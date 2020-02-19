Великий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные

Великий пост 2020 – питание по дням и меню – простые рецепты блюд, что можно есть в Великий пост / 1zoom.ru

Когда начинается Великий пост 2020, что можно есть в Великий пост и какие блюда проще всего приготовить – разобрался Главред в преддверии самого главного и самого строгого православного поста года.

Великий пост 2020 – даты

Начинается Великий пост 2020 уже через пару недель в понедельник, 2 марта – и закончится в субботу, 18 апреля. Следующее за ней воскресенье – 19 апреля – и будет праздником Воскресения Господня, то есть Пасхой.

При этом нынешняя неделя – последний дни у православных в этом месяце, когда еще модно есть мясо.

С 24 марта начинается Масленица 2020 – и у верующих мясо уже под запретом (хотя яйца и молоко еще будет можно).

Сам Великий пост продлится семь недель: 40 дней – как память про пост, который держал Иисус, и еще неделя – каждый день которой призван напомнить верующим о том или ином последнем дне земной жизни Спасителя, его казни и погребении. На 49-й день от начала поста православные празднуют Пасху, все запреты в еде снимаются.

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Великий пост 2020 – питание по дням: что можно есть в пост

В пост не едят молочные продукты, яйца и мясные продукты. Рыба и приготовление пищи с добавлением масла разрешается лишь в определенные дни.

Не держать пост дозволяется старикам и детворе до 14 лет, беременным женщинам и больным людям, путешественникам и военным.

Строго блюдут пост монахи, послушники и священнослужители – мирянам (особенно тем, у кого трудоемкая работа и большие физические нагрузки) послабление в посте разрешается. В любом случае прежде чем начинать держать пост – берется благословение у священника, и с ним можно посоветоваться, насколько строгий пост человеку соблюдать.

Главное в пост – не отказ от мяса и прочих скоромных продуктов, а отказ от всякого греха – не только в поступках, но и в мыслях!

Так или иначе, самые строгие дни Великого поста 2020 – это первый день и Страстная пятница (в этом году – 17 апреля), когда церковный устав предписывает воздержание от пищи. Многие даже воды стараются в Страстную пятницу не пить – минимум до выноса Плащаницы на церковной службе (это обычно происходит в пять-шесть часов вечера).

В целом, на Великий пост календарь питание по дням выглядит так:

понедельник, среда, пятница – сухоядение: хлеб, зелень, овощи сырые и соленые, фрукты свежие и моченные, сухофрукты и орехи с медом, холодные отвары и настои из ягод, трав, фруктов, квас;

– сухоядение: хлеб, зелень, овощи сырые и соленые, фрукты свежие и моченные, сухофрукты и орехи с медом, холодные отвары и настои из ягод, трав, фруктов, квас; вторник, четверг – вареная или печеная горячая пища без растительного масла: каши, термически обработанные овощи, грибы, бобовые; теплое питье;

– вареная или печеная горячая пища без растительного масла: каши, термически обработанные овощи, грибы, бобовые; теплое питье; суббота, воскресенье – пища с растительным маслом, немного вина;

– пища с растительным маслом, немного вина; праздничные дни: Благовещение Пресвятой Богородицы 2020 (7 апреля) – пища с растительным маслом, немного вина, рыба; Лазарева суббота 2020 (11 апреля) – пища с растительным маслом, немного вина, икра; Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье 2020 (12 апреля) – пища с растительным маслом, немного вина, рыба.

Великий пост 2020 – календарь питания наглядно

Великий пост 2020 – календарь питания по дням / Главред

Великий пост 2020 – меню и рецепты

Мы предлагаем вам постные блюда на праздничный стол – на Благовещение, к примеру.

А, скажем, постные блюда на завтрак можно приготовить и попроще – просто отварить кашу или сделать овощной супчик без бульона. Отлично пойдут и постные блюда из картофеля – от просто отваренного в мундирах (куда уж проще!) до картофельных зразов с грибами.

Кальмары в томатном соусе

Понадобится:

кальмары – 2 шт.,

средняя морковь – 1 шт.,

рис – 0,3 стакана,

лук репчатый – половинка,

соль и черный молотый перец – по вкусу.

Для соуса:

вода или овощной бульон – 1 стакан,

свежие помидоры – 3 шт.,

растительное масло – 2-3 ст. ложки,

чеснок – 1 зубчик,

свежая зелень,

соль, сахар, черный и красный перец (молотый) – по вкусу.

Как готовить:

Кальмары промыть и удалить из них внутренности. Полые тушки на одну-две минуты окунуть в кипящую воду – ополоснуть в холодной, смыв темную пленку с поверхности.

Натереть морковь на крупной терке, лук нарезать помельче – протушить вместе на скороде с растительным маслом до мягкости.

Читайте такжеВеликий пост: лучшие простые постные блюдаОтварить рис до готовности, добавить к нему тушеную морковь с луком. Солить и перчить по вкусу. Полученным фаршем начинить кальмары.

Приготовить соус: обдать помидоры кипятком и опустить в холодную воду, чтобы легче снималась кожица. Нашинковать томатную мякоть помельче.

В разогретое на сковороде масло добавить сначала чеснок (можно просто опустить разрезанные на половинки зубчики на пару минут – а затем их удалить), а затем нарезанную томатную мякоть. Тушить на маленьком огне до получения пюреобразной каши.

Влить в томаты воду/овощной бульон – и тушить еще пару минут (но не больше 3-х минут), добавить рубленную зелень.

Залить соусом начиненные кальмары.

Салат из свеклы с имбирем

Понадобится:

средняя свекла – 1 шт.,

натертый свежий имбирь – 1 ч. ложка,

небольшая морковь – 1 шт.,

черешковый сельдерей – 3 стебля,

чеснок – 1-2 зубчика,

оливковое масло – 1 ст. ложка,

лимонный сок – 1 ст. ложка,

соль и черный перец (молотый) – по вкусу.

Как готовить:

Все овощи тщательно помыть и тонко нарезать: сельдерей лучше всего – кольцами, а свеклу и морковь можно натереть на крупной терке. Сельдерей при этом стоит помять руками, чтоб тот пустил сок.

Для заправки смешать мелко натертые чеснок и имбирь, масло, сок лимона и перец. Смесь взболтать и дать минут 10-15 настояться.

Соединить нашинкованные овощи с заправкой.

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Постные блюда с грибами – шампиньоны с ореховым соусом

Понадобится:

шампиньоны – 400 г;

грецкие орехи – 100 г;

сыр тофу – 200 г,

чеснок – 3 зубчика,

лук зеленый – 3 шт.,

оливковое масло – пару столовых ложек для обжарки грибов,

соль и перец черный – по вкусу.

Как готовить:

См. видео: