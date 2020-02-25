УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Прощенное воскресенье 2020: дата, как просить прощения и что отвечать

25 февраля 2020, 16:09

Когда надо просить прощения в 2020 году, и когда просят прощения – что ответить, выяснил Главред в преддверии праздника Прощеное воскресенье 2020.

Прощеное воскресенье 2020 – когда и как правильно просить прощения и отвечать
Прощеное воскресенье 2020 – когда и как правильно просить прощения и отвечать / mirpozitiva.ru

Уже на этой неделе православные отметят Прощеное воскресение 2020 – как правильно просить прощения и отвечать в этот день, выяснил Главред.

Прощеное воскресение в 2020 году выпало на 1 марта. В первый день весны все православные будут очищать душу, прося прощения за все нанесенные обиды – и в свою очередь даря прощение другим.

Зачем и как просить прощения в Прощеное воскресенье

Великий пост 2020 призван очистить в первую очередь душу. Отказ от яиц, мясных и молочных продуктов не зачтется Небом – если не будет дополняться очищением духовным. Поэтому именно требование "не греши" – главное правило любого поста.

И начинается очищение именно в Прощеное воскресенье – когда надо просить прощения.

В Прощеное воскресенье как правильно просить прощения и что отвечать?

Здесь речь идет не просто о речевой формулировке: скажи вот эти слова – ответь так – заработай плюсик в карму. Борьба с грехом в христианстве всегда начинается с намерения. Оно должно быть искренним и обращенным к Богу.

Читайте такжеМасленица 2020 – что приготовить и что делать в Масленичную неделюТо есть в первую очередь в Прощеное воскресенье просят прощения у Господа – за все грехи и дурные помыслы. Просят у Бога еще и сил на покаяние и очищение. Сил не просто попросить прощения у обиженных и обидчиков – но и простить в ответ.

Своего рода показателем готовности просить прощение становится убежденная готовность никогда не повторять свои греховные действия снова. Не просто, к примеру, "Прости, что наорал на тебя" – "А я никогда не повышу на тебя голос снова".

Традиционная формулировка, как попросить прощения в Прощеное воскресенье, звучит так: "Прости меня" просит от всего сердца тот, кто занимает более высокое положение (начальник – у подчиненного, старший – у младшего, здоровый – у больного, зажиточный – у бедного и т.д.), а в ответ получает: "Бог простит – и я прощаю. И ты меня прости!"

Просят прощения в этот день даже перед уже почившими родственниками и знакомыми.

Также этот праздник – лучшее время простить долги материальные, если таковые есть и человек готов на это пойти.

Читайте такжеМасленица 2020 – открытки и поздравления вкусные

Прощеное воскресенье – традиции

Богослужение на Прощеное воскресенье посвящено теме прощения и искупления. Сам священник просит прощения у своей паствы во время богослужения, а на воскресной проповеди звучит отрывок из Евангелия от Матфея: "Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших".

После службы верующие просят прощения у родных и близких. Прощения просят в первую очередь у родни, а уже затем обзванивают знакомых и приятелей. В современных условиях на Прощеное воскресенье просить прощения можно даже с помощью смс или в стихах:

Прошу за все меня простить,

Зла не держать и не бранить.

Ведь обижаться — это грех,

Тогда и Бог простит нас всех.

Это последний день Масленичной недели, когда еще пекут блины.

Причем, по поверью, не должно остаться ни одного блина из тех, что готовили на Прощеное воскресенье – если съесть все, то, мол, семья будет крепкой, дружной и благополучной.

Блины в этот день относят и на кладбище – чтобы попросить прощения у умерших родственников и помянуть тех.

Также народные приметы на Прощеное воскресенье велят в этот день прощаться с зимой. В этом году это будет буквально, ведь как раз с Прощеного воскресенья начинается календарная весна 2020.

Уже вечером всю скоромную пищу следует сжечь или отдать домашним животным. А посуду, в преддверии поста – тщательно перемыть, чтобы постные блюда в Великий пост 2020 готовить уже в чистой утвари.

Также вместе с душой очищают в этот день и тело: в старину парились в бане, а нынче можно и просто ванну принять.

Прощеное воскресенье 2020 – что нельзя делать

В этот праздник:

  • не отказывают в прощении – это великий грех, если не простить обидчика, который просит о прощении, то совершенный им грех человек забирает на себя;
  • не отказывают в помощи и милостыне ни одному нуждающемуся;
  • лицемерить – оба пункта, что выше, выполнять нужно искренне, от души;
  • нельзя ссориться, скандалить и бранно выражаться;
  • заниматься грязной тяжелой работой – праздник посвящен духовному развития, а не физическим делам.

А что можно есть в Великий пост 2020 и какое меню готовить – наглядно объясняет Главред в нашем материале Великий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные.

Прощеное воскресенье
Сейчас вы просматриваете новость «Прощенное воскресенье 2020: дата, как просить прощения и что отвечать». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:35
"Пощупайте свой лоб": в Украине не проверяют пассажиров на рейсах из Италии
16:26
Защитник 3 сезон - дата выхода, сюжет, актеры Видео
16:22
Захват Россией украинского судна на Азове: стало известно о судьбе рыбаков
16:18
Втрое беднее: Украина проиграла России "экономическую битву"
16:09
Прощенное воскресенье 2020: дата, как просить прощения и что отвечать Видео
16:01
Go-A высказались о русских СМИ на Евровидении
15:31
"Известно даже детям": РПЦ установит в своих храмах видеокамеры
15:27
Новый планшет Huawei MatePad Pro подозрительно напоминает iPad Pro
15:10
Рана кровоточила три дня: в Луцке живодеры расстреляли собаку
14:48
Зеленский поставил ребром вопрос угля: Минэнерго озадачено
14:46
Россия впервые за много лет назначила торгового представителя в Украину
14:42
Go-A подписали контракт, от которого отказалась Maruv Видео
14:33
Всё ближе к Украине: еще в двух странах зафиксирован коронавирус Видео
14:32
"Что ж ты, Славик, сдал мандат": в Cети сообщили, что Вакарчук ушел из политики
14:00
Ученые выяснили, от чего зависит ранняя и поздняя смерти людей
13:52
Рейтинг партии Вакарчука обвалился до статистической погрешности – опрос
13:49
"Глаза тьмы": американский писатель предсказал вспышку китайского коронавируса
13:47
Спіймати Кайдаша 2020: дата выхода, актеры и как смотреть сериал Видео
13:25
Зеленский пригрозил оставить Кабмин без зарплат: названа причина
13:17
Бывший президент Египта умер – что известно Видео
13:12
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: карьерный пряник и пустая гордыня Видео
12:57
День Світлани 2020 – листівки та вітання Світлані у прозі та віршах
12:56
Заместитель генпрокурора рассказал, какие посадки успокоят украинцев
12:50
Певица и девушка Илона Маска Grimes рассказала о своей роли в Cyberpunk 2077
12:47
Почему дарить четное количество цветов нельзя и где это принято Видео
12:39
Зеленский резко ушел в отрыв в президентском рейтинге – опрос
12:31
Изолированы тысячи туристов: на популярном курорте нашли коронавирус
12:13
Долгожданный ремейк первой Half-Life получил дату выхода
12:12
"Весна уже в начале": украинцам пообещали 14-градусное тепло
12:10
В СНБО рассказали, какие версии есть по сбитому Боингу в Иране
12:08
Від пацанки до панянки 4 сезон 2 выпуск - кто ушел Видео
12:05
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 6 выпуск 23-02-2020: слепые прослушивания Видео
12:03
Секретарь СНБО рассказал, зачем Путину война на Донбассе
11:45
Вера Кекелия беременна - теперь официально
11:32
Подозрение на коронавирус: на Закарпатье госпитализировали украинца с высокой температурой
11:31
"Вода пойдет сразу": Данилов назвал условие возобновления поставок в Крым
11:22
"Тамагочи или покемончик": Jerry Heil на Евровидении оценил музыкальный продюсер Видео
11:14
Потолок - десятка: почему шансы Украины победить на Евровидении-2020 почти нулевые
11:01
В Москве умер участник ГКЧП маршал Союза Дмитрий Язов
10:53
"Дайте Шариковой селедки": Богуцкая назвала коронавирус аферой и выхватила в Сети
10:43
"Для вируса открыты все двери": в Сети бьют тревогу из-за ситуации в аэропорту Борисполь
10:32
Эротические фильмы: что это такое и самая лучшая киноэротика
10:29
Новые Санжары – это наша общая жопа мнение
10:28
Черновол грозит срок за решеткой: ГБР выдвинуло громкое обвинение
10:12
Ученые рассказали, опасна ли связь 5G для украинцев
10:00
Три трупа в люке теплотрассы: в Киеве произошла жуткая трагедия
09:59
Не ошибка: в Киевтеплоэнерго объяснили платежку за отопление в 53 тысячи
09:40
"Зараженные среди нас": Украина беззащитна перед коронавирусом – медик
09:39
"Большая афера": Трамп попытался отбояриться от вмешательства РФ в американские выборы
09:19
Борьба с коронавирусом covid-19: в Китае разрабатывают пероральную вакцину
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять