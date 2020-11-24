Американский салат Кобб – рецепт и главное правило

Время приготовления: Время приготовления: 30 минут Калорийность Калорийность 129 ккал Кухня Кухня Американская

Салат Кобб подают на большом блюде – ингредиенты не смешивают и не заправляют, сообщила эксперт / Скриншот с instagram.com/dietolog.fus

Украинский диетолог Светлана Фус поделилась рецептом американского салата Кобб и объяснила, как правильно есть блюдо.

Главное правило – ингредиенты салата не перемешивают, а выкладывают на блюдо по отдельности, чтобы каждый гость смог взять себе то, что захочет, поделилась эксперт в Instagram.

Фус добавила, что заправка к салату также подается отдельно.

Американский Кобб салат – рецепт от диетолога

150 г помидоров;

80 г стеблей сельдерея или огурец;

180 г обжаренного куриного филе;

100 г сыра моцарелла;

80-100 г листьев салата;

2 куриных яйца или 8-9 перепелиных;

1 авокадо;

2 столовые ложки оливкового масла;

1 столовая ложка бальзамика;

1 чайная ложка горчицы в зернах;

1 чайная ложка меда;

1 зубчик чеснока;

Соль – по вкусу.

Как готовится американский салат Кобб – рецепт пошаговый

Выложите измельченные листья салата на большое блюдо. Уложите на листья салата порезанные стебля сельдерея или нарезанный огурец.

Отваренные вкрутую куриные яйца разрежьте на восемь частей. Если вы используете перепелиные яйца – разрежьте их на четыре части. Нарезанные яйца тоже уложите на листья салата.

Очищенное авокадо тоже крупно порежьте и уложите на блюдо. Также порежьте сыр и уложите на листья салата.

Потом приготовьте заправку для салата Кобб – смешайте оливковое масло с бальзамиком, медом, зерновой горчицей, натертым чесноком и солью.