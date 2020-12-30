Праздничный вкусный салат Невеста: самые простые рецепты

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Салат на праздник можно приготовить с пекинской капустой или с яблоком / Скриншот

Пора планировать, какие новогодние салаты 2021 подать на праздничный стол в четверг, 31 декабря.

Главред собрал самые вкусные простые рецепты салата Невеста.

Блюдо можно приготовить с курицей и плавленым сыром, с пекинской капустой или с яблоком.

Вкусный салат Невеста – рецепт с курицей и плавленым сыром

Какие ингредиенты понадобятся:

Отваренная или копченая курица – 300 г;

Куриные яйца – 4 штуки;

Плавленый сыр – 2 штуки;

Картофель – 2 штуки;

Красный салатный лук и майонез – по вкусу.

Как готовится салат Невеста с вареной курицей и плавленым сыром

Отварите картофель, яйца и курицу до полной готовности. Порежьте курицу мелким кубиком. Нарежьте лук мелким кубиком.

Возьмите большую тарелку и сформируйте блюдо:

Уложите порезанную курицу и сделайте сетку из майонеза;

Формирование праздничного салата Невеста / Скриншот

Положите лук;

Натрите картофель на крупной терке и сделайте сетку из майонеза;

Натрите желтки на мелкой терке;

Натрите плавленый сыр на мелкой терке и сделайте сетку из майонеза;

Натрите белки на крупной терке и равномерно распределите по поверхности салата.

Салат Невеста с плавленым сыром лучше подавать на стол после того, как он несколько часов пропитается.

Салат на праздник можно приготовить с пекинской капустой или с яблоком / instagram.com/yulia.9664

Вкусный салат Невеста с пекинской капустой и куриным филе

Какие ингредиенты понадобятся:

Копченое куриное филе – 400 г;

Вареные куриные яйца – 4 штуки;

Вареный или запеченный картофель – 3 штуки;

Плавленый сыр – 2 штуки;

Пекинская капуста – 5 средних листков;

Майонез – по вкусу.

Как готовится салат Невеста с курицей и пекинской капустой

Нарежьте куриное филе мелким кубиком. Уберите из листов пекинской капусты белую грубую часть, а зеленую – нарежьте полосками.

Возьмите тарелку и начните формировать салат:

Уложите натертый картофель;

Желтки яиц, измельченные вилкой;

Сделайте сетку из майонеза;

Формирование праздничного салата Невеста / Скриншот

Уложите нарезанную пекинскую капусту;

Сделайте сетку из майонеза;

Уложите плавленый сыр, натертый на мелкой терке;

Сделайте сетку из майонеза;

Уложите белки, натертые на крупной терке.

Сверху салат можно украсить майонезной сеткой.

Блюдо стоит подавать на стол через несколько часов после приготовления, тогда оно успеет пропитаться.

Салат на праздник можно приготовить с пекинской капустой или с яблоком / Скриншот

Праздничное блюдо также можно приготовить с яблоком.

Вкусный салат невеста – видео варианта приготовления блюда с яблоком