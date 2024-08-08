Youtube "лег": россияне массово сообщают об остановке видеохостинга

8 августа в стране-агрессоре России местные жители начали жаловаться на полную остановку работы YouTube. Больше всего сообщений от пользователей поступает из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Об этом пишет ряд росСМИ и мониторинговых сервисов.
Россияне пытаются переходить на сайт, однако в ответ они получают сообщение о том, что соединения нет. При этом такая проблема присутствует и в работе мобильного приложения YouTube.
По данным российских СМИ, уже зарегистрировано более 5 тысяч жалоб на работу видеохостинга. Поступают они не только от жителей населенных пунктов агрессора России, но и с временно оккупированных территорий Украины, в частности Крыма.
Проблемы с YouTube в РФ могут быть следствием политики государства - накануне в Госдуме обвинили платформу в удалении каналов публичных деятелей, из-за чего было принято решение постепенно снижать скорость загрузки YouTube.
Что такое видеосервис YouTube?
YouTube - популярный видеохостинг, предоставляющий услуги размещения видеоматериалов. Основан 14 февраля 2005 года тремя работниками PayPal: Чадом Херли, Стивеном Чени и Джаведом Каримом. Сейчас является подразделением компании Google. По состоянию на август 2019 года YouTube является вторым по посещаемости сайтом в Интернете (по данным компании Alexa Internet).
Блокировка YouTube в России - что известно
Напомним, в конце июля председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн объявил, что в России может снизиться скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах на 70%. Это якобы вынужденный шаг, направленный против администрации иностранного ресурса. Таким образом в РФ решили отреагировать на блокировку каналов российских деятелей.
Накануне YouTube ввел блокировку для аккаунтов, прямо связанных с террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР". Во всех случаях/эпизодах блокировки сказано, что каналы заблокировали "за нарушение правил сообщества".
Также YouTube заблокировал официальные каналы российских исполнителей, которые отчаянно и бескомпромиссно поддерживают террориста Путина, Полины Гагариной, Шамана (Ярослава Дронова), Олега Газманова, Григория Лепса и Юлии Чичериной, в отношении которых Евросоюз ввел санкции.
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