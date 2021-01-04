Вкуснейшая кутья из риса и сочная свиная рулька: быстрое меню на Рождество 2021

Кутья на Рождество – одно из главных блюд на праздничном столе.
В Украине уже традиционным стал щедрый непостный ужин в Рождественский сочельник – накануне Рождества Христова, которое православные и греко-католики ежегодно празднуют 7 января.
Накануне Рождества завершается Рождественский пост, но по церковной традиции в Сочельник подаются 12 постных блюд – столько апостолов было у сына Божьего Иисуса Христа.
В светском праздничном меню остались главные рождественские блюда – кутья и узвар. Некоторые хозяюшки и хозяева следят за тем, чтобы рождественских блюд было именно 12.
Главред составил перечень блюд которые можно быстро приготовить на рождественский стол – это вкуснейшая кутья из риса, сочная свиная рулька, красная запеченная рыба, запеченные овощи и быстрый десерт.
Праздничное меню 2021: вкуснейшая кутья на Рождество
Ингредиенты:
- 1 стакан круглого риса;
- 50 г изюма;
- 50 г цукатов;
- 50 г миндаля и грецких орехов;
- Сливочное масло, хурма, шоколад и кокосовая стружка – по вкусу.
Как готовится вкуснейшая кутья из риса – рецепт пошаговый
Промывайте рис в холодной воде, пока жидкость не станет прозрачной. Положите рис в кастрюлю с толстым дном и залейте водой. Когда вода начнет закипать – пересыпьте рис в сито и облейте холодной водой.
Потом переложите рис в кастрюлю и залейте холодной водой. Жидкости должно быть в два раза больше, чем риса. Сделайте умеренный огонь и постоянно помешивайте рис.
Параллельно подготовьте добавки – промойте изюм, нарежьте хурму, цукаты, измельчите миндаль, грецкие орехи и шоколад. Переложите отваренный рис в сито – дайте уйти лишней жидкости. Потом переложите рис в емкость и смешайте с маслом и изюмом, цукатами и миндалем.
Перед подачей украсьте кутью кусочками хурмы, измельченным шоколадом и кокосовой стружкой.
Праздничное меню 2021: сочная свиная рулька – рецепт
Рецептом сочной рульки в Instagram поделилась блогер Ольга Львова.
Ингредиенты:
- Рулька;
- 100 мл пива;
- 2 чайные ложки горчицы в зернах;
- 1 чайная ложка меда;
- Соль, перец, лавровый лист – по вкусу.
Как готовится свиная рулька в пиве – пошаговый рецепт
Положите рульку в холодную воду, посолите поперчите, добавьте лавровый лист и варите почти до готовности.
Сделайте маринад – смешайте пиво с горчицей и медом.
Переложите рульку на противень и смажьте маринадом. Рулька готовится в духовке при температуре 200 градусов около 45 минут.
Праздничное меню 2021: запеченная форель в духовке
Блогер ald.food поделился в Instagram простым рецептом запеченной красной рыбы.
Ингредиенты:
- Стейк форели;
- Несколько столовых ложек майонеза;
- Зубчик чеснока;
- Соль, перец и оливковое масло – по вкусу.
Как готовятся стейки форели – пошаговый рецепт
Сделайте из фольги формочки для запекания форели.
Смажьте формы оливковым маслом. Натрите в майонез чеснок и все перемешайте. Уложите форель в формы и смажьте полученной смесью из майонеза и чеснока.
Разогрейте духовку до 200 градусов и готовьте рыбу 25 минут.
Меню на Рождество 2021: отличный гарнир – запеченные овощи
Блогер vkusniye_receptiki на своей странице в Instagram разместила простой быстрый рецепт запеченных овощей.
Ингредиенты:
- 200 г брокколи;
- 1 баклажан;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 2 помидора;
- 3 стебля сельдерея;
- 1 небольшой кабачок;
- 200 г цветной капусты;
- 1 болгарский перец;
- Оливковое масло, соль и перец – по вкусу.
Запеченные овощи – рецепт пошаговый
Нарежьте овощи крупными кусками и уложите рядами в форму для запекания. Сверху все посолите, поперчите и взбрызните оливковым маслом.
Овощи готовьте в духовке, разогретой до 200 или 220 градусов, на протяжении 25-30 минут.
Праздничное меню 2021: быстрый десерт
Блогер tort.helen в Instagram поделилась рецептом быстрого десерта в стаканчиках.
Ингредиенты:
- 0,5 кг замороженной вишни;
- 100 мл воды;
- 15 г крахмала;
- 3 столовые ложки сахара;
- 250 г сметаны жирностью 18-20%;
- 250 г сливочного сыра Маскарпоне;
- 50 г сахарной пудры;
- 60 г овсяного или миндального печенья;
- 50 г обжаренных и измельченных орехов.
Как приготовить вишневый десерт – пошаговый рецепт
Положите вишни в кастрюлю и засыпьте сахаром. В другую емкость пересыпьте крахмал и залейте водой.
Добавьте крахмал в вишни с сахаром и варите все на небольшом огне до того момента, пока масса не станет похожей на кисель. Потом снимите массу с огня.
Добавьте в сметану Маскарпоне, сахарную пудру, все перемешайте и получится крем.
Возьмите стаканчики и слоями уложите подготовленные ингредиенты:
- Отваренные вишни;
- Крем;
- Кусочки печенья;
- Отваренные вишни;
- Крем;
- Измельченные орехи.
Верх десерта также можно украсить разными ягодами. Десерт лучше подавать после того, как он несколько часов постоит в холодильнике.
Рождественский стол можно украсить такими салатами:
Как сделать традиционный узвар – видеорецепт