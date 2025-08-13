'Цифровой концлагерь' запущен: в России начали блокировать Telegram и WhatsApp

В России начали блокировать звонки в Telegram и WhatsApp, что в ЦПД при СНБОУ расценивают как очередной шаг Кремля к цифровой изоляции населения.

В России начали блокировать Telegram и WhatsApp / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.m.wikipedia.org

В России начали ограничивать работу мессенджеров Telegram и WhatsApp

Кремль превратит Россию в "цифровой концлагерь"

Российские власти начали блокировать определенные функции приложений Telegram и WhatsApp в пределах своей территории. Так, граждане РФ больше не смогут совершать звонки через указанные мессенджеры якобы из-за "борьбы с терроризмом и преступностью". Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на "Роскомнадзор".

Роскомнадзор, ссылаясь якобы на данные правоохранителей и "многочисленные жалобы граждан", заявил, что иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали, по мнению котролирующего органа, основными каналами для мошенничества, вымогательства средств. В РФ также обвинили данные мессенджеры в якобы привлечении россиян к диверсионной и террористической деятельности.

"Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких других ограничений их функционала не вводится", - говорится в сообщении.

Мессенджер Telegram / Инфографика Главред

В ведомстве добавили, что ограничение функционала мессенджеров происходит постепенно. С 2024 года действует система "Антифрод", которая блокирует звонки с подменой номера в обычных телефонных сетях российских операторов. Из-за этого большинство таких звонков переместилось в иностранные мессенджеры, которые, по утверждению Роскомнадзора, отказываются гарантировать безопасность пользователей и общества.

Для чего блокируют Telegram и WhatsApp в России

По информации Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, в России начали тестировать возможность блокировки звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp.

Отмечается, что эти испытания являются частью более масштабной стратегии ограничения коммуникаций, ведь на протяжении последних месяцев во многих регионах РФ регулярно отключают мобильный интернет, а Минцифры России готовит законодательную основу для централизованного массового блокирования мобильной связи.

Таким образом Кремль отрабатывает различные сценарии быстрой изоляции населения - от выборочной цензуры отдельных сервисов до полного прекращения доступа к внешним источникам информации.

"Москва системно закручивает гайки в информационном пространстве, превращая Россию в "цифровой концлагерь". В такой модели любые независимые источники информации постепенно вытесняются, а на их место приходит только государственная пропаганда и жесткий контроль", - говорится в сообщении ЦПИ.

Блокировка Интернета в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Ростовской области РФ ввели постоянные ограничения доступа к интернету, которые местные власти объясняют якобы необходимостью защиты от украинских дронов. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации.

Еще 8 августа 2024 года жители региона начали массово жаловаться на полное прекращение работы YouTube. По данным сервиса Vigo, в начале сентября скорость загрузки платформы в России упала до рекордно низкого уровня, а 23 декабря 2024 года видеосервис был полностью заблокирован.

До этого сообщалось, что по информации Bloomberg, Кремль планирует ликвидировать доступ к одной из последних американских соцсетей в стране - YouTube, принадлежащей компании Alphabet Inc.

Об источнике: Центр противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

