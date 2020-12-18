Красивые, легкие и вкусные салаты на Новый год 2021 без майонеза – рецепты

Новогодние салаты 2021 можно заправить йогуртом или соусом, сделанным на его основе.
Традиционные салаты на новогодний стол 2021, например оливье или шуба – тяжелые, содержат около 200 калорий и могут навредить желудку и фигуре.
Вместо традиционных салатов на праздничный стол можно приготовить блюда без майонеза, благодаря этому они не будут такими калорийными.
Главред нашел простые рецепты легких, вкусных и красивых праздничных салатов.
Легкие праздничные салаты – рецепт №1
Эксперт по правильному питанию Наталья Горелова в Instagram поделилась рецептом салата с куриным филе, который называется Женский каприз.
Салат Женский каприз
Ингредиенты:
- 300 г куриного филе, отваренного в соленой воде;
- 2 вареных куриных яйца;
- 200 г шампиньонов;
- Треть луковицы;
- 80 г чернослива;
- 60 г сыра;
- Растительное масло.
Что понадобится для приготовления соуса:
- 130 г греческого йогурта или сметаны;
- 1 чайная ложка горчицы;
- 1 чайная ложка лимонного сока;
- Соль и перец – по вкусу.
Как готовится салат Женский каприз – рецепт пошаговый
Нарежьте филе мелкими кубиками. Порежьте грибы и лук и обжарьте вместе на сковороде. Отваренные яйца и сыр натрите на мелкой терке. Промойте чернослив и нарежьте мелкими кусочками.
Потом сделайте соус – смешайте йогурт, горчицу, лимонный сок и добавьте соль и перец. После этого снова перемешайте заправку.
Сформируйте новогодний салат:
- 1 слой – уложите кусочки филе и смажьте соусом;
- 2 слой – положите грибы с луком;
- 3 слой – уложите натертые яйца и смажьте соусом;
- 4 слой – уложите кусочки филе;
- 5 слой – положите грибы с луком;
- 6 слой – уложите кусочки филе;
- 7 слой – положите кусочки чернослива и смажьте соусом;
- 8 слой – натертый сыр.
Праздничный салат можно украсить зеленью и орехами.
Простые салаты на праздник без майонеза – рецепт №2
Праздничный салат-суши
Ингредиенты:
- 200 г отваренного риса;
- 200 г слабосоленой семги;
- Пачка плавленого сыра или 150 г сыра Филадельфия;
- 100 г твердого сыра;
- 1 авокадо (не слишком спелое);
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- Укроп – по вкусу;
- Листья салата.
Как приготовить новогодний салат-суши – рецепт
Семгу нарежьте кубиками и сбрызните лимонным соком. Натрите плавленый сыр и мелко нарежьте укроп. Перемешайте плавленый сыр с укропом. Авокадо нарежьте небольшими кубиками.
Потом сформируйте салат. Уложите на тарелку тщательно промытые листья салата. Если хотите, чтобы салат имел правильную форму, – можно использовать металлический четырехугольник.
Уложите форму на листья салата и выкладывайте продукты слоями:
- 1 слой – отваренный рис;
- 2 слой – треть плавленого сыра с укропом;
- 3 слой – семга;
- 4 слой – авокадо;
- 5 слой – оставшаяся часть плавленого сыра с укропом;
- 6 слой – натрите твердый сыр.
Готовый салат нужно поставить в прохладное место, чтобы он настоялся. Блюдо можно украсить зеленью, икрой и рыбой.
Простые салаты на Новый год 2021 – рецепт №3
Блогер Марина Мамонова в Instagram поделилась рецептом новогоднего салата Фруктовая елочка.
Праздничный салат Фруктовая елочка
Ингредиенты:
- 350 г бананов;
- 200 г мандаринов;
- 350 г киви;
- 170 г натурального йогурта;
- 10 г меда;
- 10 г кунжута.
Как приготовить салат на Новый год 2021 Фруктовая елочка – пошаговый рецепт
Очистите бананы и нарежьте кружочками. Один кружочек банана оставьте, из него нужно будет сделать звезду для елочки. Разберите мандарины на дольки. Очищенные киви порежьте тонкими кружочками.
Потом приготовьте заправку для салата – смешайте йогурт и мед.
Возьмите плоскую тарелку и выложите на дно по очереди кружочки бананов и дольки мандаринов. Сформируйте из фруктов пирамиду.
Смажьте фруктовую пирамиду заправкой. Уложите на пирамиду кружочки киви, они должны накладываться друг на друга.
Вырежьте из кружочка банана звезду. Обсыпьте звезду кунжутом и закрепите на верхушке пирамиды (можете использовать зубочистку). Фруктовый салат можно украсить мятой.
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