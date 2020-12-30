Новогодний салат Гнездо глухаря: разные варианты красивого блюда

Время приготовления: Время приготовления: 30 минут Кухня Кухня Европейская

Красивый новогодний салат готовится с куриными и перепелиными яйцами / instagram.com/mam_club_

В четверг, 31 декабря, на новогодний стол можно подать красивое праздничное блюдо – салат Гнездо глухаря.

Важно помнить, что в новогодние блюда 2021 не должны входить телятина и говядина, поскольку будущий год будет проходить под символом Белого Металлического Быка.

Главред решил собрать разные варианты красивого салата Гнездо глухаря – классический и необычный – и опубликовать фотографии блюда.

Как готовится классический вариант салата Гнездо глухаря

Ингредиенты:

0,5 кг куриного филе;

5 куриных яиц;

3-4 перепелиных яйца;

0,5 кг картофеля;

100 г лука;

250 г свежих огурцов;

Укроп или другая зелень, соль, перец, растительное масло, сахар, уксус, майонез – по вкусу.

Красивый праздничный салат Гнездо глухаря – рецепт классический с фото

Отварите куриное филе в подсоленной и поперченной воде. После того, как вода закипит, филе варится около 20 минут. Когда филе свариться – порежьте его мелким кубиком.

Порежьте лук мелким кубиком и замаринуйте – залейте кипятком, добавьте соль и уксус. Дайте луку промариноваться на протяжении 10 минут. Через 10 минут слейте маринад.

Очищенный картофель натрите на терке для корейской моркови или мелко нарежьте соломкой. Промойте картофель в холодной воде и просушите – переложите на бумажное полотенце.

Разогрейте в сковороде или в кастрюле с толстым дном большое количество растительного масла и поджарьте картофель. Чтобы картофель не слипся – жарьте его небольшими порциями.

Отварите яйца до полной готовности. Куриные яйца порежьте кубиком. Потом нарежьте кубиком огурцы. Порубите мелко зелень.

Красивый новогодний салат готовится с куриными и перепелиными яйцами / instagram.com/siberian_chef

Часть картофеля смешайте с подготовленными огурцами, филе, нарезанными яйцами и луком и добавьте майонез. Еще одну часть картофеля оставьте для украшения салата.

Тщательно смешайте все ингредиенты с майонезом, а потом формируйте классический салат Гнездо глухаря. Выложите смешанные ингредиенты в глубокую тарелку, сверху сделайте углубление, положите зелень и уложите перепелиные яйца.

Украсьте салат картофелем так, чтобы он стал похож на гнездо.

Красивый новогодний салат готовится с куриными и перепелиными яйцами / instagram.com/idordyai2020___food_ideas

Красивый праздничный салат Гнездо глухаря – рецепт необычный

Ингредиенты:

1 луковица;

3 картофелины;

3 куриных яйца;

3 перепелиных яйца;

3 маринованных огурца;

100 г плавленого сыра;

250 г копченого куриного филе;

0,5 л растительного масла;

Укроп – по вкусу;

Майонез, соль – по вкусу.

Что понадобится для маринования лука:

2 столовые ложки уксуса;

1/3 чайной ложки соли;

1 чайная ложка сахара.

Как приготовить необычный салат Гнездо глухаря – рецепт пошаговый

Тонко нарежьте лук полукольцами, уложите в тарелку, всыпьте сахар, соль и влейте уксус и холодную воду. Лук должен мариноваться 10 минут, потом слейте жидкость.

Очистите картофель, натрите на терке для корейской моркови, промойте и выложите на бумажные полотенца, чтобы ушла лишняя жидкость.

Влейте в сковороду или в кастрюлю с толстым дном растительное масло, дайте ему хорошенько разогреться, а потом небольшими порциями обжаривайте подготовленный картофель.

Обжаренный картофель выложите на бумажные полотенца, чтобы они впитали лишний жир, и посыпьте солью.

Отварите яйца до полной готовности. Куриные яйца, маринованные огурцы и куриную грудку нарежьте соломкой. Натрите плавленый сыр на мелкой терке.

Потом можно приступать к формированию праздничного салата. Возьмите глубокую тарелку и уложите такие слои:

Натертый плавленый сыр;

Майонез;

Порезанные куриные яйца;

Майонез;

Нарезанные огурцы;

Майонез;

Нарезанная курица;

Маринованный лук.

Возьмите большую тарелку и переложите в нее салат так, чтобы маринованный лук оказался на дне. На верхушку салата уложите укроп и яйца. Потом обсыпьте салат жаренным картофелем так, чтобы получилось гнездо.

Красивый новогодний салат готовится с куриными и перепелиными яйцами / instagram.com/siberian_chef

Красивый салат Гнездо глухаря – видео с пошаговым рецептом