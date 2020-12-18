Красивые, легкие и вкусные салаты на Новый год 2021 без майонеза – рецепты

Время приготовления: Время приготовления: 30 минут Кухня Кухня Европейская

На Новый год можно приготовить необычный салат из семги / Скриншот с instagram.com/missis_home_

Традиционные салаты на новогодний стол 2021, например оливье или шуба – тяжелые, содержат около 200 калорий и могут навредить желудку и фигуре.

Вместо традиционных салатов на праздничный стол можно приготовить блюда без майонеза, благодаря этому они не будут такими калорийными.

Главред нашел простые рецепты легких, вкусных и красивых праздничных салатов.

Легкие праздничные салаты – рецепт №1

Эксперт по правильному питанию Наталья Горелова в Instagram поделилась рецептом салата с куриным филе, который называется Женский каприз.

Салат Женский каприз

Ингредиенты:

300 г куриного филе, отваренного в соленой воде;

2 вареных куриных яйца;

200 г шампиньонов;

Треть луковицы;

80 г чернослива;

60 г сыра;

Растительное масло.

Что понадобится для приготовления соуса:

130 г греческого йогурта или сметаны;

1 чайная ложка горчицы;

1 чайная ложка лимонного сока;

Соль и перец – по вкусу.

Как готовится салат Женский каприз – рецепт пошаговый

Нарежьте филе мелкими кубиками. Порежьте грибы и лук и обжарьте вместе на сковороде. Отваренные яйца и сыр натрите на мелкой терке. Промойте чернослив и нарежьте мелкими кусочками.

Потом сделайте соус – смешайте йогурт, горчицу, лимонный сок и добавьте соль и перец. После этого снова перемешайте заправку.

Сформируйте новогодний салат:

1 слой – уложите кусочки филе и смажьте соусом;

2 слой – положите грибы с луком;

3 слой – уложите натертые яйца и смажьте соусом;

4 слой – уложите кусочки филе;

5 слой – положите грибы с луком;

6 слой – уложите кусочки филе;

7 слой – положите кусочки чернослива и смажьте соусом;

8 слой – натертый сыр.

Праздничный салат можно украсить зеленью и орехами.

На Новый год можно приготовить необычный салат из филе / Скриншот с instagram.com/gorelova.pp

Простые салаты на праздник без майонеза – рецепт №2

Праздничный салат-суши

Ингредиенты:

200 г отваренного риса;

200 г слабосоленой семги;

Пачка плавленого сыра или 150 г сыра Филадельфия;

100 г твердого сыра;

1 авокадо (не слишком спелое);

2 столовые ложки лимонного сока;

Укроп – по вкусу;

Листья салата.

Как приготовить новогодний салат-суши – рецепт

Семгу нарежьте кубиками и сбрызните лимонным соком. Натрите плавленый сыр и мелко нарежьте укроп. Перемешайте плавленый сыр с укропом. Авокадо нарежьте небольшими кубиками.

Потом сформируйте салат. Уложите на тарелку тщательно промытые листья салата. Если хотите, чтобы салат имел правильную форму, – можно использовать металлический четырехугольник.

Уложите форму на листья салата и выкладывайте продукты слоями:

1 слой – отваренный рис;

2 слой – треть плавленого сыра с укропом;

3 слой – семга;

4 слой – авокадо;

5 слой – оставшаяся часть плавленого сыра с укропом;

6 слой – натрите твердый сыр.

Готовый салат нужно поставить в прохладное место, чтобы он настоялся. Блюдо можно украсить зеленью, икрой и рыбой.

На Новый год можно приготовить салат-суши / Скриншот с instagram.com/food_recepty_sonya

Простые салаты на Новый год 2021 – рецепт №3

Блогер Марина Мамонова в Instagram поделилась рецептом новогоднего салата Фруктовая елочка.

Праздничный салат Фруктовая елочка

Ингредиенты:

350 г бананов;

200 г мандаринов;

350 г киви;

170 г натурального йогурта;

10 г меда;

10 г кунжута.

Как приготовить салат на Новый год 2021 Фруктовая елочка – пошаговый рецепт

Очистите бананы и нарежьте кружочками. Один кружочек банана оставьте, из него нужно будет сделать звезду для елочки. Разберите мандарины на дольки. Очищенные киви порежьте тонкими кружочками.

Потом приготовьте заправку для салата – смешайте йогурт и мед.

Возьмите плоскую тарелку и выложите на дно по очереди кружочки бананов и дольки мандаринов. Сформируйте из фруктов пирамиду.

Смажьте фруктовую пирамиду заправкой. Уложите на пирамиду кружочки киви, они должны накладываться друг на друга.

Вырежьте из кружочка банана звезду. Обсыпьте звезду кунжутом и закрепите на верхушке пирамиды (можете использовать зубочистку). Фруктовый салат можно украсить мятой.

На Новый год можно сделать необычный фруктовый салат / instagram.com/marina.zozh.mechta

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