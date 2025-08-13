Тото Кутуньо пел "Червону руту": трогательное видео

Кратко:
- Как Тото Кутуньо спел на украинском языке
- Как звучала песня
Легендарную украинскую песню "Червона рута", которую на память, наверное, знает чуть ли не каждый украинец, пели многие артисты на протяжении своей карьеры.
Эта песня была написала в 1970 году, и исполнялась ВИА "Смеричка" под упр. Льва Дутковского, а позднее Софией Ротару в сопровождении ВИА "Червона рута" под упр. Анатолия Евдокименко.
"Червона рута" стала одной из самых знаменитых и узнаваемых украинских песен в мире.
Главред решил вспомнить, как композиция звучала в исполнении метра итальянской эстрады Тото Кутуньо.
Но вот мало кто знает, что в 2016 году "Червону Руту" спел итальянский популярный певец Тото Кутуньо. Своим бархатным голосом и на украинском языке он прекрасно исполнил песню, чем вызвал восторг публики музыкального фестиваля.
Тото Кутуньо стал всемирно известным во второй половине семидесятых годов благодаря песням L’italiano, Solo noi и Serenata. За свою жизнь выпустил 19 музыкальных альбомов, дважды выигрывал музыкальный конкурс в Сан-Ремо, и стал победителем Евровидения в 1990 году.
Кроме того Кутуньо был талантливым автором песен. Его музыку исполняли такие легенды, как Адриано Челентано, Джо Дассен, Мирей Матье, Далида, Ricchi e Poveri и пр.
Тото Кутуньо умер
Напомним, ранее стало известно о том, что итальянский певец и композитор-песенник Тото Кутуньо скончался в Милане в больнице Святого Рафаэля. Причиной смерти звезды Манкузо назвал "продолжительную болезнь, которая усугубилась в последние несколько месяцев". Подробности менеджер не раскрыл.
Ранее семья Марка Марголиса сообщила, что звезда фильма "Лицо со шрамом" и сериала "Во все тяжкие" умер в больнице в возрасте 84 лет. На момент смерти он оставался действующим актером.
Отметим, как сообщал Главред, в возрасте 70-ти лет в Ялте умер режиссер "Мастера и Маргариты". Кинорежиссер Юрий Кара в последние годы жил в оккупированном Крыму.
