2 марта – какой сегодня праздник: что делать в Чистый понедельник

2 марта – начало Великого поста. Чистый понедельник 2020 имеет особые традиции и приметы.
2 марта 2020 – сегодня праздник спички и начало Великого поста 2020.
Мир отмечает Международный день спички 2020. А в России проходит День театрального кассира 2020.
По народному календарю, 2 марта – Овсянки, Ярило с овсянкой или Ярило с бороной.
2 марта – праздник церковный
У православных начался Великий пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Как правильно войти в Великий пост и как есть картошку и не толстеть.
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2 марта – приметы
Есть такие приметы 2 марта на погоду:
- много снега еще лежит – к хорошему урожаю хлеба;
- много луж – к хорошему сенокосу;
- туман – к холодному маю;
- перистые облака с запада идут – к дождю на следующий день.
2 марта – что нельзя делать, а что нужно
В честь вестницы весны – птицы овсянки – в старину хозяйки пекли овсяное печенье в этот день, их называли овсяники.
Овсяное печенье – классический рецепт – готовится из овсяной и пшеничной муки (по 400 г) с одной столовой ложкой крахмала, стакана теплого молока и 2 ч. ложки соды, сахара (300 г) и сливочного масла (200 г).
Читайте такжеВеликий пост: лучшие простые постные блюдаЕсть еще овсяное печенье – рецепт без масла и муки – из овсяных хлопьев Экстра (2 стакана), двух куриных яиц, сахара (3 ч. л.) и с горстью изюма. Еще добавляют по вкусу ванилин и корицу. Впрочем, учитывая наступление Великого поста – оба варианта не подходят (из-за яиц, а в первом случае – из-за молока и масла).
К слову, о посте. 2 марта в 2020 году – это первый день Великого поста – Чистый понедельник. Днем наводят порядок дома, а вечером принято ходить в церковь.
Из домашних дел в первую очередь перемывают посуду. Да и сами сегодня хорошенько моются. Можно пересаживать домашние растения.
Чистый понедельник считается самым удачным днем года для избавления от вредных привычек.
По народным поверьям, 2 марта – в Чистый понедельник – нельзя:
- доедать оставшуюся после Масленицы еду;
- женщинам – ходить в гости;
- ругаться и сквернословить.
2 марта – именины
День ангела справляют Анна, Василий, Виктор и Владимир, Кузьма, Лев и Павел.
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2 марта – кто родился
2 марта родились такие знаменитости:
- 1904 — американский детский писатель и мультипликатор Доктор Сьюз (наст. имя Теодор Зойс Гайзель), создатель мультфильмов Кот в шляпе, Гринч — похититель Рождества и др).
- 1931 — генсек ЦК КПСС, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев.
- 1955 — основатель и руководитель японской тоталитарной секты Аум синрикё Сёко Асахара.
- 1962 — американский певец, музыкант и актер, основатель рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови.
- 1968 — английский актер Дэниел Крейг (больше всего известен ролями Джеймса Бонда и Микаэля Блумквиста).