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Как правильно войти в Великий пост и как есть картошку и не толстеть

1 марта 2020, 07:00

К посту нужно подходить с умом, поститься, в первую очередь, с духовной точки зрения, подчеркнула врач-диетолог.

Великий пост 2020 – питание и как есть картошку и не толстеть
Великий пост 2020 – питание и как есть картошку и не толстеть / 1zoom.ru

Великий пост 2020 начинается 2 марта, в понедельник, – и закончится 18 апреля, в субботу.

Это время, когда верующим запрещено употреблять молочные продукты, яйца и продукты из мяса. Исключение делается для пожилых людей и детей до 14 лет, беременных женщин и больных, путешественников и военных. Подробнее читайте в нашем материале Великий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные.

Как правильно войти в Великий пост, а потом разговеться – чтобы не заработать себе холецистит, панкреатит и иные болячки – рассказала читателям Главреда врач-диетолог, специалист медицины антистарения, основательница Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталинская.

"Прежде всего стоит отметить, что далеко не всем нужно поститься, потому что пост, особенно Великий пост, означает, что человек должен воздерживаться от употребления пищи животного происхождения, а это полезно далеко не всем. Также из рациона должен быть исключен любой жир, а в отдельные дни вообще ничего нельзя есть", – пояснила эксперт во время чата на Главреде.

Поэтому к посту нужно подходить с умом, поститься, в первую очередь, с духовной точки зрения, подчеркнула врач-диетолог.

"А некоторым людям – ослабленным, беременным, подросткам, болеющим – не нужно поститься вообще. Но еду нужно максимально приблизить к постной. То есть нужно употреблять больше овощей, бобовых, грибов, круп, орехов, семян – наше питание должно быть разнообразным!" – призвала Скиталинская.

А для того, чтобы большое количество растительной пищи не вызвало нарушений работы кишечника, желудка – то есть чтобы в организм не попадало много грубой клетчатки – растительную пищу необходимо термически обрабатывать: готовить разнообразные запеканки, супы, паштеты, пюре, голубцы. То есть овощи должны быть термически обработаны, пояснила она.

"Для получения белка в достаточном для организма количестве следует употреблять бобовые. А далеко не все бобовые легко усваиваются: легче всего усваивается чечевица, хуже всего – фасоль, определенные ее сорта. Поэтому отдавайте предпочтение чечевице, грибам. Но помните, что все это перед приготовлением нужно надолго замачивать и готовить до тех пор, пока оно не начнет фактически развариваться", – рассказала Скиталинская.

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Как есть картошку в Великий пост и не толстеть

Врач-диетолог особенно посоветовала употреблять картофель, потому что у него хороший состав аминокислот, которые полностью сбалансированы по своему составу.

"Поэтому картофель следует употреблять ежедневно. Чтобы от картофеля не поправиться да еще и набраться здоровья, ее стоит употреблять в чуть охлажденном виде и лучше – в мундире. Ежедневно съедайте одну картофелину в мундире. Дополняйте рацион вареным бурячком, ягодами, орехами, семенами. Питайтесь чаще, а пищу употребляйте в теплом виде", – подытожила Скиталинская.

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Великий пост 2020 – календарь питания наглядно

Самые строгие дни Великого поста 2020 – это первый день и Страстная пятница (в этом году – 17 апреля). В эти дни церковный устав предписывает вообще воздерживаться от пищи.

Многие даже воды пытается в Страстную пятницу не пить – минимум до выноса Плащаницы на церковной службе.

В остальные дни поста не едят молочные продукты, яйца и мясные продукты. Рыбу и блюда с добавлением масла готовят только в определенные дни.

Великий пост 2020 – календарь питания по дням
Великий пост 2020 – календарь питания по дням / Главред

На 49-й день от начала поста празднуется православная Пасха 2020: все запреты в еде снимаются.

Оксана Скиталинская Великий пост питание здоровье
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