Диетолог раскрыла рецепт идеального блюда на ужин

В духовке за 20 минут можно приготовить идеальный ужин, поделилась эксперт.
Украинский диетолог Светлана Фус посоветовала, что приготовить на ужин в духовке быстро, просто и вкусно.
Эксперт на своей странице в Instagram поделилась идеальным вариантом ужина из рыбы.
Фус добавила, что блюдо готовится в духовке около 20 минут.
Что приготовить на ужин быстро и просто – рецепт от диетолога
Ингредиенты:
- 2 филе трески весом около 200 г (можно использовать другую рыбу);
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 2 горсти томатов черри;
- 100 г натертого сыра моцарелла;
- 30 г натертого сыра пармезан;
- Морская соль, перец черный молотый, базилик – по вкусу.
Этапы приготовления идеального блюда на ужин из рыбы
Уложите рыбу в форму для запекания, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите.
Разрежьте помидоры пополам, а базилик – порежьте. Уложите на филе подготовленные помидоры, базилик и все посыпьте натертым сыром.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Готовьте рыбу 15-20 минут.
Автор: Екатерина Присяжнюк