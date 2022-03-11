YouTube начинает немедленно блокировать каналы российских государственных медиа

Youtube / The Hill

YouTube начал процедуру немедленной блокировки каналов, принадлежащих государственным медиа России.

Об этом решении компании сообщили 11 марта, передает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"YouTube начинает немедленную блокировку каналов российских государственных медиа по всему миру", - написал Федоров в своем Telegram.

Напомним, накануне самый популярный видеохостинг YouTube ввел блокировку для аккаунтов, прямо связанных с террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР". Во всех случаях/эпизодах блокировки сказано, что каналы заблокировали "за нарушение правил сообщества".

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