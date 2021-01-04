Вкуснейшая кутья из риса и сочная свиная рулька: быстрое меню на Рождество 2021

На рождественский стол можно приготовить кутью, рульку, запеченную форель, запеченные овощи и десерт из вишни / Скриншот с instagram.com/chiavari_company

В Украине уже традиционным стал щедрый непостный ужин в Рождественский сочельник – накануне Рождества Христова, которое православные и греко-католики ежегодно празднуют 7 января.

Накануне Рождества завершается Рождественский пост, но по церковной традиции в Сочельник подаются 12 постных блюд – столько апостолов было у сына Божьего Иисуса Христа.

В светском праздничном меню остались главные рождественские блюда – кутья и узвар. Некоторые хозяюшки и хозяева следят за тем, чтобы рождественских блюд было именно 12.

Главред составил перечень блюд которые можно быстро приготовить на рождественский стол – это вкуснейшая кутья из риса, сочная свиная рулька, красная запеченная рыба, запеченные овощи и быстрый десерт.

Праздничное меню 2021: вкуснейшая кутья на Рождество

Ингредиенты:

1 стакан круглого риса;

50 г изюма;

50 г цукатов;

50 г миндаля и грецких орехов;

Сливочное масло, хурма, шоколад и кокосовая стружка – по вкусу.

Как готовится вкуснейшая кутья из риса – рецепт пошаговый

Промывайте рис в холодной воде, пока жидкость не станет прозрачной. Положите рис в кастрюлю с толстым дном и залейте водой. Когда вода начнет закипать – пересыпьте рис в сито и облейте холодной водой.

Потом переложите рис в кастрюлю и залейте холодной водой. Жидкости должно быть в два раза больше, чем риса. Сделайте умеренный огонь и постоянно помешивайте рис.

Параллельно подготовьте добавки – промойте изюм, нарежьте хурму, цукаты, измельчите миндаль, грецкие орехи и шоколад. Переложите отваренный рис в сито – дайте уйти лишней жидкости. Потом переложите рис в емкость и смешайте с маслом и изюмом, цукатами и миндалем.

Перед подачей украсьте кутью кусочками хурмы, измельченным шоколадом и кокосовой стружкой.

Рождественскую кутью можно приготовить из риса с орехами, изюмом, цукатами и хурмой / instagram.com/desperate_anna

Праздничное меню 2021: сочная свиная рулька – рецепт

Рецептом сочной рульки в Instagram поделилась блогер Ольга Львова.

Ингредиенты:

Рулька;

100 мл пива;

2 чайные ложки горчицы в зернах;

1 чайная ложка меда;

Соль, перец, лавровый лист – по вкусу.

Как готовится свиная рулька в пиве – пошаговый рецепт

Положите рульку в холодную воду, посолите поперчите, добавьте лавровый лист и варите почти до готовности.

Сделайте маринад – смешайте пиво с горчицей и медом.

Переложите рульку на противень и смажьте маринадом. Рулька готовится в духовке при температуре 200 градусов около 45 минут.

Свиная рулька запекается в духовке около 45 минут / instagram.com/ljvova.olga

Праздничное меню 2021: запеченная форель в духовке

Блогер ald.food поделился в Instagram простым рецептом запеченной красной рыбы.

Ингредиенты:

Стейк форели;

Несколько столовых ложек майонеза;

Зубчик чеснока;

Соль, перец и оливковое масло – по вкусу.

Как готовятся стейки форели – пошаговый рецепт

Сделайте из фольги формочки для запекания форели.

Запеченная форель в духовке готовится очень просто / instagram.com/ald.food

Смажьте формы оливковым маслом. Натрите в майонез чеснок и все перемешайте. Уложите форель в формы и смажьте полученной смесью из майонеза и чеснока.

Разогрейте духовку до 200 градусов и готовьте рыбу 25 минут.

Запеченная форель в духовке готовится очень просто / instagram.com/ald.food

Меню на Рождество 2021: отличный гарнир – запеченные овощи

Блогер vkusniye_receptiki на своей странице в Instagram разместила простой быстрый рецепт запеченных овощей.

Ингредиенты:

200 г брокколи;

1 баклажан;

1 морковь;

1 луковица;

2 помидора;

3 стебля сельдерея;

1 небольшой кабачок;

200 г цветной капусты;

1 болгарский перец;

Оливковое масло, соль и перец – по вкусу.

Запеченные овощи – рецепт пошаговый

Нарежьте овощи крупными кусками и уложите рядами в форму для запекания. Сверху все посолите, поперчите и взбрызните оливковым маслом.

Овощи в духовке запекаются около 30 минут / instagram.com/vkusniye_receptiki

Овощи готовьте в духовке, разогретой до 200 или 220 градусов, на протяжении 25-30 минут.

Овощи в духовке запекаются около 30 минут / instagram.com/vkusniye_receptiki

Праздничное меню 2021: быстрый десерт

Блогер tort.helen в Instagram поделилась рецептом быстрого десерта в стаканчиках.

Ингредиенты:

0,5 кг замороженной вишни;

100 мл воды;

15 г крахмала;

3 столовые ложки сахара;

250 г сметаны жирностью 18-20%;

250 г сливочного сыра Маскарпоне;

50 г сахарной пудры;

60 г овсяного или миндального печенья;

50 г обжаренных и измельченных орехов.

Как приготовить вишневый десерт – пошаговый рецепт

Положите вишни в кастрюлю и засыпьте сахаром. В другую емкость пересыпьте крахмал и залейте водой.

Добавьте крахмал в вишни с сахаром и варите все на небольшом огне до того момента, пока масса не станет похожей на кисель. Потом снимите массу с огня.

На Рождество можно приготовить десерт из вишни / instagram.com/tort.helen

Добавьте в сметану Маскарпоне, сахарную пудру, все перемешайте и получится крем.

Возьмите стаканчики и слоями уложите подготовленные ингредиенты:

Отваренные вишни;

Крем;

Кусочки печенья;

Отваренные вишни;

Крем;

Измельченные орехи.

Верх десерта также можно украсить разными ягодами. Десерт лучше подавать после того, как он несколько часов постоит в холодильнике.

На Рождество можно приготовить десерт в стаканчике из вишни / instagram.com/tort.helen

Рождественский стол можно украсить такими салатами:

Салат Невеста;

Салат Гнездо глухаря;

Салат Кобб.

Как сделать традиционный узвар – видеорецепт