Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты

Традиционное новогоднее блюдо можно приготовить и без майонеза.
До Нового года 2021 осталось немного времени – пора подбирать рецепт салата оливье, который давно считается неотъемлемой частью новогоднего стола.
Классическим считается рецепт этого салата, который был популярным во времена СССР – тогда использовали самые доступные овощи и вареную колбасу.
Новогодний салат можно приготовить не только с колбасой, а и с мясом и курицей. Главред решил найти класснючие рецепты звезды праздничного стола – классический и оригинальные.
Как приготовить оливье – рецепт классический
Ингредиенты:
- Вареный картофель – 3-4 штуки;
- Вареная морковь – 2-3 штуки;
- Вареные яйца – 4-5 штук;
- Вареная колбаса – 400 г;
- Соленые огурцы – 2-3 штуки;
- Консервированный горошек – 1 банка;
- Зеленый лук – 1 пучок;
- Майонез – по вкусу.
Как приготовить классический салат оливье – рецепт пошаговый
Очищенные овощи нарежьте небольшими кубиками. Порубите зеленый лук. Слейте с горошка лишнюю жидкость.
Переложите все ингредиенты в одну емкость и перемешайте. Лучше блюдо смазывать майонезом перед подачей. Оливье классический намного вкуснее, когда охлажден.
Как приготовить необычный новогодний салат с мясом и с курицей
Оригинальное мясное оливье – состав:
- Отваренный картофель – 3-5 штук;
- Отваренный говяжий язык – около 400 г;
- Соленые огурцы – 4-5 штук;
- Каперсы – 50 г;
- Перепелиные яйца отваренные – 6 штук;
- Майонез – 50 г;
- Сметана 25% жирности – 3-5 столовых ложек;
- Столовый хрен – 1-2 столовые ложки;
- Укроп – 30 г;
- Зеленый лук;
- Свежий огурец;
- Перец, соль – по вкусу.
Как готовится оливье с мясом – рецепт пошаговый
Теплый очищенный картофель нарежьте кубиком, добавьте майонез и положите каперсы. Порежьте огурцы кубиками и порубите укроп. Переложите огурцы в сито, чем-то прижмите и подождите, пока уйдет лишняя жидкость. Потом поперчите огурцы и смешайте с укропом.
Очистите отварной язык и нарежьте кубиком. Смешайте хрен и сметану и добавьте соус в нарезанный язык.
Возьмите большое блюдо и смешайте все ингредиенты. Попробуйте салат, если есть необходимость – добавьте соль.
Украсьте салат тонко нарезанными полосками свежего огурца, половинками отваренных перепелиных яиц и зеленым луком.
Оригинальное куриное оливье – ингредиенты:
- 250 г отварного куриного филе;
- 150 г свежих огурцов;
- 150 г соленых огурцов;
- 1 отваренная морковь;
- 2 отваренных яйца;
- 1 авокадо;
- 150 г консервированного горошка;
- Соль, перец – по вкусу.
Что понадобится для заправки:
- 250 г греческого йогурта;
- 2 желтка;
- 1 столовая ложка сока лимона;
- Половина чайной ложки горчицы.
Как приготовить необычное оливье с курицей – рецепт
Куриное филе и овощи нарежьте кубиком. Также нарежьте кубиком огурцы, авокадо и яйца. Смешайте все ингредиенты и всыпьте зеленый горошек. После этого снова все перемешайте.
Сделайте соус – просто взбейте в блендере йогурт, желтки и лимонный сок. Смешайте ингредиенты с соусом и добавьте соль и перец. Перед подачей блюдо можно украсить листьями салата.