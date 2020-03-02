2 марта – какой сегодня праздник: что делать в Чистый понедельник

2 марта – праздник Великий пост 2020 – что нельзя делать, что есть / 1zoom.ru

2 марта 2020 – сегодня праздник спички и начало Великого поста 2020.

Мир отмечает Международный день спички 2020. А в России проходит День театрального кассира 2020.

По народному календарю, 2 марта – Овсянки, Ярило с овсянкой или Ярило с бороной.

2 марта – праздник церковный

У православных начался Великий пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Как правильно войти в Великий пост и как есть картошку и не толстеть.

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2 марта – приметы

Есть такие приметы 2 марта на погоду:

много снега еще лежит – к хорошему урожаю хлеба;

много луж – к хорошему сенокосу;

туман – к холодному маю;

перистые облака с запада идут – к дождю на следующий день.

2 марта – что нельзя делать, а что нужно

В честь вестницы весны – птицы овсянки – в старину хозяйки пекли овсяное печенье в этот день, их называли овсяники.

Овсяное печенье – классический рецепт – готовится из овсяной и пшеничной муки (по 400 г) с одной столовой ложкой крахмала, стакана теплого молока и 2 ч. ложки соды, сахара (300 г) и сливочного масла (200 г).

Читайте такжеВеликий пост: лучшие простые постные блюдаЕсть еще овсяное печенье – рецепт без масла и муки – из овсяных хлопьев Экстра (2 стакана), двух куриных яиц, сахара (3 ч. л.) и с горстью изюма. Еще добавляют по вкусу ванилин и корицу. Впрочем, учитывая наступление Великого поста – оба варианта не подходят (из-за яиц, а в первом случае – из-за молока и масла).

К слову, о посте. 2 марта в 2020 году – это первый день Великого поста – Чистый понедельник. Днем наводят порядок дома, а вечером принято ходить в церковь.

Из домашних дел в первую очередь перемывают посуду. Да и сами сегодня хорошенько моются. Можно пересаживать домашние растения.

Чистый понедельник считается самым удачным днем года для избавления от вредных привычек.

По народным поверьям, 2 марта – в Чистый понедельник – нельзя:

доедать оставшуюся после Масленицы еду;

женщинам – ходить в гости;

ругаться и сквернословить.

2 марта – именины

День ангела справляют Анна, Василий, Виктор и Владимир, Кузьма, Лев и Павел.

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2 марта – кто родился

2 марта родились такие знаменитости: