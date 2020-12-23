Правильное новогоднее меню 2021: что можно и нельзя подавать и классные рецепты

Блюда на Новый год 2021 не должны содержать несколько ингредиентов – это главное правило.
Планировать блюда на Новый год 2021 стоит, исходя из того, что символ будущего года – травоядное животное – Белый Металлический Бык.
Считается, что Быка можно задобрить зеленью, овощами и фруктами, а разгневать – блюдами, в составе которых есть говядина, телятина, говяжьи или телячьи субпродукты.
Главред решил объяснить, каким должно быть правильное меню на праздник, и собрать классные рецепты – основные блюда, гарнир, закуски и десерт.
Задабриваем Быка – что должно быть на новогоднем столе 2021:
- Овощи и фрукты;
- Зелень.
Перед тем, как встретить Новый год, нужно провести старый, – уважить символ 2020-го – Крысу.
Прощаемся с Крысой – что должно быть на столе на Новый год 2021:
Астролог Влад Росс говорил Главреду, что Крысу можно задобрить, если щедро накрыть стол – подать много разных блюд.
Эксперт отметил, что Крыса – всеядное животное, однако один продукт может ее разгневать. Росс предупредил, что Крыса ненавидит сыр. По его словам, любовь Крысы к сыру является диснеевским мифом.
Как не разозлить Быка – что нельзя готовить на Новый год 2021:
- Блюда из телятины и говядины;
- Блюда из фарша, который содержит телятину или говядину;
- Заливное, холодец или желе, в составе которых есть желатин (его делают из хрящей, костей, жил и кожи коров и быков).
Правильное новогоднее меню 2021 – рецепт основного блюда №1
Блогер Наталья Зейналова в Instagram поделилась рецептом рулета из курицы по-турецки.
Рецепт рулета из курицы по-турецки
Какие ингредиенты понадобятся:
- Около 1 кг куриной грудки;
- 25 г сливочного масла;
- Рас-эль-ханут (смесь пряностей) – 0,5 столовой ложки;
- 1 столовая ложка меда;
- Соль, черный молотый перец – по вкусу.
Какие ингредиенты нужны для начинки:
- 30 г кураги;
- 30 г светлого изюма;
- 15 г сливочного масла;
- Половина луковицы;
- Семена четверти граната;
- 2 зубчика чеснока;
- Приблизительно горсть нарезанной кинзы;
- Рас-эль-ханут – 0,5 столовой ложки.
Какие ингредиенты понадобятся для соуса:
- 125 мл белого сухого вина;
- 125 мл куриного бульона;
- 0,5 столовой ложки меда;
- 0,5 столовой ложки муки;
- Рас-эль-ханут – несколько щепоток.
Как готовится рулет по-турецки
Сначала подготовьте продукты, необходимые для начинки – мелко нарежьте изюм и курагу и на 15 минут залейте горячей водой.
Обжарьте порезанный лук на сковороде на сливочном масле – он должен полностью размягчиться (готовится около 6 минут).
Смешайте изюм, курагу, обжаренный лук и добавьте перец и соль. Потом снова перемешайте ингредиенты.
Возьмите куриную грудку с кожицей и извлеките кость. Не переворачивайте филе – оно должно лежать кожицей вниз, немного отбейте, посыпьте перцем, солью и смесью пряностей.
Вдоль грудки по центру разложите начинку и сверните рулет – он должен получиться плотным.
Сначала скрепите края рулета зубочистками, а потом перевяжите заготовку нитью и уберите зубочистки.
Растопите сливочное масло. Уложите рулет в форму для выпекания, полейте маслом и накройте фольгой. Потом отправьте блюдо в духовку. Вместе с рулетом можно приготовить гарнир – запеченный картофель.
Как запекать куриный рулет на Новый год
Готовьте рулет при температуре 200 градусов под фольгой на протяжении 20 минут. Потом уберите фольгу, смажьте блюдо соком, который выделился, и медом и готовьте еще около 30 минут.
Как готовится соус для праздничного куриного рулета
Вино влейте в кастрюлю и доведите до кипения на среднем огне. Вино должно покипеть на протяжении 5 минут, потом влейте бульон. Когда жидкости станет вполовину меньше – займитесь другим процессом.
Всыпьте муку в небольшую емкость, влейте несколько ложек сваренной жидкости и все перемешайте. Потом добавьте в емкость мед, соль, перец, смесь пряностей и все перемешайте.
Готовую смесь влейте в уваренную жидкость и продолжайте варить, пока соус не станет гуще. После уваривания соус можно досолить и доперчить.
Когда рулет остынет, снимите с него нитку. Блюдо порежьте, украсьте кинзой и семенами граната и подавайте с теплым соусом.
Правильное праздничное меню – рецепт основного блюда №2
Блогер Dinara Kumarbakytovna в Instagram разместила рецепт сазана в соевом соусе.
Сазан в соевом соусе – рецепт
Какие ингредиенты нужны:
- Сазан – 2,5 кг;
- 30 мл соевого соуса;
- 50 г сливочного масла;
- 1 столовая ложка меда;
- 1 чайная ложка горчицы;
- Лук, помидоры, лимон – по вкусу;
- Соль – по вкусу.
Как готовится сазан в соевом соусе
Очищенную рыбу посолите и сделайте поперечные надрезы на спине.
Возьмите кастрюлю, поставьте на огонь, растопите масло, добавьте горчицу, мед и соевый соус, все смешайте и доведите до кипения.
Положите рыбу в приготовленный маринад и дайте ей промариноваться.
Нарежьте лук, помидоры и лимон полукольцами.
Застелите противень фольгой. Уложите на фольгу рыбу и начините луком и помидорами. В надрезы, сделанные на спине, уложите лимон.
Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте сазана на протяжении часа.
Блюда на Новый год 2021 – что приготовить на гарнир
И к курице, и к рыбе в качестве гарнира можно подать запеченные овощи. Блогер Дарья Тишина на своей странице в Instagram поделилась рецептом гарнира из овощей с прованскими травами.
Рецепт овощей, запеченных с прованскими травами
Какие ингредиенты понадобятся:
- Картофель;
- Цукини;
- Красный лук;
- Болгарский перец;
- Чеснок;
- Оливковое масло;
- Прованские травы;
- Соль, перец.
Как приготовить запеченные овощи
Тщательно помойте овощи и порежьте крупными дольками. Чеснок мелко нарежьте.
Переложите ингредиенты в форму для запекания, полейте оливковым маслом, посыпьте солью, перцем, прованскими травами, чесноком и перемешайте.
Разогрейте духовку до 180-200 градусов и запекайте овощи около 45 минут.
Правильное новогоднее меню – какие подать закуски и десерт
В качестве закуски в меню можно включить разные салаты.
Какие салаты и десерт подать на Новый год 2021:
Классический или необычный салат оливье;
Оригинальный салат-суши, блюдо Женский каприз и десерт – салат Фруктовая елочка.
Как выглядит готовый суши-салат
Как выглядит готовый салат Женский каприз
Как выглядит готовый салат Фруктовая елочка