Диетолог раскрыла рецепт идеального блюда на ужин

Запеченное филе рыбы с помидорами, сыром и базиликом – идеальный ужин, сообщила диетолог / Скриншот instagram.com/dietolog.fus

Украинский диетолог Светлана Фус посоветовала, что приготовить на ужин в духовке быстро, просто и вкусно.

Эксперт на своей странице в Instagram поделилась идеальным вариантом ужина из рыбы.

Фус добавила, что блюдо готовится в духовке около 20 минут.

Что приготовить на ужин быстро и просто – рецепт от диетолога

Ингредиенты:

2 филе трески весом около 200 г (можно использовать другую рыбу);

1 столовая ложка оливкового масла;

2 горсти томатов черри;

100 г натертого сыра моцарелла;

30 г натертого сыра пармезан;

Морская соль, перец черный молотый, базилик – по вкусу.

Этапы приготовления идеального блюда на ужин из рыбы

Уложите рыбу в форму для запекания, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите.

Разрежьте помидоры пополам, а базилик – порежьте. Уложите на филе подготовленные помидоры, базилик и все посыпьте натертым сыром.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Готовьте рыбу 15-20 минут.