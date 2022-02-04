YouTube заблокировал каналы группировок "ЛНР" и "ДНР"

Во всех случаях/эпизодах блокировки представители YouTube используют обычную формулировку "каналы заблокированы за нарушение правил сообщества".
Самый популярный видеохостинг YouTube ввел блокировку для аккаунтов, прямо связанных с террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР". Во всех случаях/эпизодах блокировки сказано, что каналы заблокировали "за нарушение правил сообщества".
Под блокировку попали:
- "канал министерства информации ДНР";
- "канал народной милиции ДНР";
- "канал государственной телерадиокомпании ЛНР";
- "канал Луганского информационного центра".
К слову, в ночь с четверга на пятницу, с 3 на 4 февраля YouTube также заблокировал аккаунты телеканалов "Перший Незалежний" и "UkrLive", которые СМИ связывают с нардепами от ОПЗЖ Виктором Медвечуком и Тарасом Козаком.
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Напомним, ранее сообщалось: 2 февраля минувшего года стало известно о решении СНБО ввести персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
Указ подписал президент Владимир Зеленский. Срок действия санкций - 5 лет.
Также санкции распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112.
Вечером того же дня каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
Кроме того, сообщалось, что тогдашний спикер Рады Дмитрий Разумков не стал поддерживать введение санкций.