико-математических наук, первый ректор Волынского национального университета им. Леси Украинки Анатолий Свидзинский.
  • 1938 — украинский актер Борислав Брондуков (Гараж, Афоня, Вавилон ХХ и др.).
  • 1954 — американский кинорежиссер, продюсер, сценарист, актер Рон Ховард (Аполлон-13, Игры разума, Код да Винчи, Ангелы и демоны и Инферно, др.).
  • 1966 — украинский спортсмен-легкоатлет, бронзовый призер Олимпийских игр 1996 в метании молота Александр Крикун.
  • 1966 — американский кинорежиссер, сценарист, продюсер Зак Снайдер (Хранители, 300 спартанцев, Запрещенный прием и др.).
  • 1978 — американский актер и режиссер, певец Дженсен Эклс (Десятидюймовый герой, сериалы: Темный ангел, Бухта Доусона, Тайны Смолвиля, Сверхъестественное).
  • 1983 — украинская поэтесса Мария Дружко.
  • 1994 — канадский поп- и R&B-певец, автор песен, музыкант, актер Джастин Бибер.

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