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Новогодний салат Гнездо глухаря: разные варианты красивого блюда

30 декабря 2020, 10:56

Есть разные салаты на праздник – блюдо в виде гнезда можно приготовить с отваренной или копченой курицей.

Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Кухня Кухня Европейская
Красивый новогодний салат готовится с перепелиными и куриными яйцами – Салат гнездо глухаря рецепт
Красивый новогодний салат готовится с куриными и перепелиными яйцами / instagram.com/mam_club_

В четверг, 31 декабря, на новогодний стол можно подать красивое праздничное блюдо – салат Гнездо глухаря.

Важно помнить, что в новогодние блюда 2021 не должны входить телятина и говядина, поскольку будущий год будет проходить под символом Белого Металлического Быка.

Главред решил собрать разные варианты красивого салата Гнездо глухаря – классический и необычный – и опубликовать фотографии блюда.

Как готовится классический вариант салата Гнездо глухаря

Ингредиенты:

  • 0,5 кг куриного филе;
  • 5 куриных яиц;
  • 3-4 перепелиных яйца;
  • 0,5 кг картофеля;
  • 100 г лука;
  • 250 г свежих огурцов;
  • Укроп или другая зелень, соль, перец, растительное масло, сахар, уксус, майонез – по вкусу.

Красивый праздничный салат Гнездо глухаря – рецепт классический с фото

Отварите куриное филе в подсоленной и поперченной воде. После того, как вода закипит, филе варится около 20 минут. Когда филе свариться – порежьте его мелким кубиком.

Порежьте лук мелким кубиком и замаринуйте – залейте кипятком, добавьте соль и уксус. Дайте луку промариноваться на протяжении 10 минут. Через 10 минут слейте маринад.

Очищенный картофель натрите на терке для корейской моркови или мелко нарежьте соломкой. Промойте картофель в холодной воде и просушите – переложите на бумажное полотенце.

Разогрейте в сковороде или в кастрюле с толстым дном большое количество растительного масла и поджарьте картофель. Чтобы картофель не слипся – жарьте его небольшими порциями.

Отварите яйца до полной готовности. Куриные яйца порежьте кубиком. Потом нарежьте кубиком огурцы. Порубите мелко зелень.

Классический салат гнездо глухаря – рецепт с фото
Красивый новогодний салат готовится с куриными и перепелиными яйцами / instagram.com/siberian_chef

Часть картофеля смешайте с подготовленными огурцами, филе, нарезанными яйцами и луком и добавьте майонез. Еще одну часть картофеля оставьте для украшения салата.

Тщательно смешайте все ингредиенты с майонезом, а потом формируйте классический салат Гнездо глухаря. Выложите смешанные ингредиенты в глубокую тарелку, сверху сделайте углубление, положите зелень и уложите перепелиные яйца.

Украсьте салат картофелем так, чтобы он стал похож на гнездо.

Красивый новогодний салат готовится с перепелиными и куриными яйцами
Красивый новогодний салат готовится с куриными и перепелиными яйцами / instagram.com/idordyai2020___food_ideas

Красивый праздничный салат Гнездо глухаря – рецепт необычный

Ингредиенты:

  • 1 луковица;
  • 3 картофелины;
  • 3 куриных яйца;
  • 3 перепелиных яйца;
  • 3 маринованных огурца;
  • 100 г плавленого сыра;
  • 250 г копченого куриного филе;
  • 0,5 л растительного масла;
  • Укроп – по вкусу;
  • Майонез, соль – по вкусу.

Что понадобится для маринования лука:

  • 2 столовые ложки уксуса;
  • 1/3 чайной ложки соли;
  • 1 чайная ложка сахара.

Как приготовить необычный салат Гнездо глухаря – рецепт пошаговый

Тонко нарежьте лук полукольцами, уложите в тарелку, всыпьте сахар, соль и влейте уксус и холодную воду. Лук должен мариноваться 10 минут, потом слейте жидкость.

Очистите картофель, натрите на терке для корейской моркови, промойте и выложите на бумажные полотенца, чтобы ушла лишняя жидкость.

Влейте в сковороду или в кастрюлю с толстым дном растительное масло, дайте ему хорошенько разогреться, а потом небольшими порциями обжаривайте подготовленный картофель.

Обжаренный картофель выложите на бумажные полотенца, чтобы они впитали лишний жир, и посыпьте солью.

Отварите яйца до полной готовности. Куриные яйца, маринованные огурцы и куриную грудку нарежьте соломкой. Натрите плавленый сыр на мелкой терке.

Потом можно приступать к формированию праздничного салата. Возьмите глубокую тарелку и уложите такие слои:

  • Натертый плавленый сыр;
  • Майонез;
  • Порезанные куриные яйца;
  • Майонез;
  • Нарезанные огурцы;
  • Майонез;
  • Нарезанная курица;
  • Маринованный лук.

Возьмите большую тарелку и переложите в нее салат так, чтобы маринованный лук оказался на дне. На верхушку салата уложите укроп и яйца. Потом обсыпьте салат жаренным картофелем так, чтобы получилось гнездо.

Красивый новогодний салат готовится с перепелиными и куриными яйцами
Красивый новогодний салат готовится с куриными и перепелиными яйцами / instagram.com/siberian_chef

Красивый салат Гнездо глухаря – видео с пошаговым рецептом

рецепты Новый год 2021
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