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Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты

9 декабря 2020, 05:23

Традиционное новогоднее блюдо можно приготовить и без майонеза.

Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Кухня Кухня Советская/Европейская
Традиционный новогодний салат с колбасой уже считается классическим
Оливье с колбасой уже считается классическим / Скриншот с instagram.com/vegfoodrus_

До Нового года 2021 осталось немного времени – пора подбирать рецепт салата оливье, который давно считается неотъемлемой частью новогоднего стола.

Классическим считается рецепт этого салата, который был популярным во времена СССР – тогда использовали самые доступные овощи и вареную колбасу.

Новогодний салат можно приготовить не только с колбасой, а и с мясом и курицей. Главред решил найти класснючие рецепты звезды праздничного стола – классический и оригинальные.

Как приготовить оливье – рецепт классический

Ингредиенты:

  • Вареный картофель – 3-4 штуки;
  • Вареная морковь – 2-3 штуки;
  • Вареные яйца – 4-5 штук;
  • Вареная колбаса – 400 г;
  • Соленые огурцы – 2-3 штуки;
  • Консервированный горошек – 1 банка;
  • Зеленый лук – 1 пучок;
  • Майонез – по вкусу.

Как приготовить классический салат оливье – рецепт пошаговый

Очищенные овощи нарежьте небольшими кубиками. Порубите зеленый лук. Слейте с горошка лишнюю жидкость.

Переложите все ингредиенты в одну емкость и перемешайте. Лучше блюдо смазывать майонезом перед подачей. Оливье классический намного вкуснее, когда охлажден.

Традиционный новогодний салат с колбасой уже считается классическим
"Колбасный" оливье уже считается классическим / Скриншот с instagram.com/kyhonjka

Как приготовить необычный новогодний салат с мясом и с курицей

Оригинальное мясное оливье – состав:

  • Отваренный картофель – 3-5 штук;
  • Отваренный говяжий язык – около 400 г;
  • Соленые огурцы – 4-5 штук;
  • Каперсы – 50 г;
  • Перепелиные яйца отваренные – 6 штук;
  • Майонез – 50 г;
  • Сметана 25% жирности – 3-5 столовых ложек;
  • Столовый хрен – 1-2 столовые ложки;
  • Укроп – 30 г;
  • Зеленый лук;
  • Свежий огурец;
  • Перец, соль – по вкусу.

Как готовится оливье с мясом – рецепт пошаговый

Теплый очищенный картофель нарежьте кубиком, добавьте майонез и положите каперсы. Порежьте огурцы кубиками и порубите укроп. Переложите огурцы в сито, чем-то прижмите и подождите, пока уйдет лишняя жидкость. Потом поперчите огурцы и смешайте с укропом.

Очистите отварной язык и нарежьте кубиком. Смешайте хрен и сметану и добавьте соус в нарезанный язык.

Возьмите большое блюдо и смешайте все ингредиенты. Попробуйте салат, если есть необходимость – добавьте соль.

Украсьте салат тонко нарезанными полосками свежего огурца, половинками отваренных перепелиных яиц и зеленым луком.

Традиционный новогодний салат можно приготовить с отварным говяжьим языком
Оливье можно приготовить с отварным говяжьим языком / instagram.com/recept_everyday

Оригинальное куриное оливье – ингредиенты:

  • 250 г отварного куриного филе;
  • 150 г свежих огурцов;
  • 150 г соленых огурцов;
  • 1 отваренная морковь;
  • 2 отваренных яйца;
  • 1 авокадо;
  • 150 г консервированного горошка;
  • Соль, перец – по вкусу.

Что понадобится для заправки:

  • 250 г греческого йогурта;
  • 2 желтка;
  • 1 столовая ложка сока лимона;
  • Половина чайной ложки горчицы.

Как приготовить необычное оливье с курицей – рецепт

Куриное филе и овощи нарежьте кубиком. Также нарежьте кубиком огурцы, авокадо и яйца. Смешайте все ингредиенты и всыпьте зеленый горошек. После этого снова все перемешайте.

Сделайте соус – просто взбейте в блендере йогурт, желтки и лимонный сок. Смешайте ингредиенты с соусом и добавьте соль и перец. Перед подачей блюдо можно украсить листьями салата.

Традиционный новогодний салат можно приготовить с отварной куриной грудкой и без майонеза – Оливье с мясом
Оливье можно приготовить с отварной куриной грудкой и без майонеза / Скриншот с instagram.com/receptov.more

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