Новогодний салат Гнездо глухаря: разные варианты красивого блюда

Есть разные салаты на праздник – блюдо в виде гнезда можно приготовить с отваренной или копченой курицей.
В четверг, 31 декабря, на новогодний стол можно подать красивое праздничное блюдо – салат Гнездо глухаря.
Важно помнить, что в новогодние блюда 2021 не должны входить телятина и говядина, поскольку будущий год будет проходить под символом Белого Металлического Быка.
Главред решил собрать разные варианты красивого салата Гнездо глухаря – классический и необычный – и опубликовать фотографии блюда.
Как готовится классический вариант салата Гнездо глухаря
Ингредиенты:
- 0,5 кг куриного филе;
- 5 куриных яиц;
- 3-4 перепелиных яйца;
- 0,5 кг картофеля;
- 100 г лука;
- 250 г свежих огурцов;
- Укроп или другая зелень, соль, перец, растительное масло, сахар, уксус, майонез – по вкусу.
Красивый праздничный салат Гнездо глухаря – рецепт классический с фото
Отварите куриное филе в подсоленной и поперченной воде. После того, как вода закипит, филе варится около 20 минут. Когда филе свариться – порежьте его мелким кубиком.
Порежьте лук мелким кубиком и замаринуйте – залейте кипятком, добавьте соль и уксус. Дайте луку промариноваться на протяжении 10 минут. Через 10 минут слейте маринад.
Очищенный картофель натрите на терке для корейской моркови или мелко нарежьте соломкой. Промойте картофель в холодной воде и просушите – переложите на бумажное полотенце.
Разогрейте в сковороде или в кастрюле с толстым дном большое количество растительного масла и поджарьте картофель. Чтобы картофель не слипся – жарьте его небольшими порциями.
Отварите яйца до полной готовности. Куриные яйца порежьте кубиком. Потом нарежьте кубиком огурцы. Порубите мелко зелень.
Часть картофеля смешайте с подготовленными огурцами, филе, нарезанными яйцами и луком и добавьте майонез. Еще одну часть картофеля оставьте для украшения салата.
Тщательно смешайте все ингредиенты с майонезом, а потом формируйте классический салат Гнездо глухаря. Выложите смешанные ингредиенты в глубокую тарелку, сверху сделайте углубление, положите зелень и уложите перепелиные яйца.
Украсьте салат картофелем так, чтобы он стал похож на гнездо.
Красивый праздничный салат Гнездо глухаря – рецепт необычный
Ингредиенты:
- 1 луковица;
- 3 картофелины;
- 3 куриных яйца;
- 3 перепелиных яйца;
- 3 маринованных огурца;
- 100 г плавленого сыра;
- 250 г копченого куриного филе;
- 0,5 л растительного масла;
- Укроп – по вкусу;
- Майонез, соль – по вкусу.
Что понадобится для маринования лука:
- 2 столовые ложки уксуса;
- 1/3 чайной ложки соли;
- 1 чайная ложка сахара.
Как приготовить необычный салат Гнездо глухаря – рецепт пошаговый
Тонко нарежьте лук полукольцами, уложите в тарелку, всыпьте сахар, соль и влейте уксус и холодную воду. Лук должен мариноваться 10 минут, потом слейте жидкость.
Очистите картофель, натрите на терке для корейской моркови, промойте и выложите на бумажные полотенца, чтобы ушла лишняя жидкость.
Влейте в сковороду или в кастрюлю с толстым дном растительное масло, дайте ему хорошенько разогреться, а потом небольшими порциями обжаривайте подготовленный картофель.
Обжаренный картофель выложите на бумажные полотенца, чтобы они впитали лишний жир, и посыпьте солью.
Отварите яйца до полной готовности. Куриные яйца, маринованные огурцы и куриную грудку нарежьте соломкой. Натрите плавленый сыр на мелкой терке.
Потом можно приступать к формированию праздничного салата. Возьмите глубокую тарелку и уложите такие слои:
- Натертый плавленый сыр;
- Майонез;
- Порезанные куриные яйца;
- Майонез;
- Нарезанные огурцы;
- Майонез;
- Нарезанная курица;
- Маринованный лук.
Возьмите большую тарелку и переложите в нее салат так, чтобы маринованный лук оказался на дне. На верхушку салата уложите укроп и яйца. Потом обсыпьте салат жаренным картофелем так, чтобы получилось гнездо.
Красивый салат Гнездо глухаря – видео с пошаговым рецептом