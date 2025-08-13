Старшая дочь Кошевого ошарашила горячими танцами

Варвара Кошевая профессионально танцует и показывает свои достижения.

Старшая дочь украинского шоумена и комика Евгения Кошевого и его жены, танцовщицы и дизайнера Ксении Кошевой Варвара Кошевая, ошарашила своим откровенным танцем.

Молодая девушка поделилась видео на своей странице в Instagram. Варвара показала, как тренируется в спортивном зале и танцует в коротких шортах и топике.

Скорее всего, девушка посещает занятия по Ladies dance, стиль, который сочетает в себе пластику, современные движения и немного грации от стрип-дэнс.

К слову, Варвара шикарно справляется с танцем - она пластичная, с тем же четко выдерживает ритм и четкость движений там, где того требует хореография.

О персоне: Евгений Кошевой Евгений Викторович Кошевой — украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. С 2005 года и по настоящее время — участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года — член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха", сообщает "Википедия".

