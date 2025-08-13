Тото Кутуньо пел "Червону руту": трогательное видео

Итальянский исполнитель очень красиво пел Червону руту почти 10 лет тому назад.

https://glavred.info/starnews/toto-kutuno-pel-chervonu-rutu-trogatelnoe-video-10689488.html Ссылка скопирована

Как Тото Кутуньо пел "Червону Руту" / Коллаж Главред, фото скриншот видео, Википедия

Кратко:

Как Тото Кутуньо спел на украинском языке

Как звучала песня

Легендарную украинскую песню "Червона рута", которую на память, наверное, знает чуть ли не каждый украинец, пели многие артисты на протяжении своей карьеры.

Эта песня была написала в 1970 году, и исполнялась ВИА "Смеричка" под упр. Льва Дутковского, а позднее Софией Ротару в сопровождении ВИА "Червона рута" под упр. Анатолия Евдокименко.

видео дня

"Червона рута" стала одной из самых знаменитых и узнаваемых украинских песен в мире.

Главред решил вспомнить, как композиция звучала в исполнении метра итальянской эстрады Тото Кутуньо.

Но вот мало кто знает, что в 2016 году "Червону Руту" спел итальянский популярный певец Тото Кутуньо. Своим бархатным голосом и на украинском языке он прекрасно исполнил песню, чем вызвал восторг публики музыкального фестиваля.

Тото Кутуньо стал всемирно известным во второй половине семидесятых годов благодаря песням L’italiano, Solo noi и Serenata. За свою жизнь выпустил 19 музыкальных альбомов, дважды выигрывал музыкальный конкурс в Сан-Ремо, и стал победителем Евровидения в 1990 году.

Кроме того Кутуньо был талантливым автором песен. Его музыку исполняли такие легенды, как Адриано Челентано, Джо Дассен, Мирей Матье, Далида, Ricchi e Poveri и пр.

Тото Кутуньо умер

Напомним, ранее стало известно о том, что итальянский певец и композитор-песенник Тото Кутуньо скончался в Милане в больнице Святого Рафаэля. Причиной смерти звезды Манкузо назвал "продолжительную болезнь, которая усугубилась в последние несколько месяцев". Подробности менеджер не раскрыл.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее семья Марка Марголиса сообщила, что звезда фильма "Лицо со шрамом" и сериала "Во все тяжкие" умер в больнице в возрасте 84 лет. На момент смерти он оставался действующим актером.

Отметим, как сообщал Главред, в возрасте 70-ти лет в Ялте умер режиссер "Мастера и Маргариты". Кинорежиссер Юрий Кара в последние годы жил в оккупированном Крыму.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред