УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Вкуснейшая кутья из риса и сочная свиная рулька: быстрое меню на Рождество 2021

4 января 2021, 05:28

Кутья на Рождество – одно из главных блюд на праздничном столе.

В меню на Рождество можно включить кутью, рульку, запеченную форель, запеченные овощи и десерт из вишни
На рождественский стол можно приготовить кутью, рульку, запеченную форель, запеченные овощи и десерт из вишни / Скриншот с instagram.com/chiavari_company

В Украине уже традиционным стал щедрый непостный ужин в Рождественский сочельник – накануне Рождества Христова, которое православные и греко-католики ежегодно празднуют 7 января.

Накануне Рождества завершается Рождественский пост, но по церковной традиции в Сочельник подаются 12 постных блюд – столько апостолов было у сына Божьего Иисуса Христа.

В светском праздничном меню остались главные рождественские блюда – кутья и узвар. Некоторые хозяюшки и хозяева следят за тем, чтобы рождественских блюд было именно 12.

Главред составил перечень блюд которые можно быстро приготовить на рождественский стол – это вкуснейшая кутья из риса, сочная свиная рулька, красная запеченная рыба, запеченные овощи и быстрый десерт.

Праздничное меню 2021: вкуснейшая кутья на Рождество

Ингредиенты:

  • 1 стакан круглого риса;
  • 50 г изюма;
  • 50 г цукатов;
  • 50 г миндаля и грецких орехов;
  • Сливочное масло, хурма, шоколад и кокосовая стружка – по вкусу.

Как готовится вкуснейшая кутья из риса – рецепт пошаговый

Промывайте рис в холодной воде, пока жидкость не станет прозрачной. Положите рис в кастрюлю с толстым дном и залейте водой. Когда вода начнет закипать – пересыпьте рис в сито и облейте холодной водой.

Потом переложите рис в кастрюлю и залейте холодной водой. Жидкости должно быть в два раза больше, чем риса. Сделайте умеренный огонь и постоянно помешивайте рис.

Параллельно подготовьте добавки – промойте изюм, нарежьте хурму, цукаты, измельчите миндаль, грецкие орехи и шоколад. Переложите отваренный рис в сито – дайте уйти лишней жидкости. Потом переложите рис в емкость и смешайте с маслом и изюмом, цукатами и миндалем.

Перед подачей украсьте кутью кусочками хурмы, измельченным шоколадом и кокосовой стружкой.

Вкуснейшая кутья – рецепт из риса
Рождественскую кутью можно приготовить из риса с орехами, изюмом, цукатами и хурмой / instagram.com/desperate_anna

Праздничное меню 2021: сочная свиная рулька – рецепт

Рецептом сочной рульки в Instagram поделилась блогер Ольга Львова.

Ингредиенты:

  • Рулька;
  • 100 мл пива;
  • 2 чайные ложки горчицы в зернах;
  • 1 чайная ложка меда;
  • Соль, перец, лавровый лист – по вкусу.

Как готовится свиная рулька в пиве – пошаговый рецепт

Положите рульку в холодную воду, посолите поперчите, добавьте лавровый лист и варите почти до готовности.

Сделайте маринад – смешайте пиво с горчицей и медом.

Переложите рульку на противень и смажьте маринадом. Рулька готовится в духовке при температуре 200 градусов около 45 минут.

Рулька готовится в духовке около 45 минут – Меню на Рождество
Свиная рулька запекается в духовке около 45 минут / instagram.com/ljvova.olga

Праздничное меню 2021: запеченная форель в духовке

Блогер ald.food поделился в Instagram простым рецептом запеченной красной рыбы.

Ингредиенты:

  • Стейк форели;
  • Несколько столовых ложек майонеза;
  • Зубчик чеснока;
  • Соль, перец и оливковое масло – по вкусу.

Как готовятся стейки форели – пошаговый рецепт

Сделайте из фольги формочки для запекания форели.

Запеченная форель – стейк – опубликован пошаговый рецепт
Запеченная форель в духовке готовится очень просто / instagram.com/ald.food

Смажьте формы оливковым маслом. Натрите в майонез чеснок и все перемешайте. Уложите форель в формы и смажьте полученной смесью из майонеза и чеснока.

Разогрейте духовку до 200 градусов и готовьте рыбу 25 минут.

Запеченная форель – стейк – опубликован пошаговый рецепт
Запеченная форель в духовке готовится очень просто / instagram.com/ald.food

Меню на Рождество 2021: отличный гарнир – запеченные овощи

Блогер vkusniye_receptiki на своей странице в Instagram разместила простой быстрый рецепт запеченных овощей.

Ингредиенты:

  • 200 г брокколи;
  • 1 баклажан;
  • 1 морковь;
  • 1 луковица;
  • 2 помидора;
  • 3 стебля сельдерея;
  • 1 небольшой кабачок;
  • 200 г цветной капусты;
  • 1 болгарский перец;
  • Оливковое масло, соль и перец – по вкусу.

Запеченные овощи – рецепт пошаговый

Нарежьте овощи крупными кусками и уложите рядами в форму для запекания. Сверху все посолите, поперчите и взбрызните оливковым маслом.

Овощи в духовке запекаются около получаса – Меню на Рождество
Овощи в духовке запекаются около 30 минут / instagram.com/vkusniye_receptiki

Овощи готовьте в духовке, разогретой до 200 или 220 градусов, на протяжении 25-30 минут.

Овощи в духовке запекаются около получаса – Меню на Рождество
Овощи в духовке запекаются около 30 минут / instagram.com/vkusniye_receptiki

Праздничное меню 2021: быстрый десерт

Блогер tort.helen в Instagram поделилась рецептом быстрого десерта в стаканчиках.

Ингредиенты:

  • 0,5 кг замороженной вишни;
  • 100 мл воды;
  • 15 г крахмала;
  • 3 столовые ложки сахара;
  • 250 г сметаны жирностью 18-20%;
  • 250 г сливочного сыра Маскарпоне;
  • 50 г сахарной пудры;
  • 60 г овсяного или миндального печенья;
  • 50 г обжаренных и измельченных орехов.

Как приготовить вишневый десерт – пошаговый рецепт

Положите вишни в кастрюлю и засыпьте сахаром. В другую емкость пересыпьте крахмал и залейте водой.

Добавьте крахмал в вишни с сахаром и варите все на небольшом огне до того момента, пока масса не станет похожей на кисель. Потом снимите массу с огня.

Меню на Рождество может украсить десерт из вишни
На Рождество можно приготовить десерт из вишни / instagram.com/tort.helen

Добавьте в сметану Маскарпоне, сахарную пудру, все перемешайте и получится крем.

Возьмите стаканчики и слоями уложите подготовленные ингредиенты:

  • Отваренные вишни;
  • Крем;
  • Кусочки печенья;
  • Отваренные вишни;
  • Крем;
  • Измельченные орехи.

Верх десерта также можно украсить разными ягодами. Десерт лучше подавать после того, как он несколько часов постоит в холодильнике.

Меню на Рождество может украсить десерт из вишни
На Рождество можно приготовить десерт в стаканчике из вишни / instagram.com/tort.helen

Рождественский стол можно украсить такими салатами:

Салат Невеста;

Салат Гнездо глухаря;

Салат Кобб.

Как сделать традиционный узвар – видеорецепт

кутья Сочельник Рождество Христово рецепты
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Красивенный салат мимоза: состав и новая версияКрасивенный салат мимоза: состав и новая версия Правильное новогоднее меню 2021: что можно и нельзя подавать и классные рецептыПравильное новогоднее меню 2021: что можно и нельзя подавать и классные рецепты Красивые, легкие и вкусные салаты без майонеза на Новый год 2021 – рецептыКрасивые, легкие и вкусные салаты без майонеза на Новый год 2021 – рецепты Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецептыЗвезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты Нежная творожная запеканка из тыквы: рецепт КлопотенкоНежная творожная запеканка из тыквы: рецепт Клопотенко
Следующий материал

Последние новости

05:28
Вкуснейшая кутья из риса и сочная свиная рулька: быстрое меню на Рождество 2021
04:57
Ученые объяснили, как связаны лысина и мужская сексуальность
04:24
Модные ошибки, которые неимоверно полнят женщин Видео
03:50
Цифра с пятью нулями: биткоину напророчили новый взлет Видео
03:13
Политолог объяснил, как приход Байдена к власти повлияет на Украину Видео
Реклама
02:20
Ученые зафиксировали сигнал из космоса и вероятную внеземную жизнь
01:36
Гороскоп на 5 января для всех: любовь, нежность и "ударная" новость Видео
00:55
Как делать профилактику болезней сердца - ответ ученых Видео
00:19
Как красиво поздравить с Днем ангела Анастасии – открытки и тексты
03 января, воскресенье
23:58
Россия ощутимо сократила добычу нефти из-за мирового кризиса
23:39
Эксперт назвал сумму пенсии украинцев при накопительной системе Видео
23:36
Гороскоп на 4 января 2021 года для всех: широкая улыбка Фортуны и карьерная расплата Видео
23:05
Разведка предупредила о возможном вторжении РФ из-за воды для Крыма Видео
22:33
Коронавирус в Украине 3 января – за сутки выявили 4,5 тысячи больных Видео
22:16
Над Мраморным морем самолет пошел на экстренную посадку после столкновения с птицами
22:11
Сенаторы-республиканцы призвали Конгресс утвердить победу Байдена Видео
21:37
В Крыму избили супругу и дочь украинского активиста Видео
21:23
В Польше украинка растрощила десять автомобилей в ДТП
21:01
Эстония выдвинула Путину территориальные претензии
20:45
В Италии украинка выпала из окна из-за тоски по родине
Реклама
20:35
Грачевский рассказал о своем состоянии после госпитализации с COVID-19
20:10
Модные тренды 2021, которые остались нам в наследство от 2020-го Фото
19:52
В Украине значительно повышена норма по коронавирусу - Минздрав
19:45
Астролог назвал пруна января №1 Видео
19:44
Мутировавший штамм COVID-19 добрался до Таиланда Видео
19:18
Трамп прошелся по статистике коронавируса в США
19:17
Синоптик спрогнозировал Украине снежный и морозный период Видео
19:08
Каждый год по ребенку: под Хмельницким женщина родила 18 малыша Видео
18:48
Мендель в стильном костюме похвасталась тату Видео
18:33
В Польше украинские туристы провалились под лед на озере Морске-Око
18:12
Будьте осторожны: водителей Киева предупредили об опасности Видео
18:03
Убийство украинки в Турции: СМИ разузнали, кем была жертва
17:40
Украина отменила пошлины на ввоз вин по требованию ЕС
16:54
У Байдена придумали, как окончательно разобраться с Трампом - Bloomberg Видео
16:45
США похвастались, как жестко "щемили" Россию из-за Украины Видео
16:30
В моду на весну-лето 2021 входят широкие брюки и длинные плащи из 90-х Фото Видео
16:04
"Шерсть на спине дыбом": Усика поймали на недопустимой ошибке Видео
15:44
Языковой омбудсмен уточнил, кому придется обязательно сдавать экзамен по украинскому Видео
15:36
Степанов самостоятельно выбрал поставщика вакцины от коронавируса - глава Медзакупок Видео
14:42
На Одесчине пьяный сын бывшего копа насмерть сбил велосипедиста - СМИ Видео
Реклама
14:39
Мешок на голове, руки в наручниках: в Турции нашли мертвой украинку
14:22
В моде каре с челкой: особенности самой привлекательной стрижки 2021 Фото
13:54
В Офисе президента рассказали о возможности отмены январского карантина Видео
13:24
Календарь стрижек на январь 2021: когда делать стрижки для привлечения денег и удачи Видео
13:24
Кравчук пояснил, почему Украина отдала ядерные боеголовки россиянам
13:11
"Санкции против России из ада": астролог назвал самый жесткий день января 2021 Видео
12:40
Первооткрыватель Эболы предупредил об опасности новой смертельной болезни
12:35
Часть Закарпатья мотнуло: раскрыт интересный факт об очаге землетрясения
12:11
Американцы назвали источник происхождения коронавируса Видео
12:03
"Нет никакой подушки": эксперт рассказал, что будет с курсом гривны в 2021 году Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять