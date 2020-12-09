Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты

Время приготовления: Время приготовления: 30 минут Кухня Кухня Советская/Европейская

Оливье с колбасой уже считается классическим / Скриншот с instagram.com/vegfoodrus_

До Нового года 2021 осталось немного времени – пора подбирать рецепт салата оливье, который давно считается неотъемлемой частью новогоднего стола.

Классическим считается рецепт этого салата, который был популярным во времена СССР – тогда использовали самые доступные овощи и вареную колбасу.

Новогодний салат можно приготовить не только с колбасой, а и с мясом и курицей. Главред решил найти класснючие рецепты звезды праздничного стола – классический и оригинальные.

Как приготовить оливье – рецепт классический

Ингредиенты:

Вареный картофель – 3-4 штуки;

Вареная морковь – 2-3 штуки;

Вареные яйца – 4-5 штук;

Вареная колбаса – 400 г;

Соленые огурцы – 2-3 штуки;

Консервированный горошек – 1 банка;

Зеленый лук – 1 пучок;

Майонез – по вкусу.

Как приготовить классический салат оливье – рецепт пошаговый

Очищенные овощи нарежьте небольшими кубиками. Порубите зеленый лук. Слейте с горошка лишнюю жидкость.

Переложите все ингредиенты в одну емкость и перемешайте. Лучше блюдо смазывать майонезом перед подачей. Оливье классический намного вкуснее, когда охлажден.

"Колбасный" оливье уже считается классическим / Скриншот с instagram.com/kyhonjka

Как приготовить необычный новогодний салат с мясом и с курицей

Оригинальное мясное оливье – состав:

Отваренный картофель – 3-5 штук;

Отваренный говяжий язык – около 400 г;

Соленые огурцы – 4-5 штук;

Каперсы – 50 г;

Перепелиные яйца отваренные – 6 штук;

Майонез – 50 г;

Сметана 25% жирности – 3-5 столовых ложек;

Столовый хрен – 1-2 столовые ложки;

Укроп – 30 г;

Зеленый лук;

Свежий огурец;

Перец, соль – по вкусу.

Как готовится оливье с мясом – рецепт пошаговый

Теплый очищенный картофель нарежьте кубиком, добавьте майонез и положите каперсы. Порежьте огурцы кубиками и порубите укроп. Переложите огурцы в сито, чем-то прижмите и подождите, пока уйдет лишняя жидкость. Потом поперчите огурцы и смешайте с укропом.

Очистите отварной язык и нарежьте кубиком. Смешайте хрен и сметану и добавьте соус в нарезанный язык.

Возьмите большое блюдо и смешайте все ингредиенты. Попробуйте салат, если есть необходимость – добавьте соль.

Украсьте салат тонко нарезанными полосками свежего огурца, половинками отваренных перепелиных яиц и зеленым луком.

Оливье можно приготовить с отварным говяжьим языком / instagram.com/recept_everyday

Оригинальное куриное оливье – ингредиенты:

250 г отварного куриного филе;

150 г свежих огурцов;

150 г соленых огурцов;

1 отваренная морковь;

2 отваренных яйца;

1 авокадо;

150 г консервированного горошка;

Соль, перец – по вкусу.

Что понадобится для заправки:

250 г греческого йогурта;

2 желтка;

1 столовая ложка сока лимона;

Половина чайной ложки горчицы.

Как приготовить необычное оливье с курицей – рецепт

Куриное филе и овощи нарежьте кубиком. Также нарежьте кубиком огурцы, авокадо и яйца. Смешайте все ингредиенты и всыпьте зеленый горошек. После этого снова все перемешайте.

Сделайте соус – просто взбейте в блендере йогурт, желтки и лимонный сок. Смешайте ингредиенты с соусом и добавьте соль и перец. Перед подачей блюдо можно украсить листьями салата.