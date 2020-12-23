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Правильное новогоднее меню 2021: что можно и нельзя подавать и классные рецепты

23 декабря 2020, 12:12

Блюда на Новый год 2021 не должны содержать несколько ингредиентов – это главное правило.

Блюдам из ряда продуктов не место на новогоднем столе 2021 – Правильное меню на Новый год 2021
Блюдам из некоторых продуктов не место на новогоднем столе 2021 / Скриншот с instagram.com/fixprice_vladikavkaz

Планировать блюда на Новый год 2021 стоит, исходя из того, что символ будущего года – травоядное животное – Белый Металлический Бык.

Считается, что Быка можно задобрить зеленью, овощами и фруктами, а разгневать – блюдами, в составе которых есть говядина, телятина, говяжьи или телячьи субпродукты.

Главред решил объяснить, каким должно быть правильное меню на праздник, и собрать классные рецепты – основные блюда, гарнир, закуски и десерт.

Задабриваем Быка – что должно быть на новогоднем столе 2021:

  • Овощи и фрукты;
  • Зелень.

Перед тем, как встретить Новый год, нужно провести старый, – уважить символ 2020-го – Крысу.

Прощаемся с Крысой – что должно быть на столе на Новый год 2021:

Астролог Влад Росс говорил Главреду, что Крысу можно задобрить, если щедро накрыть стол – подать много разных блюд.

Эксперт отметил, что Крыса – всеядное животное, однако один продукт может ее разгневать. Росс предупредил, что Крыса ненавидит сыр. По его словам, любовь Крысы к сыру является диснеевским мифом.

Как не разозлить Быка – что нельзя готовить на Новый год 2021:

  • Блюда из телятины и говядины;
  • Блюда из фарша, который содержит телятину или говядину;
  • Заливное, холодец или желе, в составе которых есть желатин (его делают из хрящей, костей, жил и кожи коров и быков).

Правильное новогоднее меню 2021 – рецепт основного блюда №1

Блогер Наталья Зейналова в Instagram поделилась рецептом рулета из курицы по-турецки.

Рецепт рулета из курицы по-турецки

Какие ингредиенты понадобятся:

  • Около 1 кг куриной грудки;
  • 25 г сливочного масла;
  • Рас-эль-ханут (смесь пряностей) – 0,5 столовой ложки;
  • 1 столовая ложка меда;
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу.

Какие ингредиенты нужны для начинки:

  • 30 г кураги;
  • 30 г светлого изюма;
  • 15 г сливочного масла;
  • Половина луковицы;
  • Семена четверти граната;
  • 2 зубчика чеснока;
  • Приблизительно горсть нарезанной кинзы;
  • Рас-эль-ханут – 0,5 столовой ложки.

Какие ингредиенты понадобятся для соуса:

  • 125 мл белого сухого вина;
  • 125 мл куриного бульона;
  • 0,5 столовой ложки меда;
  • 0,5 столовой ложки муки;
  • Рас-эль-ханут – несколько щепоток.

Как готовится рулет по-турецки

Сначала подготовьте продукты, необходимые для начинки – мелко нарежьте изюм и курагу и на 15 минут залейте горячей водой.

Обжарьте порезанный лук на сковороде на сливочном масле – он должен полностью размягчиться (готовится около 6 минут).

Смешайте изюм, курагу, обжаренный лук и добавьте перец и соль. Потом снова перемешайте ингредиенты.

Возьмите куриную грудку с кожицей и извлеките кость. Не переворачивайте филе – оно должно лежать кожицей вниз, немного отбейте, посыпьте перцем, солью и смесью пряностей.

Вдоль грудки по центру разложите начинку и сверните рулет – он должен получиться плотным.

На новогодний стол можно приготовить рулет из куриной грудки – Правильное меню на Новый год 2021
На праздник можно приготовить рулет из куриной грудки / Скриншот

Сначала скрепите края рулета зубочистками, а потом перевяжите заготовку нитью и уберите зубочистки.

Растопите сливочное масло. Уложите рулет в форму для выпекания, полейте маслом и накройте фольгой. Потом отправьте блюдо в духовку. Вместе с рулетом можно приготовить гарнир – запеченный картофель.

Как запекать куриный рулет на Новый год

Готовьте рулет при температуре 200 градусов под фольгой на протяжении 20 минут. Потом уберите фольгу, смажьте блюдо соком, который выделился, и медом и готовьте еще около 30 минут.

Как готовится соус для праздничного куриного рулета

Вино влейте в кастрюлю и доведите до кипения на среднем огне. Вино должно покипеть на протяжении 5 минут, потом влейте бульон. Когда жидкости станет вполовину меньше – займитесь другим процессом.

Всыпьте муку в небольшую емкость, влейте несколько ложек сваренной жидкости и все перемешайте. Потом добавьте в емкость мед, соль, перец, смесь пряностей и все перемешайте.

Готовую смесь влейте в уваренную жидкость и продолжайте варить, пока соус не станет гуще. После уваривания соус можно досолить и доперчить.

Когда рулет остынет, снимите с него нитку. Блюдо порежьте, украсьте кинзой и семенами граната и подавайте с теплым соусом.

На новогодний стол можно приготовить рулет из куриной грудки
На праздник можно приготовить рулет из куриной грудки / instagram.com/natali_zey_recepti

Правильное праздничное меню – рецепт основного блюда №2

Блогер Dinara Kumarbakytovna в Instagram разместила рецепт сазана в соевом соусе.

Сазан в соевом соусе – рецепт

Какие ингредиенты нужны:

  • Сазан – 2,5 кг;
  • 30 мл соевого соуса;
  • 50 г сливочного масла;
  • 1 столовая ложка меда;
  • 1 чайная ложка горчицы;
  • Лук, помидоры, лимон – по вкусу;
  • Соль – по вкусу.

Как готовится сазан в соевом соусе

Очищенную рыбу посолите и сделайте поперечные надрезы на спине.

Возьмите кастрюлю, поставьте на огонь, растопите масло, добавьте горчицу, мед и соевый соус, все смешайте и доведите до кипения.

Положите рыбу в приготовленный маринад и дайте ей промариноваться.

На новогодний стол можно приготовить сазана в соевом соусе – Правильное меню на Новый год 2021
На праздник можно приготовить сазана в соевом соусе / Скриншот с instagram.com/dinara.kumar

Нарежьте лук, помидоры и лимон полукольцами.

Застелите противень фольгой. Уложите на фольгу рыбу и начините луком и помидорами. В надрезы, сделанные на спине, уложите лимон.

Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте сазана на протяжении часа.

На новогодний стол можно приготовить сазана в соевом соусе
На праздник можно приготовить сазана в соевом соусе / Скриншот с instagram.com/dinara.kumar

Блюда на Новый год 2021 – что приготовить на гарнир

И к курице, и к рыбе в качестве гарнира можно подать запеченные овощи. Блогер Дарья Тишина на своей странице в Instagram поделилась рецептом гарнира из овощей с прованскими травами.

Рецепт овощей, запеченных с прованскими травами

Какие ингредиенты понадобятся:

  • Картофель;
  • Цукини;
  • Красный лук;
  • Болгарский перец;
  • Чеснок;
  • Оливковое масло;
  • Прованские травы;
  • Соль, перец.

Как приготовить запеченные овощи

Тщательно помойте овощи и порежьте крупными дольками. Чеснок мелко нарежьте.

Переложите ингредиенты в форму для запекания, полейте оливковым маслом, посыпьте солью, перцем, прованскими травами, чесноком и перемешайте.

Разогрейте духовку до 180-200 градусов и запекайте овощи около 45 минут.

На новогодний стол можно запечь разные овощи с прованскими травами – Правильное меню на Новый год 2021
На праздник можно запечь разные овощи с прованскими травами / instagram.com/tishina.kitchen

Правильное новогоднее меню – какие подать закуски и десерт

В качестве закуски в меню можно включить разные салаты.

Какие салаты и десерт подать на Новый год 2021:

Классический или необычный салат оливье;

На новогодний стол можно сделать разные виды оливье – Правильное меню на Новый год 2021
На праздник можно сделать разные виды оливье / Скриншот с instagram.com/vegfoodrus_

Оригинальный салат-суши, блюдо Женский каприз и десерт – салат Фруктовая елочка.

Как выглядит готовый суши-салат

На новогодний стол можно сделать салат-суши
На праздник можно сделать салат-суши / Скриншот с instagram.com/food_recepty_sonya

Как выглядит готовый салат Женский каприз

На новогодний стол можно сделать салат Женский каприз
На праздник можно сделать салат Женский каприз / Скриншот с instagram.com/gorelova.pp

Как выглядит готовый салат Фруктовая елочка

На новогодний стол можно сделать салат Фруктовая елочка – Правильное меню на Новый год 2021
На праздник можно сделать салат Фруктовая елочка / instagram.com/marina.zozh.mechta

рецепты рецепты на Новый год
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